Новый «Kingsman» расскажет о восхождении Гитлера к власти

Следующий фильм франшизы «Kingsman» будет посвящен восхождению Адольфа Гитлера к власти. Об этом режиссер Мэттью Вон рассказал изданию Collider.
«Следующий фильм посвящен возвышению Гитлера и расскажет, как он пришел к власти и, по сути, был поддержан английской аристократией», — отметил постановщик. «Это интересно: мир тогда сильно беспокоился о коммунизме, о том, что поднялся фашизм. Эту историю, я думаю, нужно вспомнить», — добавил он.
Картина под рабочим названием «The Traitor King» («Король-предатель») станет третьим проектом о франшизе. По словам Вона, еще неясно, будет ли она полнометражным фильмом или сериалом.
Недавно Вон рассказал, что в 2024 году начнутся съемки третьего фильма серии «Kingsman» — с подзаголовком «Голубая кровь». В нем Тэрон Эджертон в последний раз сыграет секретного агента Эггси.
Фильмы серии «Kingsman» основаны на комиксе «The Secret Service» Марка Миллара и Дейва Гиббонса. Они рассказывают о членах сверхсекретной организации Kingsman, которая появилась после Первой мировой войны с целью защиты Британии и всего мира от глобальных угроз.
Последний фильм франшизы — приквел «King’s Man: Начало» — вышел в российский прокат в 2022 году. Сюжет рассказывал о зарождении организации Kingsman. Главные роли исполнили Рэйф Файнс («Чтец»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Джемма Артертон («Вита и Вирджиния»).