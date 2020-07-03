3 июля на «Первом канале» к его 25-летию выйдет фильм «Фабрика звезд. Лучшее». Это подборка самых интересных выступлений в истории главного музыкального реалити-шоу нулевых. По такому поводу мы решили вспомнить участников первого сезона «Фабрики звезд» и узнать, что с ними стало.

«Фабрика»

Не главный, но лучший хит «Фабрики», где героини на три голоса под легкомысленное диско и гитарные мотивы, напоминающие «In the Death Car» Игги Попа, рассуждают о том, что такое счастье

Что было Главный герлз-бенд всех «Фабрик звезд». Исполнительницы незабываемого бэнгера про любовь, про тебя и про знакомые слова. Стали воплощением нового времени — страстные в звуке, но целомудренные в музыке. Горели ярко и сгорели быстро: уже к 2006 году было ощущение, что и Игорю Матвиенко, и его подопечным как‑то в тягость штамповать хиты, и постепенно девушки разбежались кто куда. От старого состава в группе осталась одна Ирина Тонева, а новые песни «Фабрики» — стандартный поп для нестоличного радио. Скука победила жизнь. Что стало Мария Алалыкина В 2003 году во время гастролей Мария ушла из группы «Фабрика» в связи с тем, что ей грозили отчислением из Московского государственного лингвистического университета. Вскоре после этого она вышла замуж, приняла ислам и сменила имя на Марьям. В 2006–2007 годах Алалыкина занималась преподаванием иностранных языков в Москве, однако, выйдя замуж второй раз в 2009 году, переехала вместе с мужем в Дагестан, где проживает и по сей день. Экс-фабрикантка ведет затворнический образ жизни и не общается с прессой, поэтому о дальнейшей ее судьбе известно мало. По слухам, она продолжает преподавать языки, в частности английский, шведский и арабский, а также заниматься переводами в Махачкале. Несмотря на то, что уже после принятия ислама она говорила о желании продолжить заниматься музыкой, о ее современном творчестве ничего не известно. Сати Казанова

Сольный проект Сати Казановой сейчас можно хоть в сборники для йоги, хоть в сборники «Late Night Tales»

Сати продолжила петь в группе «Фабрика» вплоть до 2010 года, после чего ушла из коллектива и начала сольную карьеру, развивавшуюся не без помощи Игоря Матвиенко. Из всех бывших участников проекта ей это удалось, наверное, лучше всех. С момента ухода в сольное плавание у Сати регулярно выходят новые песни, она постоянно присутствует в телепередачах и прессе. Параллельно с музыкой Казанова пробовала себя в кино и ресторанном бизнесе, однако нашла она себя совсем в другой сфере — в йоге. Ее увлечение восточными практиками нашло прямое отражение и в музыке: параллельно с привычными для нее поп-композициями певица создала проект Sati Ethnica, в рамках которого исполняет этнику на санскрите, вдохновленную индийскими мотивами. Александра Савельева Савельева была участницей группы «Фабрика» вплоть до 2019 года, когда ушла из коллектива в связи с беременностью. Параллельно с участием в «Фабрике» певица изредка выпускала и собственные песни, однако полноценной сольной карьеры у певицы до сих пор так и не сложилось. Ирина Тонева

Сольные песни Ирины Тоневой куда интереснее нынешних творений «Фабрики». Это в меру энергичный, в меру глянцевый неопоп

Последняя участница оригинального состава «Фабрики», которая все еще продолжает петь в этой группе. Вместе с тем уже несколько лет, с 2016 года, у Ирины есть сольный проект Toneva, в рамках которого она пытается делать чуть более экспериментальную и независимую музыку, нежели в «Фабрике». Одновременно с этим Тонева периодически снимается в кино и на телевидении, а также играет в театре. «Корни» Что было?

Эту песню и сейчас кто угодно узнает из тысячи. Одно из главных оправданий существованию феномена бойз-бендов в России

Самый интеллигентный бойз-бенд российской эстрады. Уже первый хит группы намекал, что они чуть поинтереснее традиционных притопов-прихлопов под старый синтезатор. Баллада «Я теряю корни» — это стадионный поп-рок, который и сейчас толпа подхватит через такт. Впрочем, этой песней — а также еще одной балладой про ароматы в реальности не пахнущих гладиолусов — широкая популярность группы и ограничивается. В 2005 году Игорь Матвиенко решился на невиданный эксперимент и позволил участникам «Корней» прямо под основным брендом записать по сольнику. Получились «Дневники», из которых стало ясно, что Паша Артемьев — наш Робби Уильямс, а остальные — не очень. Усеченные вдвое «Корни» существуют до сих пор, но непонятно зачем. Что стало? Александр Асташенок

Сольные треки Асташенка излучают позитив, но совсем не греют

Продолжил петь в «Корнях» вплоть до 2010 года, когда он решил покинуть коллектив и вплотную заняться актерской карьерой. Закончив в том же году ГИТИС, а чуть позже, съездив на актерские курсы в США, Асташенок стал регулярно получать роли в отечественных сериалах, самые известные из которых — «Закрытая школа» и «Кровавая барыня». Не забросил он и музыку: в конце 2010-х певец возобновил сотрудничество с Игорем Матвиенко и с тех пор выпустил несколько синглов, последний из которых датируется 2020 годом. Паша Артемьев

Редкий пример того, как человек ушел из большой поп-музыки, стал героем условной «Афиши» и в итоге страшно преуспел

Был участником группы «Корни» до 2010 года, после чего начал сольную карьеру в рамках своего нового проекта Artemiev, где он заиграл интеллигентный поп-рок. Помимо создания собственной музыки, Артемьев работает саунд-продюсером в отечественных фильмах, а также сам регулярно снимается в кино и выступает на театральной сцене. Александр Бердников По сей день является членом группы «Корни», периодически выступая вместе с ней на локальных концертах в ресторанах и на корпоративах. К концу 2010-х Александр занялся общественно-политической деятельностью, вступив в партию «Честно» и став членом ее федерального совета. В 2019 году он пытался баллотироваться в Мосгордуму от Юго-Западного округа, однако не набрал достаточное количество необходимых для этого подписей. Входит в состав Комитета по вопросам национальностей Государственной думы, где периодически выступает на профильных встречах.

Бердников — с патриотическими куплетами

Алексей Кабанов Ао сей день участвует в группе «Корни», периодически выступая на сборных концертах а-ля «Дискотека 90-х» и всевозможных корпоративах. Помимо песен в составе группы, Алексей изредка выпускал и сольные треки, с которыми также иногда выступает на аналогичных мероприятиях. Юлия Бужилова

Трек Бужиловой и Литвиновой — пример трип-хопа в исполнении участников «Фабрики Звезд»

Что было? Самая странная участница первой «Фабрики звезд», которая могла исполнять трогательную песню «Я гуляю с собачкой» практически без аккомпанемента. Главный ее хит — «Ты мне пишешь» на стихи поэтессы Лилии Виноградовой, красочная и интимная баллада о многословной и свободной любви, с Ренатой Литвиновой в куплетах и под трип-хоповый бит, напоминающий о великой песне «Иванушек International» «Облака». Что стало?

Урок вокала от Юлии Бужиловой

После окончания «Фабрики звезд» Бужилова практически сразу прекратила самостоятельно исполнять песни, переключившись на их сочинение для других артистов. В частности, вместе с Игорем Матвиенко она писала песни для «Фабрики», Николая Бурлака и Виктории Дайнеко. Лишь в 2009 году стали появляться новые песни Юлии вместе с обещаниями выпустить сольный альбом, однако этого так и не произошло. Сегодня Бужилова работает в музыкальной академии Игоря Матвиенко «М.А.М.А.» и преподает вокал. Николай Бурлак

Лучшее, что исполнил Бурлак на «Фабрике», — трогательная баллада Юлии Бужиловой

Что было? Пермяк Бурлак отыгрывал на «Фабрике звезд» образ душевного парня не из столицы — и весьма успешно. Он мог и с Антоновым петь про мечту, что сбывается, и с Бужиловой — про прыщик и несчастную любовь. До финала не дошел. Что стало? Выпустившись из «Фабрики звезд», Бурлак продолжил заниматься певческой деятельностью. Выпустил три сольных альбома, а также книгу «Тайная жизнь «Фабрики», рассказывавшую о подноготной телепроекта. Параллельно, с 2005 по 2009 год, Николай был соведущим телепередачи «Секс с Анфисой Чеховой». Потом он бросил музыку и сосредоточился на карьере в кино. В 2014-м он закончил ВГИК по специальности «режиссер кино и телевидения», после чего стал активно как сниматься в фильмах, так и ставить собственные картины. Среди самых известных его работ — сериалы «Улица» и «Патриот», которые выходили на ТНТ. Михаил Гребенщиков Что было?

Первый хит Гребенщикова с пародиями на тогдашних поп-звезд, от «Тату» до Децла

Экс-диджей, сам себе антрепренер и человек, который, как писал наш коллега Булат Латыпов, «действительно наслаждался каждым днем, проведенным на реалити-шоу». Главный балагур и бонвиван первой «Фабрики», автор диких хитов на грани установленных тогда приличий, много кривлялся, крутился, шутил и дошутился до третьего места, уступив только «Корням» и «Фабрике», правда не всем он понравился. Дебютный альбом исполнителя популярный тогда журнал Play аттестовал фразой: «БГ? Нет, просто Г». Для большинства он остался человеком, исполнившим восхитительный и восклицательный бэнгер о том, что все будет, будет в шоколаде. Что стало? Гребенщиков выпустил три сольных альбома в нулевые и параллельно работал теле- и радиоведущим, а также участвовал во всевозможных развлекательных передачах, в частности в 5-м сезоне «Последнего героя». С годами Михаил почти перестал петь песни сам и занялся продюсированием, начав работать в мастерской эстрадного искусства для детей и юношества Аллы Пугачевой «Рецитал клуб». Ближе к концу 2010-х ушел из мастерской и основал собственный продюсерский центр, где в основном занимается созданием песен для самых юных артистов, например для дочери Виталия Гогунского Миланы и детей Никиты Джигурды. Константин Дудоладов Что было? Уроженец Находки, который на «Фабрике» запомнился большинству не песнями, а эффектным репрезентом.

Совместное выступление Дудоладова, участников «Корней» и Надежды Кадышевой

Что стало? Дудоладов не имел отношения к музыке как до участия в «Фабрике звезд», так и не стал связывать с ней жизнь после своего краткосрочного участия в проекте. Вместо этого он посвятил себя миру моды, став дизайнером одежды, имиджмейкером, стилистом и открыв собственную сеть салонов красоты. Анна Куликова

«Бедная Девочка» — пример рока в духе «Нашего Радио» от поп-сонграйтеров

Что было? Своеобразный ответ «Нашему радио». Куликова исполняла грубоватый женский поп-рок, похожий на всех Мар и «Ночных снайперов» разом. Как выяснилось, придуманный продюсерами гитарный поп оказался мало кому нужен — слишком нарочитый. Что стало?

Весьма едкая зарисовка из жизни условной Рублевки под гитарные риффы из песни «Sad But True» и украинские этно-мотивы

Пропав после окончания первой «Фабрики звезд», Куликова вернулась на сцену в 2005 году, когда Игорь Матвиенко создал дуэт «КуБа», куда вошли Анна и участница «Фабрики звезд-5» Александра Балакирева, — там они играли поп-рок на два голоса, а песня «Маленькое счастье» и сейчас будет неплохо смотреться на фоне мамбл-рока с «Френдзоной» и Дорой во главе. Выпустив несколько песен, группа распалась в 2009 году. После этого Куликова отошла от активных занятий музыкой и сосредоточилась на семейной жизни. Периодически она выступает на разных городских праздниках, а также, как и многие другие экс-фабриканты, иногда снимается в кино в эпизодических ролях. Герман Леви Что было?

Как и у Гребенщикова — юмористический поп, только с уклоном в пародию. Скажем, одно из главных выступлений Леви — это попытка изобразить Шуру (даже по тем временам не самое свежее решение). Что стало?

Герман Леви так и остался пародистом

Уйдя из «Фабрики», Леви не стал заниматься музыкой, вместо этого он сосредоточился на пародийном юморе. Окончив Институт современного искусства и получив образование артиста эстрады, он несколько лет проработал в «Театре пародий Владимира Винокура», а после перешел в «Петросян-шоу». Помимо прочего, его номера можно увидеть и во многих других юмористических телепередачах, где он преимущественно делает пародии на многих артистов русской эстрады. Жанна Черухина Что было?

Черухина пошла на проект из любопытства, спела альт-поп-номер «Бабочка» с Бужиловой и почти сразу ушла с «Фабрики звезд». На смену ей взяли Дудоладова. Что стало? Изначально не планируя серьезно заниматься музыкой, Черухина забросила ее сразу же после того, как ушла из проекта спустя месяц после его начала. С тех пор она, сменив фамилию на Жусупову, живет непубличной жизнью, растит сына и не собирается возвращаться в шоу-бизнес.

Джем Шериф Что было?

Шериф поет с Басковым

Уроженец Нигерии, получивший российское гражданство, зрителями «Фабрики звезд» (как и в случае с Пьером Нарциссом в следующем сезоне) считывался как некая диковинка. Меж тем Шериф мог стать нашим Силом: похожие вокальные данные, да и чувство такта и вкуса у него было. Увы, не свезло. Что стало?

Рэп-композиция от Шерифа — вполне в духе рэпа нулевых, гламур пополам с пацанской строгостью

Самым заметным событием в биографии Джема стал его дуэт с Еленой Терлеевой, участницей «Фабрики звезд-2», вместе с которой они участвовали в тогда еще существовавшем национальном отборе на «Евровидение» в 2005 году. Дойдя до финала, Шериф и Терлеева проиграли Наталье Подольской, которая и представляла Россию на конкурсе в том году. В 2008 году Джем вновь участвовал в отборе на «Евровидение», на сей раз в дуэте с другим участником второй «Фабрики» Пьером Нарциссом, однако занял там 20-е место. После этого, как и многие экс-фабриканты, Шериф ушел в кино, выучившись на режиссера. Впрочем, и от музыки он тоже не отошел, продолжая изредка выпускать новые треки и по сей день.

Екатерина Шемякина Что было?

Шемякина на «Фабрике звезд» исполняла дерзкий женский поп в сменных звуковых декорациях — от почти что свинга до R’n’B образца середины девяностых. Несмотря на харизму и нестыдные вокальные данные, осталась в тени других финалистов и финалисток. Что стало?

Шемякина, кажется, единственная, кто поучаствовал в двух главных музыкальных реалити-шоу двух десятилетий — в «Фабрике звезд» и «Голосе». И оба раза не совсем успешно. А жаль

Уйдя с «Фабрики», Шемякина экстерном окончила Гнесинку и создала недолго просуществовавший дуэт с Тимуром Родригезом под названием «Микки и Злата». После она работала ведущей на ТВ, пела во множестве разных музыкальных проектов, а в 2014 году вернулась на Первый канал в качестве участницы 3-го сезона шоу «Голос». Выйдя замуж и сменив фамилию на Готлиб, певица по сей день продолжает выступать и писать новые песни.