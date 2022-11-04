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Joji поделился клипом на меланхоличную «Die For You» из нового альбома. Это подборка видео из сети
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:08

4 ноября американский альтернативный поп-музыкант Joji выпустил альбом «Smithereens», продолжающий предыдущую пластинку «Nectar» 2020 года. Вместе с ним он поделился клипом на трек «Die for You».

«Die For You» — еще одна грустная песня о разлуке, написанная Джорджем Миллером (настоящее имя артиста). Музыкант скачал стоковые видео из интернета и собрал их воедино — так получился клип: в нем кадры ночной магистрали сменяются бушующим ураганом, морем, роликом с GoPro.

Таким же, по-своему необычным клипом на трек «Glimpse of Us» Миллер делился в июне. Музыкальное видео получилось из нарезки любительских документальных съемок, но, в отличие от «Die for You», все же своих.

«У Joji была идея сделать трясущееся видео, снятое с рук, с быстрой сменой кадров, где вы следуете за подростками», — рассказывал о клипе на «Glimpse of Us» режиссер Дэн Стрейт.

Альбом «Smithereens» попал в пятничную подборку музыкальных релизов «Афиши Daily». Посмотрите, что еще нового можно послушать на первых ноябрьских выходных.

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