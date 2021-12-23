В прошлую пятницу у группы «Тальник» вышел новый сингл «Promotional U…», а за неделю до этого большая часть дискографии группы оказалась на стримингах — Артем Макарский созвонился с участниками дуэта, Светой Цепкало и Сашей Уколовым, и обсудил с ними нежелание смотреть назад, выходы из кокона и перемигивания.

Саша: Сейчас же приходит желание продолжать расширять горизонт дополнительных воздействий, и речь не только о текстах.

Света: Да, будто бы и так все понятно.

Саша Уколов: У меня ощущение, что это было всегда, но раньше мы многое не формулировали для окружающих. Казалось, что все лежит на поверхности.

— Вы давно хотели так сделать или это получилось спонтанно? Раньше же этого не было.

Света Цепкало: Они будут сопровождать каждый будущий релиз. Сейчас это первые комиксы-ситуации, которые расширяют мир этих двух треков.

— Будете ли вы делиться текстами к уже вышедшим ранее записям?

Наши со Светой эмоции чаще рождает то, что лежит за пределами музыки, что составляет ее среду. И тексты, которые сейчас появились, — продолжение этой же истории, не какое‑то внезапное нововведение. Просто мы что‑то [наконец] сформулировали.

Саша: Мы недавно со Светой болтали на тему прошлых записей — там было достаточно много образов, дополняющих объем звучащего, но многие из них со временем растворились за отсутствием формулировок. Многое еще делалось на интуитивном уровне и только сейчас обретает для нас суть.

— То есть это вещи, которые вам давно понятны, но вы решили сейчас ими поделиться со слушателями.

Саша: Вопрос даже не в том, насколько нам теперь важно донести до окружающих суть, насколько важно самим фиксироваться на образах и чувствах данного момента.

Света: Да, мне кажется, заново разжевывать и публиковать это не стоит, достаточно того, что мы с Сашей снова все это проговорили.

Света: Лично меня всегда удивляет, когда нам приписывают какую‑то идеологию, хотя мы никогда не закладывали какие‑то ностальгические нотки в то, что мы делаем . Да, возможно, что наша музыка кому‑то что‑то напоминает — и поэтому люди так пишут. Потому что так проще облачить ее в какую‑то форму — и тем самым положить тебя на полку.

Саша: Я думаю, мы так много говорили о ностальгии в интервью, потому очень много вопросов ее касалось. Если бы не было этих вопросов, не думаю, что мы подняли бы эту тему.

— В недавно вышедшем интервью «Ножу» вы как раз много говорили о том, что ностальгия вам не присуща, притом что про вас часто пишут именно в этом ключе. Это несовпадение вас как‑то задевает?

Саша: Наверное, это из‑за того, что мы оставили для трактовок большие пробелы. У кого что возникло, то и возникло. У меня с этим проблем нет: я прекрасно понимаю, что у каждого свои эмоции и переживания. Я не буду никому говорить, что ему чувствовать.

Света: Да, порой такие вещи — это лишь повод для удивления.

Саша: Вообще, много есть интересных интерпретаций. Я помню, нам кто‑то писал про государственные заговоры, какие‑то скрытые подтексты… Каждый видит свое — и это нормально. В конце концов, наша музыка не идеология, чтобы ее как‑то односторонне воспринимать.

— Обложка «Promotional U…» мне напомнила обложки британских промосинглов — и для кого‑то это может как раз быть чем‑то ностальгическим.

Саша: Можно воспринять это так. Мало того, само название — отсылка к копиям записей, выпускаемых не для продажи. Вопрос скорее в том, что наше отношение к этому на другом уровне. Мы это обсуждали опять же не так давно, что сейчас у нас наступил период подъема. Есть ощущение внутренней энергии, чувство и желание как‑то открываться, двигаться дальше.

Я скажу сразу: это не одна запись, впереди еще две серии записей по два трека — песни и музыка, которые были сделаны еще в начале года. История про промосинглы, которые рассылались для продвижения, и промоплееры на стримингах — о предожидании музыки, которая еще не вышла. И эти новые записи для нас тоже связаны с предощущением. Пусть мы пока и сами не знаем чего.

Вот такая связь. Конечно, проще сформулировать [про ностальгию], но у нас вообще так, наверное, мысли не складываются. Само обращение к формам и жестам любого места и времени — лишь творческий инструмент, но никак не содержание.

— Вы уже упоминали, что именно в этом году вы многое проговорили насчет «Тальника» — у вас был какой‑то связанный с разговором импульс?

Света: Нет, мы в моменте всегда все обсуждали. Просто когда ты сделал нам предложение поговорить о [том, что выходило раньше]… (изначально предполагаемой темой интервью была дискография группы. — Прим. ред.), мы задумались — ведь это так давно было, что уже необходимо совершить путешествие во времени. Нужно было еще раз напомнить себе простые истины, заложенные ранее. В моменте все понятно, а какое‑то время спустя ты думаешь: а что там, а как там это было?

Саша: Вообще, осмысление и какие‑то шаги — то, о чем ты говоришь, — для этого часто отсутствуют подталкивающие факторы. Мы живем в своих желаниях — и в них нет необходимости кому‑то что‑то объяснять. И сейчас мы понимаем, что…

Света: Что иногда это нужно.

Саша: Да. Иначе это теряет половину содержания. В этом плане мы только начинаем что‑то понимать.

— Я часто замечаю, что на мои тексты влияет то, как часто — и что — я читаю. Работает ли у вас так с вашими текстами?

Света: Мне кажется, это не очень связано. Я, честно говоря, не очень много читаю, для меня чтение — это как работа. У меня бывают запойные моменты, когда я могу книжку с легкостью прочесть и еще сверху что‑нибудь, но, к сожалению, не всегда так выходит. Мне очень нравится читать, но на это у меня часто не хватает сил из‑за количества занятости. Делать вывод о том, что прочитанное влияет на то, что я пишу сама, я не могу.

Саша: Я подмечу просто, что мы если и читаем, то порой очень разные вещи. Я, например, люблю фантастику, а эта ниша совсем не близка Свете. Мне кажется, [тексты] вырастают не из прочитанного. По крайней мере, сейчас я замечаю, что слова в текстах оттачиваются по мере проб и ошибок погружения в себя. В плане творчества мы со Светой на одной волне, не как с книгами — достаточно перемигнуться, и дальше все идет само собой. Это я [говорю] в подтверждение того, что книги особой роли не играют.

— Есть ли при этом у вас какой‑то процесс редактуры текстов? Насколько вы тщательно подходите к этому?

Света: Для меня текст — это очень важная вещь. Я спустя рукава к процессу не отношусь, какие‑то вещи порой очень долго пишу, какие‑то — просто на раз-два вылетают. Конечно, я показываю Саше их…

Саша: Ну а я — Свете.

Света: Да, мы друг другу их показываем, если нас что‑то смущает, мы высказываемся и что‑то правим.

Саша: Если совместное творчество в целом рассматривать — это все равно компромисс. Естественно, есть какие‑то шероховатости, которые необходимо подточить, чтобы это было в итоге общим и целым. Но это не редактура уровня «это не то!» и не какая‑то кабала.

Света: Да, мне кажется, что у нас с Сашей еще очень похожие вкусы и мы очень близко мыслим, поэтому если кого‑то из нас что‑то смущает, то с этим легко согласиться.

Саша: Может быть, это минус, может, плюс — но мы с самого начала наших записей существуем в некоем коконе. Из него иногда выбираемся, но в целом это уже какая‑то [наша] среда обитания.

Света: Микромир.

— Меня всегда удивляют и интригуют моменты вашего выхода из кокона, например, выступление на первом Outline.

Саша: Кажется, это был наш первый совместный концерт.

— Часто к вам обращаются с просьбой о выступлении? И часто ли вы соглашаетесь?

Света: Нет, но в последнее время нам поступают очень приятные предложения — и, соглашаясь, мы сейчас проходим этап работы над собой. Это неплохое упражнение для разработки социальных мускул, и это даже приятно в какой‑то степени.

Саша: Ну и бывает, что мы отказываем по причине того, что у нас элементарно не гастрольная жизнь. У нас на эту дату запланированы важные дела…

Света: Причем мы часто находимся вместе в разъездах или порознь — и физически невозможно выступить.

Саша: Часто люди пишут за неделю — возможно, так устроен музыкальный рынок, что все наготове сидят и ждут, когда им выступать, а мы глаза таращим и не понимаем, как мы сейчас можем поехать в другой город. Опять же, у нас никоим образом не отточена живая программа. В дальнейшем мы, может, как‑то разовьем смекалку, как быстро принимать такие решения, но сейчас мы не приспособлены под жесткие графики.

— При этом со стороны ваши редкие концерты не кажутся непривычными для вас вещами. На фестивале «Искорка», например, было прекрасное выступление.

Света: На «Искорку» нас за месяц примерно пригласили — и мы подготовились.

Саша: Да, нам лучше заранее писать. Организатор «Искорки» это, видимо, знал — или просто готовился, как ответственный человек. Да и сама «Искорка» — это самое, наверное, благоприятное место для выступлений из всех, с которыми мы сталкивались. Хотя… Хоть я и предпочитаю не смотреть назад и не оценивать, что произошло, но я не сказать чтобы доволен [тем концертом]. Много неточностей в моих исполнениях, но не знаю, как к этому относиться.

Света: Мне кажется, это нормально.

Саша: Нормально. Вообще все нормально, нет ничего ненормального.

— Я все-таки не могу не спросить вас о том, что полторы недели назад ваши старые записи оказались на стримингах. Как к вам пришло решение все-таки этим заняться?

Саша: Для тебя это выглядит со стороны как принятие решения — а для нас это настолько же органичный процесс, как и все остальное.