Тиктокеры-«зиллениалы» считают, что к ним не относятся стереотипы поколений до или после, а потому пытаются понять собственные качества. Некоторые пользователи предлагают общие модели поведения, по их мнению, уникальные для этого микропоколения. Согласно им, образ жизни зилленниалов сочетает стереотипы поколения Z и миллениалов.
Например, в своем ролике пользовательница под ником @zozoakz говорит, что зилленниалов можно узнать по прямым джинсам, не таким узким, как у детей 90-х, и не таких мешковатых, как у выросших в нулевых. Также, по ее словам, зилленниалы предпочитают выкладывать в социальные сети либо фотографии в компании друзей, либо позировать в привлекательных местах. Такой контент отличается от миллениальских селфи и эстетичных размытых фото зумеров.
Ряд других пользователей отметили, что с поколением 90-х «зилленниалов» сближает детство они без социальных сетей и новейших технологий, то есть они до сих пор помнят такой опыт, как поход в видеопрокат или владение телефоном-раскладушкой. Однако они были еще относительно молоды, когда начала развиваться интернет-культура, и та стала частью их жизни в раннем возрасте, как у представителей поколения Z.
Поскольку зилленниалы выросли между миллениалами и поколением Z, среди них часто возникают разногласия по поводу того, с каким из этих двух поколений следует себя идентифицировать. Одна пользовательница считает, что это как увидеть ссору родителей и понять, что унаследовал худшие черты их характера.
Тиктокерша @loosytoosy в своем скетче предполагает, что на самом деле существует несколько «типов» зилленниалов.
По ее оценке,некоторые зилленниалы «отрицают» свой возраст и пытаются слиться с поколением Z, проводя «слишком много времени на TikTok». А другие, говорит она, намеренно хотят отделить себя от поколений Z, которые еще учатся в школе, говоря им что‑то вроде: «Когда я был в твоем возрасте, у меня был раскладной телефон».