Yung Lean выложил трек «Blue Light» под именем Jonatan Leandoer96 и анонсировал выход нового альбома

«Blue Light» — первый трек с грядущего альбома «Sugar World». Он увидит свет 3 февраля 2023-го, рассказал Леандер в своих соцсетях. В текущем году он выложил микстейп «Stardust», куда вошли совместные работы с FKA Twigs (увидел свет и клип на эту композицию), Скриллексом, а также давними соратниками Bladee, Ecco2k и Thaiboy Digital, основателями Drain Gang.