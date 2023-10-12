Играть в покер и не спать: Роман Михайлов рассказывает, как снять культовое кино

Позавчера мы снимали сцену для «Жар-птицы»Предстоящий фильм Романа Михайлова, про который он сказал следующее: «Это, наверное, единственный фильм, подробности про который я бы хотел оставить в секрете до его выхода»., сложнейшую сцену в ночи. Мы сделали тринадцать или четырндцать дублей. Это редкость. Чаще всего мы работаем с первых трех-четырех дублей. Но ты слушаешь кино как симфонию , ты понимаешь, когда кто‑то сфальшивил, когда она ритмически разорвана. Например, один неестественный взгляд или фраза были брошены. Какой‑то жест, которого здесь не может быть. А это три с лишним минуты однокадровой сцены, причем на разных уровнях высоты — спуск, перемещение, сложная география. И три персонажа. Сцена очень эмоциональная, которая должна быть предельно естественной. Я смотрю на процесс, как будто я уже видел этот фильм. Пытаюсь понять, соответствует он тому, что я видел, или нет. Это как музыкальный слух.