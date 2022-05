My Chemical Romance вернулись с первой песней за восемь лет. Давно не было камбэков, которых так ждали. По такому случаю выбрали 10 хороших песен My Chemical Romance, помимо «Helena» и «Welcome to the Black Parade».

Этот текст впервые вышел в феврале 2020 года, по случаю воссоединения группы и анонса тура (в рамках которого My Chemical Romance собирались приехать в Москву). Мы его слегка обновили. Плейлисты с песнями теперь в конце текста!

«Thank you for the venom» «Three Cheers for Sweet Revenge» (2004)

Альбом «Three Cheers for Sweet Revenge» полон эмоциональных боевиков. Но этот — самый убедительный. С подобных песен начиналась слава My Chemical Romance. «The Ghost of You» «Three Cheers for Sweet Revenge» (2004)

Самая медленная песня с альбома «Three Cheers for Sweet Revenge» и притом самая эмоциональная. Вдохновленный комиксом «Хранители» трек о призраке любимого человека сопровождает печальный видеоряд на тему Второй мировой. «Under Pressure» (с «The Used») делюкс-издание альбома «The Used» — «In Love and Death» (2004)

Берт МакКракен из The Used и Джерард Уэй из My Chemical Romance поссорились в 2006 году, по слухам — из‑за разного отношения к алкоголю и веществам. До этого они успели записать крайне удачный кавер на дуэт Queen и Дэвида Боуи. Отличное подтверждение того, что My Chemical Romance брали многое не от панка, а от глэм-рока с его чувственностью и театральностью. «Cancer» «The Black Parade» (2006)

Сильнейший трек о смерти (наверное, что‑то похожее было только в «Точке» «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» на эту же тему, но с другим фокусом). По сюжету альбома «The Black Parade» это предыстория смерти и ее ожидания. Здесь главный герой стоически принимает смерть, просит родных не драматизировать и переживает только из‑за того, что они останутся без него. «Disenchanted» «The Black Parade» (2006)

Из четырех баллад с «The Black Parade» — самая недооцененная и при этом самая интересная. За несколько минут My Chemical Romance лихо проходят от акустического инди до традиционной для себя драмы. Все это — под текст о предсмертном разочаровании в собственной жизни. «Sleep» «The Black Parade» (2006)

Саморазоблачительная глэм-колыбельная от мучавшегося ночными кошмарами Джерарда Уэя с «The Black Parade». «Как можно плакать из‑за такого, как я? Ведь мне все равно не будет плохо». «My Way Home Is Through You» би-сайд сингла «Famous Last Words» (2006)

Би-сайд времен «The Black Parade». Вместо типичного для того периода карнавального хард-рока — быстротечное эмо как напоминание о том, за что все сперва полюбили My Chemical Romance. И тут внезапно — изящное соло под конец. Квинтэссенция творчества группы середины нулевых. «Desolation Row» из саундтрека к фильму «Хранители» (2009)

Кавер на Боба Дилана, в котором от оригинала осталось немного. Правильно Олег Соболев отмечал, что дилановские песни легко поддаются интерпретации. А мы отметим, что My Chemical Romance умеют успешно применить к любому материалу свою истероидную драматичность. «Summertime» «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys» (2010)

Совсем необычная даже для карнавального «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys» трогательная песня о любви (по всей видимости, Джерарда Уэя к жене). Такой светлый нью-вейв-трек идеально подошел бы каким‑нибудь The Killers. «The Light Behind Your Eyes» «Conventional Weapons» (2012)

Удачная попытка Джерарда Уэя и компании сыграть что‑то в духе «High Hopes» Pink Floyd. Начинающаяся с печальных акустических аккордов и под конец разрастающаяся до эпических масштабов баллада — идеальная песня для кульминации высокобюджетного блокбастера или дискотечного медляка. Одна из последних изданных к настоящему моменту песен My Chemical Romance.

