Joji поделился клипом на меланхоличную «Die For You» из нового альбома. Это подборка видео из сети

«Die For You» — еще одна грустная песня о разлуке, написанная Джорджем Миллером (настоящее имя артиста). Музыкант скачал стоковые видео из интернета и собрал их воедино — так получился клип: в нем кадры ночной магистрали сменяются бушующим ураганом, морем, роликом с GoPro.