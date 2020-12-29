Ностальгия по нулевым, о которой так долго предупреждали мы, уже с нами. На грядущих праздниках предлагаем почитать тексты о главных музыкальных явлениях 2000-х, послушать плейлисты и пройти сложные тесты про, возможно, самое спокойное время в нашей с вами жизни.

«Фабрика звезд»

Нулевые
Что стало с героями первой «Фабрики звезд»
Что стало с героями первой «Фабрики звезд»
Мир поп
10 лучших песен «Фабрики звезд»
10 лучших песен «Фабрики звезд»

Плейлисты

Ностальгия по музыке
Правильная дискотека нулевых: вспоминаем Daft Punk, Софи Эллис-Бекстор, Кайли и других
Правильная дискотека нулевых: вспоминаем Daft Punk, Софи Эллис-Бекстор, Кайли и других
Нулевые
Архив «Афиши»: 100 песен нулевых
Архив «Афиши»: 100 песен нулевых
Плейлист
Диско 2000: лучшие треки, с которыми мы встречали XXI век
Диско 2000: лучшие треки, с которыми мы встречали XXI век
Плейлист
My Chemical Romance: лучшее
My Chemical Romance: лучшее

Феномены

Нулевые
От «Брибумера» до «Песика»: как рингтоны захватили Россию и почему они — новый панк
От «Брибумера» до «Песика»: как рингтоны захватили Россию и почему они — новый панк
Ностальгия по музыке
«Двигай попой», «XXXL», «Союз»: вспоминаем культовые музыкальные сборники России
«Двигай попой», «XXXL», «Союз»: вспоминаем культовые музыкальные сборники России

Главные герои — в больших интервью

Большое интервью
«Я — современный Сальвадор Дали»: Смоки Мо — о провокациях, хейте, тиктоке и «Газгольдере»
«Я — современный Сальвадор Дали»: Смоки Мо — о провокациях, хейте, тиктоке и «Газгольдере»
Альтернатива
20 лет назад вышел «Hybrid Theory» Linkin Park. Мы поговорили с Майком Шинодой о нем
20 лет назад вышел «Hybrid Theory» Linkin Park. Мы поговорили с Майком Шинодой о нем
Ню-метал
«Мы еще немного дети»: Чино Морено из Deftones — об альбоме «Ohms», мраке и оптимизме
«Мы еще немного дети»: Чино Морено из Deftones — об альбоме «Ohms», мраке и оптимизме

Рок для всех возрастов

Ностальгия по музыке
Слишком приличная музыка. Как родился и умер пост-брит-поп, главный стиль середины нулевых
Слишком приличная музыка. Как родился и умер пост-брит-поп, главный стиль середины нулевых
Русский рок
Группы «Нашего радио» 2000-х: где они сейчас?
Группы «Нашего радио» 2000-х: где они сейчас?
Альтернатива
Группе Travis исполнилось 30 лет. За что мы ее любим?
Группе Travis исполнилось 30 лет. За что мы ее любим?

Истории главных песен нулевых

История одной песни
История одной песни: как «ППК» стали первыми нашими поп-звездами за границей
История одной песни: как «ППК» стали первыми нашими поп-звездами за границей
История одной песни
История самой грустной и самой известной песни группы «Ногу свело!»
История самой грустной и самой известной песни группы «Ногу свело!»
История одной песни
Как Amatory записали свой главный хит «Черно-белые дни»
Как Amatory записали свой главный хит «Черно-белые дни»
История одной песни
Как «Би-2» записали «Полковнику никто не пишет»
Как «Би-2» записали «Полковнику никто не пишет»

Сложные тесты для знатоков

Сложный тест
Разбираетесь ли вы в поп-музыке нулевых: сложный тест «Афиши»
Разбираетесь ли вы в поп-музыке нулевых: сложный тест «Афиши»
Сложный тест
The Strokes или The Vines: сложный тест «Афиши Daily» на знание рока нулевых
The Strokes или The Vines: сложный тест «Афиши Daily» на знание рока нулевых