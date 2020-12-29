Ностальгия по нулевым, о которой так долго предупреждали мы, уже с нами. На грядущих праздниках предлагаем почитать тексты о главных музыкальных явлениях 2000-х, послушать плейлисты и пройти сложные тесты про, возможно, самое спокойное время в нашей с вами жизни.
«Фабрика звезд»
Нулевые
Что стало с героями первой «Фабрики звезд»
Мир поп
10 лучших песен «Фабрики звезд»
Плейлисты
Ностальгия по музыке
Правильная дискотека нулевых: вспоминаем Daft Punk, Софи Эллис-Бекстор, Кайли и других
Нулевые
Архив «Афиши»: 100 песен нулевых
Плейлист
Диско 2000: лучшие треки, с которыми мы встречали XXI век
Плейлист
My Chemical Romance: лучшее
Феномены
Нулевые
От «Брибумера» до «Песика»: как рингтоны захватили Россию и почему они — новый панк
Ностальгия по музыке
«Двигай попой», «XXXL», «Союз»: вспоминаем культовые музыкальные сборники России
Главные герои — в больших интервью
Большое интервью
«Я — современный Сальвадор Дали»: Смоки Мо — о провокациях, хейте, тиктоке и «Газгольдере»
Альтернатива
20 лет назад вышел «Hybrid Theory» Linkin Park. Мы поговорили с Майком Шинодой о нем
Ню-метал
«Мы еще немного дети»: Чино Морено из Deftones — об альбоме «Ohms», мраке и оптимизме
Рок для всех возрастов
Ностальгия по музыке
Слишком приличная музыка. Как родился и умер пост-брит-поп, главный стиль середины нулевых
Русский рок
Группы «Нашего радио» 2000-х: где они сейчас?
Альтернатива
Группе Travis исполнилось 30 лет. За что мы ее любим?
Истории главных песен нулевых
История одной песни
История одной песни: как «ППК» стали первыми нашими поп-звездами за границей
История одной песни
История самой грустной и самой известной песни группы «Ногу свело!»
История одной песни
Как Amatory записали свой главный хит «Черно-белые дни»
История одной песни
Как «Би-2» записали «Полковнику никто не пишет»
Сложные тесты для знатоков
Сложный тест
Разбираетесь ли вы в поп-музыке нулевых: сложный тест «Афиши»
Сложный тест
The Strokes или The Vines: сложный тест «Афиши Daily» на знание рока нулевых