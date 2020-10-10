Летом мы уже вспоминали, что стало с героями первой «Фабрики звезд». Сейчас «Афиша Daily» решила выбрать десять лучших песен за всю историю проекта. В подборке — как очевидные народные хиты, так и песни, которые с эстрадным форматом проекта сложно соотнести.

Алексей Семенов, Иракли «Шейк»

Рваные и жесткие риффы, электронная подложка, речитатив: нет, речь не о Limp Bizkit и Korn, а о дуэте двух «фабрикантов» второго сезона — Алексее Семенове и Ираклии Пирцхалаве. Ню-метал (причем породистый и образцовый, как по учебнику!) на «Фабрике звезд» звучал предельно экзотично — как будто нашлось то измерение, где встретились два мира, которые не пересеклись бы друг с другом никогда. Любопытно, что и исполнители этой песни ни до, ни после этого номера в любви к ню-металу замечены не были — «Шейк» оказался для обоих минутной шалостью, устроенной для них худруком второго сезона Максимом Фадеевым, который как раз на «Фабрике» стал плотью от плоти эстрады, но эпизодически выкидывал выкрутасы. «Шейк» — один из них. Алексей Кабанов «Разлюби и забудь»

Сложно представить себе группу, в которой творческое видение каждого из участников различалось настолько кардинально, как в «Корнях» золотой поры: Бердников отвечал за поп и R’n’B, Асташенок — за рок, Артемьев — за передовое инди, а Кабанов — за оголтелую и отлетевшую электронику для тренировок (или даже краш-тестов!) опорно-двигательного аппарата. Сольный номер Кабанова «Разлюби и забудь» — характерный пример такой музыки: исступленный джангловый бит и металлическая гитара звучали так, как будто на «Фабрику звезд» завезли группу Apollo 440 образца 1997 года и устроили рейв. На одном из «фабричных» концертов Алексей исполнил эту песню с Марией Алалыкиной (зацените, как она рубится на неподключенной электрогитаре!); глядя на них, сложно было представить, что совсем скоро Мария уйдет из «Фабрики» и посвятит себя исламу, а Алексей превратится в артиста-ветерана из группы без целей и задач, какой стали «Корни» в 2010-х. Лена Кауфман «Я отрываюсь от земли»

По легенде, когда один из продюсеров пятой «Фабрики» Игорь Матвиенко познакомился со свежеиспеченной конкурсанткой Еленой Мульгановой (настоящая фамилия певицы), он сказал что‑то вроде: «Что ты тут вообще забыла? Ты слишком хороша для этого проекта». Правда это или нет, но на «Фабрике» Кауфман и правда смотрелась инородным телом. Спев два сольных номера — «Ты предал меня» и «Я отрываюсь от земли» — она довольно скоро вылетела из проекта, но не в безвестность, а на лейбл Матвиенко, где записала дебютный альбом. «Я отрываюсь от земли» стала главным (и, к сожалению, единственным) хитом оттуда да и в карьере Лены вообще — лучезарный и простой, но очень обаятельный гитарный поп. Особенно примечателен клип — там певица в буквальном смысле отрывается от земли и летает по комнате, пока ее бойфренд (его играет будущий фронтмен Tesla Boy Антон Севидов, который в ту пору был на самом деле в отношениях с Леной) сладко спит, ни о чем не подозревая. Корни «Я теряю корни»

«Фабрика звезд» началась в 2002-м — в том же году в Великобритании Travis получили статуэтку Brit Awards как лучшая группа года, да и вообще, британская акустика от лица «новых тихих» была тогда на пике. Логичным образом худрук «Фабрики» Игорь Матвиенко пытался отрефлексировать эту волну, но при этом как‑то увязать ее со здешним радиоформатом. В итоге получилась группа «Корни», в которой уже тогда резко выделялась фигура Павла Артемьева — эстета и англофила с сонграйтерскими навыками. Первый и главный хит группы «Я теряю корни» — его рук дело: баллада для зажигалок и слез на концертах о том, что со всеми нами рано или поздно произойдет. Кристиан Лейних «Зажигай солнце»

Единственный сольный номер сочинского конкурсанта второй «Фабрики», но зато какой: слезы под разливы одиноких клавиш и краски осени — мечта поэта! Конечно, особенно жаль, что для ее исполнителя после «Фабрики» закончился большой шоу-биз и он моментально пропал с радаров. Юлия Савичева «Корабли»

И снова вторая «Фабрика»: Савичеву ранних лет мы запомнили больше по упражнениям голосовых связок в «Высоко» и саундтреку к «Не родись красивой», но в той поре затерялся и бриллиант. «Корабли» — эталонный поп-рок-урок с композиторским почерком Фадеева и магнетическим соло. Спустя шесть лет после релиза Савичева зачем‑то выпустит ремейк этой песни с куплетами рэп-группы Т9 — делать этого, конечно же, не стоило. Юлия Бужилова «Спи»

Для этого списка вполне легитимно было бы взять любую песни Юлии с первой «Фабрики» (например, «Я гуляю с собачкой» — торжество сумасбродства под одинокий метроном), но пусть будет мечтательная и сновидческая авторская баллада «Спи», претендующая на звание главного хита певицы. В случае с Бужиловой обидно, что она не нашла себя место в большом шоу-бизе, будучи одной из самых одаренных выпускниц «Фабрики». Недавно стало известно, что Юлия не ушла из музыки и преподает вокал в академии Матвиенко, но радости от этого, кажется, совсем никакой. Банда «Плачут небеса»

Краеугольный момент четвертой «Фабрики», когда в участники проекта взяли Доминика Джокера, бывшего солиста хорошей, но страшно недооцененной группы «2+2», поженившей эстрадный поп с R’n’B. Поступив на «Фабрику», Джокер стал писать песни участникам — так четвертый сезон проекта стал самым «аренбишным». Ключевой хит той «Фабрики», конечно же, — «Плачут небеса» как раз авторства Джокера. Тут все: камео не плохиша, а романтика Тимати, который вдруг запел, зашифрованная интрига его романа с «фабриканткой» Алексой, рэп-куплеты самого Джокера и Ратмира Шишкова. Исполнители песни, группа «Банда», в которую, помимо названных выше людей, вошла еще одна выпускница проекта Анастасия Кочеткова, совершенно расчетливо ориентировались на модель (и успех) группы Black Eyed Peas и вполне себе преуспели в ее адаптации. Фабрика «Про любовь»

Любовь и страсть Игоря Матвиенко к диско лучше и показательнее всего воплотилась в первом (и, что характерно, до сих пор главном!) хите группы «Фабрика», собранной в первом сезоне. Любопытно, что непосредственно на проекте сначала не было никакой группы «Фабрика» (как и «Корней»): дебют этой песни состоялся на отчетном «фабричном» концерте в составе 2 + 2 — Савельева + Казанова и Асташенок + Бердников. Матвиенко тогда посмотрел этот номер и заявил: формат плохой, группы в таком составе не будет. По всей видимости, оно случилось к лучшему. Куба — «Я сделаю все»

По-хорошему, здесь должна быть песня «Маленькое счастье», но она была выпущена уже за пределами «Фабрики звезд». Поэтому вместо нее — «Я сделаю все». Ее исполнительницы — группа «Куба», результат творческого эксперимента Игоря Матвиенко, который к своей подопечной Саше Балакиревой на пятой «Фабрике» (прямо по ходу сезона) приставил участницу первого созыва проекта Анну Куликову и сделал из них хулиганский рок-дуэт двух оторв с гитарно-синтетическим звуком — если угодно, «Кис-кис» 2005 года. Проект, к сожалению, не взлетел и быстро захирел: сейчас кажется, что будто бы опередил время.