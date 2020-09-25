Лучшая группа из тех, что причисляли к ню-металу, Deftones выпустила новый альбом «Ohms», где зазвучала жестче и отчаяннее, чем в последние 10 лет. Николай Овчинников позвонил вокалисту и лидеру коллектива Чино Морено, чтобы расспросить его про написание текстов, оптимизм и преодоление себя.

— Первый сингл с альбома «Ohms», одноименная песня, звучит как совершенно отчаянная вещь: мол, ничего не изменится. — Эм, знаете, на самом деле все наоборот. Когда я говорю, что время ничего не изменит, — речь о том, что мы дали обещание, какое угодно, и будем его держаться, что бы ни было вокруг нас. Так что это более оптимистичное заявление, я думаю. Ну то есть представьте себе, будто вас подавляют или загнали в угол — и некуда бежать. Но есть кто‑то рядом, и у вас общее мышление, и вы можете превозмочь эту ситуацию вместе. «Ohms» — о том, что хоть мы и застряли где‑то в этом моменте, но наша связь неразрывна. Понимаю, что все это звучит слегка запутанно, но не знаю, как по-другому.

— Это интересно, конечно, учитывая то, что происходит вокруг. Как вам вообще удается сохранять оптимизм? — Ну смотрите, сейчас вы действительно ничего не можете сделать [с происходящим]. Вам сдали случайные карты, вы не можете проконтролировать это. Зато вы можете контролировать свое мировоззрение, свои знания и, главное, свой оптимизм по поводу будeщего. Вам решать, на что обращать внимание и куда применить свою энергию. Нам как группе, мне как артисту, как отцу, как человеку. Так жить интереснее. Мы боремся с «темной стороной», с депрессией, с чувством подавленности, неуверенности. Мне кажется, это [сохранение оптимизма] — лучший способ победить. — Что самое важное вы вынесли с той самой «темной стороны»? — Ощущение выхода из нее. То есть ты понимаешь, что это не будет длиться вечно. Я понимаю, что это может звучать как такое громкое заявление, но все меняется. И неважно — будет ли дальше лучше или более, кхм, странно — ничто не постоянно. И можно будет посмотреть на жизнь под другим углом. Мы в Deftones переживали тяжелые времена, но потом смотришь с перспективы назад и ты такой: «Вау!» И у тебя возникает глубокая признательность по отношению к прожитому в целом.

— Вот это ощущение глубокого признания — оно присутствует на новом альбоме? — Думаю, да. Но при этом нельзя сказать, что все там так однобоко. Это очень интроспективная запись. Там немало мрачного контента в то же время. Это не просто какой‑то прорыв или перерождение — впервые я так говорю об этом в рамках альбома. Да, об этом можно подумать поначалу. Но я не разобрался со многими проблемами.

«Ohms» — это такой журнал, в котором я описываю, как ежедневно мне приходится переживать и разбираться с разным дерьмом.

Так у многих же. Каждый день все по-другому, какие‑то дни лучше, какие‑то — нет. Но, главное, я очень-очень-очень рад возможности все это запечатлеть в музыке. . — Каково было вновь работать с Терри Дейтом (продюсер ранних альбомов Deftones до 2003 года, в том числе классики ню-метала «White Pony», которому летом исполнилось 20 лет. — Прим. ред.)? — Замечательно. Он один из моих любимых людей в мире. Для меня Терри — в какой‑то мере отцовская фигура или брат. Мы с ним проводили часы, работая над песнями, мелодиями, текстами. Главное — он делает так, чтобы мне было максимально комфортно пробовать разные штуки. И даже если я пойду не по тому пути, он позволит мне сделать это. С ним ты не стесняешься что‑то делать. Он ничего не скажет вначале, типа «О, не делай это. Это плохо!». Терри дает возможность ошибиться и только потом найти полностью новое направление, он приносит осознанность в творчество. Он очень терпеливый и дает тебе быть собой — и это то, что я в нем очень люблю.

— Но при этом он страшно требовательный к музыкантам. — Да! Но это больше про то, чтобы держать нас в узде. Мы все-таки как группа все еще как немного маленькие дети. И работа с нами — это как если бы вы позволили своим детям самостоятельно работать по дому и чувствовать себя ответственными за какие‑то вещи: готовить ужин, убираться в комнатах и ванной, кормить собак. Мы как дети, но нам очень весело. А у Терри цель — убедиться, что мы все-таки работаем. Это, конечно, страшно весело: нам всем уже за сорок, нам вроде бы не нужен кто‑то вроде родителей. Но при этом Терри дает нам направление движения и помогает нам делать музыку.

Первый трек на альбоме — альт-метал в диапазоне между отчаянием и отчаянием

— Вы в одном из недавних интервью признавались, что вам страшно тяжело писать тексты для песен. Почему? — Ну, это просто сложно. Иногда мне бывает трудно сказать, что я думаю. И я стараюсь быть не слишком буквальным. Я пытаюсь придумать более изощренные способы сказать о своих чувствах. Это интереснее. Многие мои любимые исполнители и авторы песен стараются передать свои эмоции и чувства, но при этом не быть такими буквальными — как, например, Боуи или Кобейн. Я тоже стараюсь так делать. В моих любимых песнях ты чувствуешь вайб, но вас не ведут за ручку через весь трек. Вы должны найти собственный путь и уловить связь. Когда я слушаю какую‑то музыку, у меня возникают ощущения от нее, но я не хочу понимать, о чем песня, серьезно.

Мои любимые песни — те, которые загадочны. Те, которые я не понимаю полностью, но в которых я чувствую атмосферу.

— А приведите пример. — Из моих песен или… — Как вам угодно! — Ну вот на новом альбоме есть песня «Pompeii» [о религии]. Я редко говорю о духовности или религии в песнях. Но когда я говорю, я избегаю имен и названий, я не использую имя Христа в песнях. Для меня важно, чтобы человек сперва был поражен текстом, который его завлечет, но при этом у него будет второе дно. И так часто бывает у многих моих любимых песен. Например, у The Cure. Ты слушаешь песню «One Hundred Years» с альбома «Pornography». Ты можешь услышать миллион разных вещей в ней. Но для этого не надо буквально читать ее текст. Это скорее такая туманная или размытая картинка, в которой ты улавливаешь вайб и потом интерпретируешь ее по-разному, — у тебя миллион вариантов. Это самое интересное в музыке для меня. Ее можно интерпретировать по-разному.