Ряд других пользователей отметили, что с поколением 90-х «зилленниалов» сближает детство они без социальных сетей и новейших технологий, то есть они до сих пор помнят такой опыт, как поход в видеопрокат или владение телефоном-раскладушкой. Однако они были еще относительно молоды, когда начала развиваться интернет-культура, и та стала частью их жизни в раннем возрасте, как у представителей поколения Z.