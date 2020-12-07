В новой серии подкаста «История одной песни» про главные хиты прошлого и настоящего — парадоксально самый популярный трек «Ногу Свело!» и история его создания, рассказанная лидером группы Максимом Покровским.
От автора: Долгое время я думал, что самая известная песня у «Ногу Свело!» — диковатый хит середины девяностых «Хару Мамбуру». Но нет — если взглянуть на тот же «Спотифай» песня «Наши Юные Смешные Голоса» серьезно впереди. И это довольно интересно. Всегда мы считали Максима Покровского слегка безумным массовиком-затейником, который то просил милостыню с протяжным «Люди до-о-о-обрые…», то орал «я повешусь ***** [черт возьми]», то шел на восток. Но главная его песня — о смерти. Точнее — о ее неизбежности и о том, что в целом она не будет иметь ни для кого значения. Даже для нас самих. В общем мы решили поговорить про «Голоса», про природу песен «Ногу Свело!», про то, что сам Максим Покровский оставит после себя.
В этом выпуске:
- как «Ногу Свело!» выходили из своего очредного затяжного кризиса;
- как Михаил Сегал снял для «Ногу Свело!» клип, в котором музыкантов закапывают в землю живьем;
- что Максим Покровский думает об образе группы и ее наследии;
- при чем здесь группа Sparks.