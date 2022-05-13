My Chemical Romance вернулись с первой песней за восемь лет. Давно не было камбэков, которых так ждали. По такому случаю выбрали 10 хороших песен My Chemical Romance, помимо «Helena» и «Welcome to the Black Parade».
Этот текст впервые вышел в феврале 2020 года, по случаю воссоединения группы и анонса тура (в рамках которого My Chemical Romance собирались приехать в Москву). Мы его слегка обновили.
Плейлисты с песнями теперь в конце текста!
«Thank you for the venom»
«Three Cheers for Sweet Revenge» (2004)
Альбом «Three Cheers for Sweet Revenge» полон эмоциональных боевиков. Но этот — самый убедительный. С подобных песен начиналась слава My Chemical Romance.
«The Ghost of You»
«Three Cheers for Sweet Revenge» (2004)
Самая медленная песня с альбома «Three Cheers for Sweet Revenge» и притом самая эмоциональная. Вдохновленный комиксом «Хранители» трек о призраке любимого человека сопровождает печальный видеоряд на тему Второй мировой.
«Under Pressure» (с «The Used»)
делюкс-издание альбома «The Used» — «In Love and Death» (2004)
Берт МакКракен из The Used и Джерард Уэй из My Chemical Romance поссорились в 2006 году, по слухам — из‑за разного отношения к алкоголю и веществам. До этого они успели записать крайне удачный кавер на дуэт Queen и Дэвида Боуи. Отличное подтверждение того, что My Chemical Romance брали многое не от панка, а от глэм-рока с его чувственностью и театральностью.
«Cancer»
«The Black Parade» (2006)
Сильнейший трек о смерти (наверное, что‑то похожее было только в «Точке» «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» на эту же тему, но с другим фокусом). По сюжету альбома «The Black Parade» это предыстория смерти и ее ожидания. Здесь главный герой стоически принимает смерть, просит родных не драматизировать и переживает только из‑за того, что они останутся без него.
«Disenchanted»
«The Black Parade» (2006)
Из четырех баллад с «The Black Parade» — самая недооцененная и при этом самая интересная. За несколько минут My Chemical Romance лихо проходят от акустического инди до традиционной для себя драмы. Все это — под текст о предсмертном разочаровании в собственной жизни.
«Sleep»
«The Black Parade» (2006)
Саморазоблачительная глэм-колыбельная от мучавшегося ночными кошмарами Джерарда Уэя с «The Black Parade». «Как можно плакать из‑за такого, как я? Ведь мне все равно не будет плохо».
«My Way Home Is Through You»
би-сайд сингла «Famous Last Words» (2006)
Би-сайд времен «The Black Parade». Вместо типичного для того периода карнавального хард-рока — быстротечное эмо как напоминание о том, за что все сперва полюбили My Chemical Romance. И тут внезапно — изящное соло под конец. Квинтэссенция творчества группы середины нулевых.
«Desolation Row»
из саундтрека к фильму «Хранители» (2009)
Кавер на Боба Дилана, в котором от оригинала осталось немного. Правильно Олег Соболев отмечал, что дилановские песни легко поддаются интерпретации. А мы отметим, что My Chemical Romance умеют успешно применить к любому материалу свою истероидную драматичность.
«Summertime»
«Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys» (2010)
Совсем необычная даже для карнавального «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys» трогательная песня о любви (по всей видимости, Джерарда Уэя к жене). Такой светлый нью-вейв-трек идеально подошел бы каким‑нибудь The Killers.
«The Light Behind Your Eyes»
«Conventional Weapons» (2012)
Удачная попытка Джерарда Уэя и компании сыграть что‑то в духе «High Hopes» Pink Floyd. Начинающаяся с печальных акустических аккордов и под конец разрастающаяся до эпических масштабов баллада — идеальная песня для кульминации высокобюджетного блокбастера или дискотечного медляка. Одна из последних изданных к настоящему моменту песен My Chemical Romance.