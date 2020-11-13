Двадцать лет назад «Наше радио» считалось одним из самых передовых музыкальных СМИ в стране, где крутили всех главных героев момента: от «Мультфильмов» до «Сансары». «Афиша Daily» вспоминает героев рокапопса и пытается выяснить, что с ними сейчас.

«Мультфильмы»

«Яды»: пожалуй, главный хит группы, но небезоговорочный — хороших песен у группы было предостаточно

Тогда: Ключевые проповедники бритпопа в стране. «Мультфильмы» исполняли светлые и цепкие песни про ленинградское солнце, поцелуи в парадной, матросов и розовых котов. Местами, правда, хватало крипоты — в песне про тело любимой девушки, например. Все это сочинял и исполнял бывший студент-историк Егор Тимофеев, совмещавший в себе ленинградское простодушие и умение воспроизводить нездешний звук. В общем, как у Скриптонита, дарил стиль тем, кому до него не было дела. В начале нулевых «Мультфильмы» были в первых рядах. Автор помнит, как рекламу альбома «Музыка звезд и арктических станций» в 2003 году транслировали по центральным телеканалам. Клипы группы регулярно показывали на MTV: в общем, все говорило о том, что «Мультфильмы» с нами надолго. Сейчас: Предпосылки к печальным переменам появились еще в 2004 году, когда у «Мультов» вышел неубедительный и спорный альбом «С4астье», где группа сменила бритпоп на рок-ревайвл и была скупа на прилипчивые песни. В интервью «Афише» в 2012 году гитарист группы Евгений Лазаренко признавался: Тимофеев сначала погрузился в сольное творчество (у него как раз вышел сольный альбом «Пентагон»), а потом и вовсе перестал писать песни. В итоге «Мультфильмы» полтора десятилетия заглохли не выпускали новую музыку, хотя и продолжали исправно выступать. Правда, из группы с хедлайнерскими амбициями они превратились в клубный бенд. В конце 10-х «Мультфильмы» воссоединились в классическом составе (в группу вернулись басист Рустем Галлямов и барабанщик Максим Войтов) и даже выпустили альбом «Романтика-2», планировавшийся еще в 2007 году, но так тогда и не изданный. В 2019 году Тимофеев собрал новый состав. Сейчас обновленные «Мультфильмы» оживились, выпустили пару новых песен (в целом — вполне приятных и бодрых: как будто и не было этих пятнадцати лет застоя), а скоро ожидается альбом. «Магнитная аномалия»

«Ничего не получится, наши сделаны нами ходы»: кадры взрывов, многоэтажек и ТЭЦ добавляют этим строкам драматизма — казалось бы, куда больше!

Тогда: После успеха «Мумий Тролля» и Земфиры плотину, что называется, прорвало: в ротацию попадали совсем молодые и безвестные люди, которые сходу рвали сначала эфир «Нашего Радио», а потом — сцену «Нашествия». Так произошло с «Магнитной аномалией» из Белгородской области. В 2001 году лидеру группы Антону Вартанову было 19 лет, а он уже выступал на главном фестивале страны с вызывающим мейкапом, исполняя хрипловатым голосом (тоже вызывающим) чуть истеричный постгранж с явным равнением на любимых им The Smashing Pumpkins. На втором альбоме «Магнитная аномалия» решительно вырубила фузз, облегчала и взгрустнула. Звук группы стал ближе к постбритпопу — и славно: в новой ипостаси Вартанов раскрылся еще лучше. Именно из того периода главные хиты — «Часы», «Мы выходим на улицу» и «Деревья». Правда, в отличие от тех же «Мультфильмов» «Магнитная аномалия» даже в ту пору не метила в хедлайнеры: при всей крепкой мелодической хватке Вартанову ощутимо не хватало цепкости и вариативности в сонграйтинге. Сейчас: В середине нулевых лейбл CD Land разорвал контракт с группой — и коллектив фактически нырнул в андеграунд. На творческую активность это не повлияло: «Магнитная аномалия» продолжила писать музыку и бесплатно выкладывала новые альбомы у себя на сайте — правда, их мало кто послушал: сказались отсутствие промо и угасший интерес публики к гитарному попу. В новом десятилетии Вартанов распустил группу, увлекся веганством и фруктоедством, жил без электричества на филиппинском острове, пил дождевую воду и, по собственным словам, «изучал свой внутренний мир, развивая в себе добро и любовь». Про песни тоже не забывал — под псевдонимом «Я Vegan» Антон пел активистские песни о вреде мясоедения. В 2019 году Вартанов вдруг решил возродить «Магнитную аномалию». Сейчас группа активно пишет песни, снимает клипы и готовит новый альбом. «Танцы минус»

Fun fact о преемственности поколений: попробуйте напеть под мелодию этой песни «Девочку с каре» Мукки — мэтчится идеально!

Тогда: Выдающийся пример конвертации успеха творческого в медийный. В 1999 году не сильно успешный петербуржец Вячеслав Петкун сочинил песню «Город» — и буквально через полгода обнаружил себя артистом уровня «Максидрома». В ту пору Петкуну уже стукнуло тридцать: сочинив еще пару хитов и прославив свой хрипловатый тембр узнаваемым на всю страну, он решил прославить и свой фактурный внешний вид — снялся в клипе у Пугачевой, стал посещать телепередачи, начал вести свое ток-шоу, сыграл Горбуна в местной версии мюзикла «Notre-dame de Paris» и вовсю раздавал интервью, в которых обычно за словом в карман не лез. Со временем даже начало казаться, что медийные активности Петкуна стали оттенять собственно музыку. «Виктор Гюго, скажи спасибо Петкуну», — востребованность лидера «Танцев минус» была увековечена даже в сценке Максима Галкина. Сейчас: Амплуа шоумена, по собственному признанию, Петкуну наскучило: к середине 00-х он резко пропал с экрана ТВ. С музыкой все тоже не слава богу: за последние восемнадцать лет у группы вышло всего два альбома — заметными их назвать сложно. Тем не менее «Танцы минус» периодически дают концерты. «Сегодняночью»

Один из главных хитов «Сегодняночью». Диковатый по нынешним временам клип про стокгольмский синдром и абьюз под портретом Путина

Тогда: Эстеты с поддержкой Ильи Лагутенко. Питерская группа «Сегодняночью» с переменным успехом исполняла слегка непричесанный романтический рок — пока не попала на радар лидеру «Мумий Тролля», который искал тогда перспективных новичков. Лагутенко раструбил о талантливых петербуржцах московским лейблам — и группу подписал CD Land. Лагутенко стал не только ментором, но и продюсером «Сегодняночью». Как вспоминал в книге «Хедлайнеры» журналист, продюсер и писатель Александр Кушнир, занимавшийся тогда пиаром группы, это вышло коллективу боком. Лагутенко контролировал весь процесс записи дебютного альбома и «причесал сырой и расхристанный романтизм с берегов Невы под стандартные каноны британских рок-альбомов». Альбом «Сигареты и кофе» получился чересчур вылизанным и вызывающе англофильским. Статный вокалист группы Никита Козлов строил позы, с кошачьим прищуром наблюдал за окружающим и лениво-жеманным тоном выводил строчки про сигареты и кофе, роскошь и тоску, твой любимый джаз и сентиментальные дни. Он будто бы перестарался в стремлении казаться безупречным во всем. В итоге дебютник «Сегодняночью» вошел в историю как самый оглушительный продюсерский промах во всем рокапопсе: ни бешеное промо в медиа, ни ротация клипов, ни протекция Лагутенко, ни выступления на фестивалях не сотворили из питерской группы второго «Мумий Тролля». Тот же Кушнир не без грусти отмечал: «Кофе и сигареты» продавался плохо, концертов было мало — «их песни полюбили столичные девушки, музыкальные журналисты и золотая молодежь, но от чаяний и ожиданий простого народа они оказались слишком далеки». В итоге лейбл CD Land потерял на «Сегодняночью» десятки тысяч долларов и разорвал контракт с группой. Сейчас: Показательна была обложка петербургского журнала «Собака» 2005 года, где фотографией голого Козлова иллюстрировали номер про грандиозные провалы. Бывшие будущие звезды до сих пор играют и записываются, но от состава периода «Кофе и сигареты» давно остался лишь Никита Козлов. Дискография группы после 2002 года — упражнения в области рок-музыки британского пошива от балладного смирения до рокстаровских боевичков с креном то в одну, то в другую сторону. «7Б»

Opus magnum группы: почвеннический текст про «войну на память лет» и астрофутуристический клип с юной Глюкозой

Тогда: Если и есть начало того пути, которое завело «Наше радио» и подведомственный ему фестиваль к танкам, пунктам призыва в армию и нашивкам «За Донбасс», то его стоит искать где‑то в 2001 году, когда безвестный рубаха-парень Иван Демьян заливисто затянул про неизвестного солдата и молодые ветра — и его старания моментально оценились на уровне первых мест в хит-параде «Чартова дюжина». Сейчас: Насколько «7Б» резко контрастировали с западным курсом местной рок-музыки в 2001 году, настолько совпадают с курсом текущим. Впрочем, группа и сама делает все, чтобы этому курсу соответствовать: меняет посконную лирику на ультрапатриотическую, выпускает биографию в серии «Захар Прилепин рекомендует» и записывает песни вместе с ансамблем Росгвардии. «Сансара»

Когда‑то группа «Сансара» выглядела вот так

Тогда: Самые необычные представители поп-рока. В начале 00-х екатеринбуржец Александр Гагарин выглядел как фрешмен новой английской рок-поросли, будто снизошедший с обложки журнала, где его нарекли спасителем рок-н-ролла. И звучал соответствующе — что совершенно не мешало ему держать в группе баяниста и цитировать Леонида Федорова и БГ на равных правах с Майклом Стайпом. С продюсированием дебютного альбома «Всевозможно», кстати, помогал Владимир Шахрин — при особом желании в ранней «Сансаре» можно и его расслышать. Сейчас: Единственные выжившие. Тот случай, когда группа из волны «Нашего радио» не погрязла в стагнации, а перезагрузила себя, снабдила и взбодрила звук злободневной электроникой и танцами — и в итоге влилась в ряды «поколения «Афиши» в конце 00-х и начале 10-х. К концу 10-х «Сансара» чуть подсбавила в прыти, но остается творчески дееспособной — будто в укор сверстникам. «Торба-на-Круче»

Первый хит группы

Тогда: «Торба-на-Круче» также своим успехом обязана «Нашему радио»: молодая питерская группа подкупала романтической и чуть нервной дрожью в голосе лидера Макса Иванова почти в духе Мэттью Беллами и песням про зиму, собаку и интернет (в том числе в компании Евгения Федорова из Tequilajazzz). Эти песни быстро подхватила радиостанция, разогнав карьеру группы до больших фестивалей. Сейчас: До хедлайнеров группа по каким‑то причинам так и не допрыгнула, хотя для этого было все — и узнаваемый голос, и слезливая атмосфера, и клейкие песни. Падение спроса на рокапопс на карьере и творческой активности «Торбы», впрочем, вообще никак не отразилось — группа записывает альбомы и дает концерты. Только ее музыка растеряла злободневность. «Сети»

По-хорошему, здесь на правах ключевого хита должна быть Smile, но пусть будет красивая и незаслуженно забытая «Небо на земле»

Тогда: Ян Николенко с переменным успехом играл англоязычный бритпоп в группе «Эдипов комплекс», потом пришел в «Сплин», а в начале нулевых сколотил группу «Сети» и сам запел по-русски. Незамысловатый рефрен «Smile — иду по дороге, ботинок не жаль» вы должны помнить. Впрочем, этот гимн беспечного недотепы мог составить о группе превратное впечатление — на дебютном альбоме «Небо на земле» можно сыскать песни и серьезные, и вовсе выдающиеся (как заглавная!). Сейчас: Группа распалась в 2003 году из‑за трагических обстоятельств — ушел из жизни клавишник «Сетей» Станислав Шалимов. В последущие годы Николенко возрождал и закрывал «Эдипов комплекс» (не очень успешно), ушел из «Сплина» в «Би-2» (где играет и сейчас) и периодически обещал возродить «Сети». Обещание, кстати, сдержал: в 2018 году у группы вышел второй альбом, а буквально в этом ноябре — свежий EP. Надо сказать, в обаянии Николенко-фронтмен с годами нисколько не растерял.