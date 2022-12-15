Yung Lean выложил трек «Blue Light» под именем Jonatan Leandoer96 и анонсировал выход нового альбома

Шведский музыкант Джонатан Леандер, прославившийся под никнеймом Yung Lean, выпустил трек «Blue Light» от имени другого своего альтер эго — Jonatan Leandoer96. Композицию можно послушать здесь.
Здесь нет привычного янг-линовского экспериментального хип-хопа, но есть странная и чуть дисгармоничная поп-музыка — как и в рамках последних релизов под вывеской Jonatan Leandoer96: пластинки «Blodhundar & Lullabies» (2020) и сингла «Under Heaven» (2021).
«Blue Light» — первый трек с грядущего альбома «Sugar World». Он увидит свет 3 февраля 2023-го, рассказал Леандер в своих соцсетях. В текущем году он выложил микстейп «Stardust», куда вошли совместные работы с FKA Twigs (увидел свет и клип на эту композицию), Скриллексом, а также давними соратниками Bladee, Ecco2k и Thaiboy Digital, основателями Drain Gang.