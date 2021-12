Большая российская поп-звезда и по совместительству танцор Niletto воссоздает классику жанра перформанс-видео. Клип «Someone Like You просто так по-людски обними меня (танец на улице)» переносит в современные отечественные реалии концепцию клипа Fatboy Slim «Praise You» , снятого Спайком Джонзом в 1999 году. Здесь та же трясущаяся любительская камера (вместо VHS — телефон), те же импровизированные танцы. Есть и отличия. Niletto танцует на фоне обычной хрущевки и автобусной остановки. При этом он мокнет под дождем, прыгает по лужам и падает на асфальт в гордом одиночестве.

Клип «Don’t Be So Hard On Your Own Beauty» базируется всего на двух очень простых эффектах. Во-первых, исполнение песни и импровизационная хореография синхронизированы с песней задом наперед ( можно только посочувствовать артисту, которому пришлось разучивать обращенные вспять лирики для липсинка ). А во-вторых, зеленые деревья и трава перекрашены в кислотный пурпур.

Надо сказать, что эти незамысловатые приемы сами по себе способны оправдать несколько минут хронометража клипа. Но с учетом того, насколько гипнотический дримпоп здесь поет yeule, не будет преувеличением заявить, что на это зрелище можно было бы смотреть на протяжении многих часов, а то и целую вечность.