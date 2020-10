— Но в итоге все изменилось и теперь вот говорят о «наследии Linkin Park». Почему, с вашей точки зрения, скептики изменили свою точку зрения?



— Ну, на самом деле, очень многие понимали это сразу. Практически как только мы начали играть. Поначалу в группе были только я и мой друг Марк Уэйкфилд. Мы послали демо парню, чьи контакты были на CD, издававшихся Immortal Records — это, например, Incubus, Korn; Мы сделали демо на кассете, там было что‑то вроде трех или четырех песен. Он в итоге пригласил нас на встречу, задал несколько вопросов и сказал: «Ребята, вы же еще почти ничего не сделали, но при этом у вас отличное демо. Мне нравится то, что вы делаете, вам нужно собрать группу, выступать, записать настоящий студийный альбом» .

В итоге мы собрали группу. Дейв [Фаррелл, басист] был соседом Брэда [Дельсона, гитариста]. А с Джон [Ханом, который отвечал за сэмплы и диджеинг] мы ходили вместе в колледж. Марк и Брэд вместе с Робом [Бурдоном, барабанщиком] играли в одной школьной группе. Потом мы с Марком разошлись, он не был прирожденным исполнителем. Но он любит музыку и теперь занимается менеджментом: System Of A Down, Deftones, Alice in Chains, Smashing Pumpkins. В итоге мы нашли Честера [Беннингтона].

В общем с того момента мы стали рассылать записи слушателеям и устраивать концерты. 50 человек уже было неплохо, 100 — и промоутеры говорили «Вы отлично поработали, парни». И у нас почти всегда получалось. Мы проехали всю страну до Флориды, параллельно рассылая кассеты, стикеры, футболки и прочие вещи тем, кто подписался. На первый наш концерт пришли где‑то 25 человек, но все стало постепенно расти.