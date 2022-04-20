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Editors выпустили видео на новый трек «Heart Attack»

Денис Ламехов
Сегодня в 20:52

Британская инди-группа Editors выпустила новый трек «Heart Attack» и показала видео на него. Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

Над видео работал режиссер и мультимедиа-художник Феликс Гин, прежде сотрудничавший с Ивом Тюмором, Orbital и Ashnikko. Фронтмен Editors Том Смит сообщил, что новая композиция — это «песня об одержимости, о том, как теряешь себя в другом человеке, болезненная песня о любви».

«Heart Attack» — первый новый трек со времен вышедшего в 2019 году сборника «Black Gold», где помимо выпущенных ранее песен были представлены три новые: «Black Gold», «Frankenstein» и «Upside Down».

В ноябре 2021 года «Афиша Daily» включила композицию Editors «An End Has a Start» в список 50 песен, с которых стоит начать слушать постпанк. Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши» с басистом группы Расселлом Литчем, вышедшее в 2013 году в преддверии концертов коллектива в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.

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