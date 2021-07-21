Продолжаем рассказывать про влияние соцсетей на культуру. Теперь — десятка фильмов (и пара сериалов), ярче всего изобразивших на экране этого «синего монстра» и предсказавших наше будущее.

«Эксперименты Лэйн» (1998) «Serial Experiments: Lain»

© Pioneer LDC

Среди всего киберпанка 1990-х нет примера более комплексного и проницательного видения будущего интернета, чем аниме-сериал «Эксперименты Лэйн». В «Лэйн» вымышленная глобальная сеть The Wired — это настоящая утопия человеческой коммуникации , полноценная надреальность, приглашающая к тотальной оцифровке всех чувств. Чем дальше героиня пробирается в этот новый мир, чем больше узнает его секретов, тем очевиднее становится, что интернет — это не просто очередная игрушка в руках человека, а тотальная трансформация той реальности, в которой мы живем. При нынешнем пересмотре «Экспериментов Лэйн» становится жутко от понимания того, сколько всего создателям удалось предсказать о современном мире; как близко безумный фантастический сюжет совпал с той реальностью фейсбука и инстаграма, в которой мы оказались. Перенесли ли мы всех себя в виртуальную надреальность, как Лэйн; появились ли у нас новые цифровые боги? В прямом смысле — нет, а вот в метафорическом — уже, пожалуй, да.

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«Я и ты и все, кого мы знаем» (2005) «Me and You and Everyone We Know»

© FilmFour

Важнейшее инди-кино этого века «Я и ты и все, кого мы знаем» во многом посвящено спонтанным контактам между незнакомцами; режиссер картины Миранда Джулай принадлежит к флагманскому в 2000-е годы художественному течению новой искренности. Поэтому и сюжетная линия, в которой два мальчика начинают откровенную онлайн-переписку с анонимной женщиной, — это не хоррор, не комедия и не фантастика, а романтическая ода этому новому способу связи между людьми. В какой‑то момент младший из мальчиков для описания собственной непечатной фантазии (скажем так, о вечном ресайклинге человеческих отходов) на ходу изобретает комбинацию символов, которая изображает то, что ему не под силу напечатать словами. Так новая цифровая реальность рождает свой собственный иероглифический язык , который со временем перерастет в засилье эмодзи, стикеров и масок. Гениальная проницательность Джулай состоит в том, что она сразу показала, как этот новый язык, во-первых, для ребенка нового века доступнее слов, а во-вторых, позволяет транслировать вещи, которые в обычном языке непечатны и непроизносимы.

«Парень из электрички» (2005) «Densha Otoko»

© Toho Company

Японский сериал «Парень из электрички» не только сделал интернет-коммуникацию важной частью своего сюжета, но и позаимствовал сам сюжет с имиджборда 2channel . «Парнем из электрички» там прозвали одного гика, рассказавшего историю о том, как он отбил красавицу у пьяницы в ночном поезде. В сериале эта история принимает масштаб большой романтической комедии, чуть ли не мыльной оперы. Но реальность того, что герою на протяжении всего пути помогают анонимы из интернета, сохранена: каждая серия содержит в себе подробные нарезки, где форумчане пытаются вместе придумать лучший шаг на романтическом пути главного героя. Этот сериал показывает, что у интернет-коммуникации фактически нет границ — общение в соцсетях с незнакомцами не обязательно должно сводится к узким табуированным темам и коротким спонтанным контактам. Здесь анонимы с имиджборда становятся для главного героя долгосрочными спутниками, заменяют ему реальных друзей. И эта история чуть ли не более трогательная, чем вся романтическая линия.

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«Кул-эйд-мен в Second Life: Аватар 4D» (2010) «Kool-Aid Man in Second Life: Avatar 4D»

© Jon Rafman Productions

Трехмерный виртуальный мир Second Life — это не онлайн-игра, а самая футуристическая из соцсетей, ближе всего подошедшая к видению виртуальной реальности из «Экспериментов Лэйн». В отличие от игр, здесь нет никаких навязанных целей и конфликтов, виртуальное пространство используется для абсолютно свободного самовыражения и коммуникации незнакомцев. Видеохудожник Джон Рафман еще в конце 2000-х сделал проект, в рамках которого проводил экскурсии по миру Second Life от лица своего аватара — маскота-кувшина из рекламы напитка Kool-Aid. В интернете есть несколько смонтированных записей этих туров (например, с выставки «Avatar 4D», прошедшей в галерее NOMA в Сан-Франциско) — и это поистине трансцендентное зрелище. Как настоящий художник-модернист, Рафман фокусируется на самых причудливых элементах новой надреальности: сюрреалистических пейзажах, роботизированных танцах, постсексуальных ритуалах. Это первое кино, созданное целиком внутри виртуальной социальной сети , и сразу такое, превзойти которое в неминуемом будущем будет очень непросто.

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«Как я дружил в социальной сети» (2010) «Catfish»

© Rogue

В популярной культуре быстро выяснилось, что новые возможности общения с незнакомцами в социальных сетях — это чаще рецепт не для новой искренности, а для хоррора . Документальная картина «Как я дружил в социальной сети» в 2010 году стала настоящей сенсацией: история фейковой онлайн-идентичности держала в напряжении и шокировала зрителей, как самый лютый фильм ужасов. Впоследствии оригинальное название фильма («Catfish», то есть «Сомиха») породило глагол to catfish — с примерным значением «прикинуться в сети кем‑то, кем не являешься, и обмануть собеседника». А создатели оригинального фильма даже сделали свое бесконечное реалити-шоу на MTV со схожей концепцией. Режиссеров Джуста и Шульмана с самого начала обвиняли с подтасовках документального материала и эксплуатации героев. Надо сказать, что они вправду делали вовсе не гуманистическую документалистику, а жанровое, саспенсовое кино; показателен тот факт, что после дебютной «Сомихи» они сняли две части «Паранормального явления». Какие бы ни возникали вопросы у зрителей в отношении аутентичности происходящего, в том, что этот фильм, как и все лучшее жанровое кино, попал в совершенно реальный нерв времени, сомнений нет.

«Ной» (2013) «Noah»

© Walter Woodman, Patrick Cederberg

Долгое время изображение интернет-общения на экране сводилось ко всякого рода формальным компромиссам. Режиссеры считали, что просто снимать монитор — не слишком кинематографично, поэтому прибегали порой к абсурдным эстетическим решениям: например, в «Чате» Хидэо Накаты окна мессенджера превращались в метафорические номера роскошного отеля. «Ной» не стал первым фильмом, чье действие целиком разворачивается на экране компьютера (ранее выходили как минимум вебкам-хоррор «История Коллингсвуда» и культовый сериал про интернет-пиратов «Сцена»). Однако эта короткометражка стала первой картиной, которая сделала основой драматургии неуверенные передвижения курсора мыши и нервные переключения между вкладками. Это романтическая драма от лица юного жителя XXI века, наполненная деталями онлайн-существования, мгновенно узнаваемыми любыми современниками. Немного погодя достижения этой прорывной работы припишет себе Тимур Бекмамбетов, придумавший для жанра десктоп-кино маркетинговый бренд «скринлайф» . Но интернет помнит все: в том числе и то, что «Ной» — первое не жанрово-условное, но строго реалистичное киноизображение соцсетей.

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«Мошенничество» (2016) «Fraud»

© Memory

Если профиль в соцсети — зеркало, отражающее реальных нас, то это кривое зеркало, порой искажающее реальность до неузнаваемости . Это красноречиво доказывает своим концептуальным документальным фильмом «Мошенничество» режиссер Дин Флейшер-Кэмп. За основу фильма он взял случайный архив домашних видео из одного профиля на ютьюбе. Эти видео изображают вроде как обычную жизнь одной непримечательной американской семьи, однако с помощью мошеннического монтажа Флейшер-Кэмп превращает повествование в жуткую историю о странном преступлении. Так и люди, которые знают нас только по профилю в соцсети, видят не нас самих, а только историю, которую мы рассказываем. А что, если эту историю рассказываем не мы сами, а алгоритм рассказывает за нас? Одна эта шокирующая мысль делает «Мошенничество» чуть ли не главным леденящим кровь фильмом этого века.

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«Восьмой класс» (2018) «Eighth Grade»

© A24

Восьмиклассница Кейла — среднестатистическая неловкая зумерша, испытывающая проблемы с социализацией. Соцсети становятся для нее не средством коммуникации, а очередным рубежом личной изоляции . Она ведет мотивационный видеоблог о самооценке и уверенности в себе, и тот, по жесточайшей иронии судьбы, вообще не набирает никаких просмотров. «Восьмой класс» — не фильм в жанре «кино об интернете», соцсети здесь вообще не играют остродраматическую роль. Для истории о подростке, родившемся уже в пост-интернет-эпоху, это предельно логичное решение. Цифровая коммуникация уже успела стать для героини совершенно естественной частью жизни, и тот факт, что ее взросление проходит на экране смартфона, — не хорошо и не плохо, а просто объективная реальность. Странно здесь лишь то, что так мало фильмов нашего времени успели прийти к этому простому выводу.

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«Отрыв» (2020) «Spree»

© Dreamcrew

Еще один интернет-лузер без лайков и просмотров — водитель «Убера» Курт Кункл из триллера «Отрыв». Только в его случае онлайн-изоляция приводит к куда более трагическим результатам: в какой‑то момент ради попытки завируситься он начинает убивать пассажиров в прямом эфире. Тот факт, что Джо Кири («Очень странные дела») обладает харизмой весельчака-тиктокера делает происходящее только страшнее. Соцсети, становящиеся орудием психопата, — не выдумка режиссера Юджина Котляренко, виртуозно монтирующего стримы и сторис; он явно вдохновлялся реальными влогами Эллиота Роджера и Насим Агдам. В концовке фильма, как и вышеприведенных случаях, мечта героя о славе становится реальностью. И это тоже необходимая правда о нашем времени: интернет-пространство, где люди сводятся к набору пикселей и символов, — идеальное место действия для психопатического обесчеловеченивания.

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«Крестон» (2020) «Crestone»

© Utopia