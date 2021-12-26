Музыкальное видео — все еще одно из важнейших искусств эпохи развитого интернета. Вспоминаем лучшие клипы, которые показали нам 2021 год во всей его красоте и уродстве. В конце статьи можно найти ютьюбовский плейлист со всеми клипами, чтобы включить его, например, за праздничным столом.
25. Juice WRLD «Burn»
Режиссер: Стив Кэннон
Кто‑то в интернете пошутил: мол, когда народ майя предсказывал конец света в 2012 году, то перепутал местами две последние цифры, и на самом деле конец планировался в 2021-м (и в каком‑то смысле наступил). В популярной культуре эта горькая шутка нашла не меньшее отражение, чем оригинальная теория про 2012 год.
В сочельник на «Нетфликсе» вышел фильм «Не смотрите наверх», где вся элита Голливуда разыгрывала фарс вокруг приближающейся к Земле кометы. Чуть ранее на канале безвременно ушедшего рэпера Juice WRLD вышел клип «Burn», включающий в себя кадры с разрушающими цивилизацию метеорами, которые в плане качества спецэффектов, откровенно говоря, не уступают высокобюджетному кино (до чего дошли технологии!). Напротив, совсем не кинематографично (в голливудском смысле) смотрятся кадры с рэпером в студии (учитывая привязку к липсинку песни, выбор у режиссера, по всей видимости, был небогатый), которые по доступной лишь клипмейкерам логике перемонтированы с образами конца света.
Рифма между маленьким личным апокалипсисом (Джус никогда не скрывал зависимостей в текстах и погиб от передозировки в 21) и большим всеобщим концом — особенно величественная и пронзительная в нынешнем декабре. Ведь и тот апокалипсис, который все мы переживаем последние два года, — на самом деле не история про голливудских героев, ученых и генералов, спасающих Землю, а череда маленький трагедий и интимных поражений, совершенно незаметных из открытого космоса.
24. Niletto «Someone Like You просто так по-людски обними меня (танец на улице)»
Режиссер не указан
Большая российская поп-звезда и по совместительству танцор Niletto воссоздает классику жанра перформанс-видео. Клип «Someone Like You просто так по-людски обними меня (танец на улице)» переносит в современные отечественные реалии концепцию клипа Fatboy Slim «Praise You», снятого Спайком Джонзом в 1999 году. Здесь та же трясущаяся любительская камера (вместо VHS — телефон), те же импровизированные танцы. Есть и отличия. Niletto танцует на фоне обычной хрущевки и автобусной остановки. При этом он мокнет под дождем, прыгает по лужам и падает на асфальт в гордом одиночестве.
Увы, снимал клип не Спайк Джонз, а неуказанный в титрах оператор. Эффект бесспорно впечатляющего видео несколько портит досадная эстетическая ошибка — нарочито кинематографический синий фильтр, который включается на 17-й секунде. Джонз знал, что кинематографичнее сырой видеокамеры, снимающей искренний танец, ничего не бывает, и никакие дополнительные примочки и фильтры здесь не нужны.
23. Bigmama «The Naked King (Utsukushiki waga jinseiwo)»
Режиссер: Rapparu
Иногда музыкальные видео — настоящее большое кино в миниатюре. Именно так выглядит клип «The Naked King», больше похожий на драматическую нарезку из какого‑то несуществующего полнометражного аниме. Помогает и то обстоятельство, что джей-рок группы Bigmama звучит как готовый аниме-саундтрек.
По сюжету видео девушка спасает упавшего с неба демона, после чего они переживают большое приключение, полное романтики, размаха и фантазии. Удивительно, но это видео было создано не целой студией типа Ghibli, а человеком, работающим практически в одиночку, — феноменальным художником Rapparu. Последний не просто копирует расхожие тропы, а создает свою собственную эстетику, похожую одновременно и на японскую анимацию, и на современные западные мультсериалы с квир-уклоном. Если Rapparu когда‑нибудь замахнется на собственный полный метр, это, несомненно, будет хит.
22. Мак Миллер «Colors and Shapes»
Режиссер: Сэм Мейсон
Формат музыкального клипа дарит авторам уникальный простор для иносказательности и абстрактности вообще в любом жанре. Компьютерный мультик на песню «Colors and Shapes» показывает милого терьера, который проваливается в сюрреалистический сон. Там он встречает гигантского муравья, капитана судна с телом в виде синтезатора и исполинских размеров монстра из разноцветного мусора. Сон не заканчивается и в конце концов уносит героя в открытый космос.
«Colors and Shapes» — это старая песня покойного артиста Мака Миллера, и в этом контексте путешествие грустного песика в один потусторонний конец, несомненно, играет особыми красками. Популярный во всех частях света жанр анимации о тайной жизни домашних животных ничего сравнимого по степени сокрушительной меланхолии ни в прошедшем, ни в каком‑либо еще году предложить не мог.
21. Sevdaliza «Homunculus (Oh My God)»
Режиссеры: Уиллем Кантин и Sevdaliza
Больше всего впечатляет, когда музыкальные клипы затыкают за пояс голливудских конкурентов не в сфере анимации, а в сфере игровой постановки. Клип «Homunculus» — настоящий фантастический мини-блокбастер: вооруженные мужчины нападают на дом беременной героини; позже зловещие доктора ставят на ней медицинские опыты; заканчивается все шокирующим твистом, когда она встречает своего роботического двойника под ускоряющийся бит.
Такое же стильное зрелище в нынешнем большом кино надо еще поискать, да и сама Севдализа внешними данными легко тянет на кинозвезду. В конце концов, зачем тратить полтора часа жизни, если те же самые по степени интенсивности впечатления можно получить за какие‑то 5-6 минут?
20. Молли Нильссон «Pompeii»
Режиссерка Молли Нильссон
Искусство музыкального клипа по-настоящему расцветает, когда начинает жить не по законам кино, а по своим собственным, чисто клиповым правилам. Жан-Люк Годар когда‑то сказал, что для хорошего фильма нужны только девушка и пистолет. Продолжая его рассуждения, можно вывести такую же минимальную формулу музыкального видео: для хорошего клипа нужна только девушка и свет.
Одетая во все черное белокурая Молли Нильссон нарочито скованно танцует посреди пустой парковки в свете фар автомобиля. Свет такой яркий, что поначалу черты лица девушки начисто засвечены — это интригует. Кульминации клип достигает, когда артистка рассекает ночное небо оранжевой дымовой шашкой, после чего садится в кузов машины, свесив ноги. Еще в клипе есть камео красноглазой лисы, испуганно пробегавшей мимо. Все гениально живописное просто.
19. Ушко «Опиаты»
Режиссерка: Даша Гудкова
Клип на песню «Опиаты» восходящей андеграунд-дивы Даши Ушко — дословная экранизация песни настолько, насколько это вообще возможно с таким текстом. Ушко поет: «Каждый новый день я сижу на опиатах» — и в это время исступленно улыбается в камеру, танцуя под расписанным граффити мостом в окружении подруг. Подруги вооружены бейсбольными битами, на их лицах драматический макияж. «Каждый новый день мне мерещатся ребята», — продолжает Даша, и на заброшенной железной дороге и вправду появляются полуголые юноши.
Так же как драм-н-бейс-бит превращает пение Даши Ушко в языческое заклинание, рваный монтаж превращает музыкальный клип в хоррор. На мгновение в кадре появляются убитые юноши и облитые кровью лица девушек, а естественный сумрак сменяется мерцающим искусственным светом. Да, особого драматического развития история не получает, но атмосфера на экране создана чарующая. Для эффектного музыкального клипа этого достаточно.
18. L’Rain «Blame Me»
Режиссер: Энди Сварц
Девушка, чье лицо покрывают многочисленные простые наколки, обреченно перекрашивается в клоунессу. Параллельно она поедает накладные ресницы и закусывает их пудрой. Играет щемящий психоделический соул. Начиная с середины видео, камера совершает медленный переворот на 360 градусов вокруг центра кадра.
В обычном кино все вышеописанное выглядело бы странно или даже нелепо, а в музыкальном клипе производит удивительно гармоничное впечатление. Нелогичным образом сюрреалистическое действие видео вызывает сильнейшие эмоции, по-настоящему отзывается в душе. Пожалуй, клипам логика не сильно и нужна, ведь они наполовину музыка.
17. Вирджил Абло «Delicate Limbs»
Режиссер: Корде Джатафа Генри
Таинственный миф об однополой любви, рассказанный на языке музыкального видео. Певец serpentwithfeet покидает своего любовника, после чего находит особенный лесной одуванчик, который протягивает в качестве некой платы по направлению к ветви колоссального одушевленного дерева. Что происходит, непонятно, все движется с черепашьей скоростью, но в то же время каждый кадр видео, созданного с применением нарочито неестественной трехмерной графики, невыносимо изящен и печален. Экранизация лебединой песни дизайнера Вирджила Абло, как и многие его прижизненные работы, была бы достойна перманентного размещения в какой‑нибудь галерее современного искусства.
16. yeule «Don’t Be So Hard On Your Own Beauty»
Режиссерка: Джой Сон
Клип «Don’t Be So Hard On Your Own Beauty» базируется всего на двух очень простых эффектах. Во-первых, исполнение песни и импровизационная хореография синхронизированы с песней задом наперед (можно только посочувствовать артисту, которому пришлось разучивать обращенные вспять лирики для липсинка). А во-вторых, зеленые деревья и трава перекрашены в кислотный пурпур.
Надо сказать, что эти незамысловатые приемы сами по себе способны оправдать несколько минут хронометража клипа. Но с учетом того, насколько гипнотический дримпоп здесь поет yeule, не будет преувеличением заявить, что на это зрелище можно было бы смотреть на протяжении многих часов, а то и целую вечность.
15. Radiohead «Follow Me Around»
Режиссеры: Us
Клип на архивный сингл Radiohead «Follow Me Around» — не просто набор залипательных эффектов, а настоящий пример технологической инновации. Он целиком снят от лица невидимого назойливого существа, порхающего вокруг Гая Пирса в халате — до недавнего времени подобная перспектива чисто технически была возможна лишь в анимации (см. венгерский победитель «Оскара» 1981 года «Муха»).
Видео в клипе время от времени испытывает пленочные помехи и деколоризацию — речь явно идет об аналоговой, органической точке зрения, а не о цифровом оке дрона (хотя есть сомнения). Может быть, это от мухи отмахивается герой, а может, экспрессивно ужасается при виде полтергейста: клип оставляет простор для интерпретаций. Одно ясно точно — преследование миниатюрного взора вызывает у него неподдельный ужас, а бегство дается с большим трудом. Все это есть универсальная картина тревог в мире победивших систем наблюдения.
14. Билли Айлиш «Lost Cause»
Режиссерка: Билли Айлиш
В отличие от несколько прямолинейной музыки Билли Айлиш, ее режиссерские работы создают дополнительный смысловой объем с помощью игры контрастов. «Lost Cause» — горькая композиция о расставании и разочаровании, в припеве которой Айлиш натурально рыдает. Клип на песню показывает девичью вечеринку, на которой Айлиш в компании подруг тверкует, ест чипсы, играет в приставку и кривляется под собственную песню. Парадоксальным образом такое передразнивание искренней композиции делает ее посыл многократно более трогательным и щемящим.
Вся эта контрастная конструкция не стоила бы и ломаного гроша, не обладай Айлиш выдающимся чувством стиля и визуальной сноровкой. Никакого китча: все одеты в интеллигентный бежевый. Никакого разгула: никто не пьет и не курит. Сочетание взгляда через фиш-ай-объектив и свободных пируэтов основной камеры приводит к захватывающей дух динамике действия.
Премьеру клипа Айлиш сопроводила постом с сообщением «Я обожаю девочек», после чего подверглась обвинениям в квирбейтинге. Нужно сказать, что даже если публикации певицы в соцсетях и можно интерпретировать по-разному, содержание клипа «Lost Cause» однозначно несексуальное. Вечеринка в окружении девушек для лирической героини — лишь способ сбежать от собственных чувств после расставания. В этом трагичность и красота видео.
13. Этель Кейн «Crush (Stripped)»
Режиссерка: Хейден Анедония
Клипы Этель Кейн, этой готической Ланы Дель Рей нашего поколения, производят такое впечатление, будто она совсем не занята культивированием стиля или какой‑то изощренной постановкой. Парадокс заключается в том, что клипы эти изображают совершенно особую эстетическую вселенную, которая никак не могла возникнуть самопроизвольно.
Вероятно, весь секрет в таланте артистки (она же режиссерка видео) к естественному, непринужденному комбинированию костюмов и локаций в своей собственной жизни, а не только на видео (к примеру, до недавнего она жила в заброшенной церкви, не шутка). Новейший ее клип, экранизация акустической версии хита «Crush», сочетает в себе идиллические пейзажи американской провинции, пение на батуте с детского праздника, танцы на кровати, флирт с зеркалом со щеткой в зубах и, наконец, подпевки друзей — саундклауд-рэперов. Кейн не конструирует этот мир специально на камеру, она здесь живет все время. В клипе иного артиста съемка на VHS выглядела бы скучной позой, а у восходящей звезды Этель Кейн — это единственный способ аутентично передать на экране дух своего существования.
12. Земфира «Остин»
Режиссер: Алексей Крупник
Клип Земфиры на композицию «Остин» завораживает одной своей концепцией. Что, если милого дворецкого Остина, главного героя казуальной игры Homescapes, отправить в экзистенциальный ночной кошмар?
Трясутся руки, по посуде бегают тараканы, Остин утопает в черной жиже. Рушится дом, плавится возлюбленная, Остин оказывается лилипутом среди великанов. Заканчивается все всепоглощающим пламенем и пробуждением в разноцветном изометрическом мире, аккуратном и спокойном.
Земфира не просто отдает дань уважения игре, но и вместе с режиссером Алексеем Крупником и создателями Homescapes сообщает зрителям важную правду о жизни. Какой бы не была простой и непритязательной внешняя сторона человека, внутри он все равно скрывает кромешную бездну страхов и переживаний. Эта идея звучит, быть может, и банально, но в исполнении потемневшей мультяшки из казуальной игры пробирает до мурашек.
11. Cake Pop, Дилан Брейди, Равенна Голден и Льюис Грант «Black Rum»
Режиссер: Уэстон Аллен
На участников гиперпоп-супергруппы Cake Pop надеты безумные костюмы — в виде грозди винограда, красного рака, торта со свечами и так далее. Кадр заливает максимально белый свет студийных софитов и такие же пересвеченные лучи полуденного солнца. И вроде бы ничего особенного не происходит, но оторваться от этого зрелища решительно невозможно — все благодаря интенсивности перформансов, соответствующей гипертрофированности музыки.
Начинается все с разогрева: первый писклявый куплет исполняет троллирующий Льюис Грант, рядом крутится молчаливый флегматик Дилан Брейди. Второй куплет авторства Равенны Голден уже совершенно невероятен — и не только из‑за повышения октавы.Последняя показывает что‑то среднее между маниакальной клоунадой и пьяным рэп-караоке — клип стоит посмотреть как минимум ради этого фантастического зрелища.
10. Koreless «White Picket Fence»
Режиссерка: FKA Twigs
Мальчик с гримом в виде аниме-глаз наблюдает за приехавшими на рыбалку рейверами. Действие происходит в неком безвременье: костюмы у рейверов и рейверш то ли из 2007, то ли из 1997 года; приехали они на ультрасовременном спорткаре. На глубокие размышления времени нет: транс-мелодия быстро разгоняется, и все герои начинают экстатично танцевать. В конце мальчик присоединяется к рыбалке и вылавливает из водоема пиксельную рыбу.
Знаменитая певица и танцовщица FKA Twigs последние несколько лет снимала клипы для себя, а теперь поставила мощное видео для электронщика Koreless. Твигс хорошо понимает саму природу жанра и позволяет визуальным образам подчиняться исключительно вибрациям и ритмам, а не идеям и смыслам. Тот факт, что видео снято на полностью инструментальную композицию, позволяет ему до конца освободиться от оков нарратива. События в кадре происходят даже не по логике сна, а по каким‑то более причудливым законам — назовем их логикой музыкального клипа.
9. Гас Даппертон «Palms»
Режиссер: Кевин Ломбардо
Скучающий в офисе риэлтор Гас Даппертон пускается в пляс под подвесными потолками, выкручивая руки. В компании бархатноголосого друга Channel Tres заметно повеселевший Гас едет на «гелике» по направлению к дому, выставленному на продажу. Все заканчивается мокрыми танцами со спущенным галстуком на ночном приватном пляже.
Как и легкий бедрум-поп, который поет Гас Даппертон, клип режиссера Кевина Ломбардо на песню «Palms» — это необходимое, как воздух, напоминание о простых радостях жизни. Сочетание простого акустического бита, танцевального баса и успокаивающего речитатива заставляет любого не слишком требовательного слушателя пританцовывать в собственном кабинете. Видео о ленивом послеобеденном приключении — и вовсе подобно душевной терапии для каждого чувствительного человека, прозябающего в офисе.
8. Хикару Утада «One Last Kiss»
Режиссер: Хидэаки Анно
Из‑за пандемии великому аниме-режиссеру Хидэаки Анно пришлось создавать клип на песню для последнего «Евангелиона» дистанционно. Живущая в Лондоне певица Хикару Утада сняла видео с исполнением песни в нескольких локациях на смартфон и переслала в Японию, далее Анно все смонтировал по более-менее стандартным канонам жанра. Да, это стандартная история успешного клипопроизводства в эру пандемии, за исключением разве что пары технических огрех. Вот только именно эти огрехи и являются душой видео.
Утада — сияющая поп-звезда редкой яркости (вы удивитесь, но это самый популярный клип в нашем списке). В «One Last Kiss» камера неловко дрожит, артистка оказывается то недосвечена (на кухне), то пересвечена (в спальне), а липсинк и фокус часто предательски нарушаются. И почему‑то в этих особых условиях певица выглядит обаятельнее и притягательнее, чем когда‑либо, ее харизма переливается огромной волной через экран. Это не просто случайная удача: постмодернист Анно уже давно в своей карьере обнаружил, что большая красота лежит в зоне несовершенства.
7. Playboi Carti «Sky»
Режиссер: Ник Уокер
Группа панков в кожанках и темных очках, не туша сигареты, врывается ночью в супермаркет. Внутри они сбрасывают товары с прилавков, вскарабкиваются на холодильники, обливаются пивной пеной и таранят друг друга тележками. В общем, никто не мешает им наслаждаться жизнью.
Популярный трэпер Playboi Carti в видео «Sky» нагло апроприирует панк-культуру. Намеренно или нет, но выглядеть у него и экранных товарищей получается не грозно и не лихо, а, скорее, мило и немного по-дурацки. Банда Карти — это не «Воины» и не «Други» из «Заводного апельсина», а, скорее, безобидные советские хулиганы из старого наивного кино. Возможно, все дело в излишне симпатичных лицах панков или, может быть, в абсурдности самой концепции с разносом продуктового. Но факт остается фактом: клип «Sky» вызывает не страх, а широкую умиротворенную улыбку.
Трэп-артисту в полной мере удалось передать на экране истинный дух панк-культуры. Это видео не о разрушении и нигилизме, а о свободном духе и товариществе. Все действие здесь залито зеленым светом, как в камере ночного видения, но воображение легко дорисовывает все краски мира — мира, где открыты все пути, мира, полного возможностей.
6. Лана Дель Рей «Blue Banisters»
Режиссерка: Лана Дель Рей
Лана Дель Рей — большая мастерица жанра автопортрета с достижениями, выходящими далеко за пределы искусства музыкального клипа. Видео 10-летней давности «Video Games» запечатлело эпоху селфи точнее любых живописных полотен своего времени, а новейший шедевр «Blue Banisters» исполнен с еще большей отточенностью стиля и буйством красок (даром, что объективно изображение — практически сепия).
Лана верхом на тракторе поднимает палец вверх; в компании подруг отвлекается от покраски заглавных заборчиков на измазывание голубой краской пяток друг друга. Во время катания на качелях над девушками нависают грозовые тучи; во время готовки торта — обнаруживается вселенская печаль во взгляде. Как и на всех великих (авто)портретах в истории, здесь сюжетная идиллия сочетается с намеком о катастрофе, а блаженная простота — с неразрешимой тайной.
5. Marjorie W.C. Sinclair «Daikirai»
Режиссеры: CuckMoney и Evanora Unlimited
Выдающиеся артисты не только создают неслыханные музыкальные ландшафты, но и дополняют их визуальным рядом в немыслимой доселе авторской эстетике. Marjorie W.C Sinclair не просто читает безумный рэп с не имеющим аналогов флоу под не имеющие аналогов биты, но и обладает совершенно уникальным чувством стиля, демонстрируемом в экранизациях собственных песен.
В клипе «Daikirai» Марджори предстает зрителю верхом на спине подруги, с аниме-прической на голове и костюмом с элементами стимпанка. Артист пляшет с резиновой рыбой и мачете в руках и катается на офисном стуле в заброшенном ангаре, пока спинку толкает та самая подруга. Уникальное чувство стиля распространяется не только на внешний образ и свэг, но и на сам киноязык. Видео замедляется и ускоряется без всякой видимой логики, режиссерские решения трудно отличить от лагов компьютера, но, наверное, иначе и не может быть в искусстве будущего.
Марджори предоставляет зрителям и слушателям полностью законченную эстетическую вселенную, пускай и описать ее четкие правила и границы пока что не представляется возможным. Чтобы перенести в собственный мир максимально широкую аудиторию, именно это и требуется. Охотно верится, что Марджори в андеграунде не задержится.
4. Tirzah «Sink In»
Режиссер: Лиа Уокер
Высокая миссия искусства музыкального клипа — это расширение возможностей киноязыка. Ведь именно здесь, а также в экспериментальном кино и видеоарте рождаются фразы и жесты, которые большое кино будет использовать чуть погодя.
Клип «Sink In», поставленный Лиа Уокер для певицы Tirzah, — коллекция именно таких новаторских фраз и жестов. Это страстный танец, залитый фантастическим светом, оставляющим от влюбленных только тени и засвеченные силуэты. Это портрет-коллаж, где друг на друга накладываются смазанные крупные планы и лишенные шума цифровые съемки высокой четкости. Это наезды и пролеты камеры, настолько же лишенные логики, насколько лишены логики схождения и расхождения партнеров в танце.
Практический смысл технических решений в этой работе ускользает от наблюдателя, зато их поэтический смысл моментально понятен всякому, кто хоть раз был влюблен. И нет большего счастья, чем увидеть старую, как мир, романтическую историю, рассказанную на небывалом языке.
3. «Тальник» «Сипс (Remix) 5-5»
Режиссер не указан
Лучшая в мире поп-музыка старается во всем подражать природным красотам. Отличный клип на песню-ремикс выдающей отечественной постпоп-группы «Тальник» эту идею о сходстве поп-музыки и ландшафтного дизайна воплощает визуально доходчиво.
Во время инструментального вступления камера следует за стволом поваленного дерева. Артист читает неловко рифмованные рэп-строчки на фоне переливающихся друг в друга видов леса; под бит струя воды падает на квадратный камень, а по мху ползет гусеница. Заканчивается все великим техноприродным образом: вросшая в землю аудиоколонка дрожит под песню, заставляя прыгать в такт сухие березовые листья и сосновые иголки. Музыка становится природой, а природа — музыкой.
2. Лил Пип «Lil Kennedy»
Режиссер: Quiet Cam
Магия кино состоит в том, чтобы переместить зрителя в миры, в которых он бы хотел оказаться сильнее, чем в своем собственном окружении. Если руководствоваться таким определением, то в этом году не было кино более магического, чем архивный клип «Lil Kennedy» покойного эмо-рэпера Лил Пипа.
Скромное выступление будущей иконы поколения в тесном клубе — это возвращение в тот дом, который мы никогда не знали. Юные лица немногочисленных зрителей, по-свойски обнимающих икону, — это лица наших давно потерянных братьев. Хоровое исполнение строчек о «медленной, бессмысленной смерти рядового наркоши» под анимешный клавишный семпл — это коллективное отпевание нашей общей молодости.
Да, это все контекст, а не эстетика. Но кому нужна эстетика, когда одного контекста достаточно, чтобы перенести зрителя в столь восхитительное место? Всего лишь фантомная ностальгия, говорите? Промокните слезы платочком и убедитесь, что они совершенно реальны.
1. Канье Уэст «24»
Режиссер: Ник Найт
На своем самом личном альбоме «Donda» Канье Уэст поднял грандиозные темы: вера, верность, вечность. Невероятно, но фотограф и клипмейкер Ник Найт смог дополнить величественную музыку визуальными образами соответствующего масштаба.
Клип на молитвенный соул «24» начинается с того, что Канье взмывает над стадионом, где собрались его поклонники, тянущие руки вверх. Под госпел-хор миниатюрная фигурка Уэста пролетает мимо целой планеты в виде улыбающегося лица его покойной матери (той самой Донды Уэст) — один этот образ стоит тысячи прославленных фильмов о благоговении перед материнской фигурой. Проносясь мимо живописных, как с фрески, облаков, Канье сжимается в позу младенца — кто еще из современных поп-артистов способен на такую публичную ранимость? Заканчивается полет-восхождение тем, что невероятно величественные виды оказываются всего лишь плоской цифровой фальшивкой.
Большим артистом Канье делает то обстоятельство, что даже в период религиозного просветления его творчество все еще полно сомнений, страха и плохо скрываемого отчаяния. Он поет слова «Все мы будем в порядке», сжимая солнце в ладонях, только чтобы в следующем кадре раствориться на фоне бесконечной коричневой пустоши. В отличие от проповедника, художник Канье ни на чем не настаивает, а предлагает зрителям сделать собственные выводы о будущем, которое их ждет. В свою очередь, он лишь может подарить тонкую нить надежды.