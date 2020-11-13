В начале нулевых в топ-3 британского чарта оказалась танцевальная композиция с мелодией из советского фильма «Сибириада». Ее записали ростовчане «ППК». В новом выпуске подкаста «История одной песни» говорим с основателем «ППК» Сергеем Пименовым.

Из этого подкаста вы узнаете


  • как выглядели и чем отличались от других южные рейвы в девяностые годы;
  • как группа «ППК» стала одной из первых, кто раскрутился благодаря интернету;
  • понравилась ли песня автору мелодии композитору Эдуарду Артемьеву;
  • почему хайп быстро закончился.

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