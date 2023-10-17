Новый «Kingsman» расскажет о восхождении Гитлера к власти

«Следующий фильм посвящен возвышению Гитлера и расскажет, как он пришел к власти и, по сути, был поддержан английской аристократией», — отметил постановщик. «Это интересно: мир тогда сильно беспокоился о коммунизме, о том, что поднялся фашизм. Эту историю, я думаю, нужно вспомнить», — добавил он.