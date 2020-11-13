В начале нулевых в топ-3 британского чарта оказалась танцевальная композиция с мелодией из советского фильма «Сибириада». Ее записали ростовчане «ППК». В новом выпуске подкаста «История одной песни» говорим с основателем «ППК» Сергеем Пименовым.