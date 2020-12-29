Ностальгия по нулевым, о которой так долго предупреждали мы, уже с нами. На грядущих праздниках предлагаем почитать тексты о главных музыкальных явлениях 2000-х, послушать плейлисты и пройти сложные тесты про, возможно, самое спокойное время в нашей с вами жизни.