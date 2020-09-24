20 лет назад в истории поп-музыки усилиями группы Moloko, Софи Эллис-Бекстор, Кайли Миноуг и других музыкантов наступила эпоха ревизии и ренессанса диско — интересная и толком не осмысленная. «Афиша Daily» предлагает вспомнить, что это было, и послушать главные хиты диско-бума рубежа веков.

В апреле читатели «Афиши Daily» лучшим альбомом первых месяцев 2020 года выбрали «Future Nostalgia» Дуа Липы — обаятельно старомодную пластинку, которая не отвечала вызовам времени, а воссоздавала поп-музыку конца 90-х и начала 00-х, когда в чартах (главным образом, британских) правили Кайли Миноуг и группа Steps, а не AJ Tracey и Карди Би.

Любопытно, что при этом музыка и Кайли Миноуг, и группы Steps также была построена на базе ностальгии: в ход шла классика — Bee Gees, ABBA, Донна Саммер. Винтажный подвижный поп стал снова легитимен в сочетании с более свежими звуковыми достижениями в лице танцевального хауса.

На рубеже веков диско одинаково увлекало и диджеев, и поп-звезд, и расчетливых продюсеров. Вернув диско-шар на танцпол, французы Daft Punk из завсегдатаев электронных клубов превратились в хедлайнеров фестивалей. Итальянец DJ Spiller на миг стал хитмейкером и дал путевку в жизнь Софи Эллис-Бекстор, которая на диско-ностальгии вообще построила карьеру. Кайли Миноуг реабилитировалась за коммерческий провал эстетского гитарного альбома «Impossible Princess» и вернулась в высшую поп-лигу. Свою минуту славы получили итальянцы Planet Funk (вы точно помните песню «Chase the Sun», если вам за тридцать, — или «The Switch» с голосом будущего вокалиста The Servant Дэна Блэка) и Modjo («лэйди, хир ми тунайт» — да, это они!).