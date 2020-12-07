От автора: Долгое время я думал, что самая известная песня у «Ногу Свело!» — диковатый хит середины девяностых «Хару Мамбуру». Но нет — если взглянуть на тот же «Спотифай» песня «Наши Юные Смешные Голоса» серьезно впереди. И это довольно интересно. Всегда мы считали Максима Покровского слегка безумным массовиком-затейником, который то просил милостыню с протяжным «Люди до-о-о-обрые…», то орал «я повешусь ***** [черт возьми]», то шел на восток. Но главная его песня — о смерти. Точнее — о ее неизбежности и о том, что в целом она не будет иметь ни для кого значения. Даже для нас самих. В общем мы решили поговорить про «Голоса», про природу песен «Ногу Свело!», про то, что сам Максим Покровский оставит после себя.

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