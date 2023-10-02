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Фрэнсис Форд Коппола рассказал, как часто думает о Римской империи

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:41

Режиссер «Крестного отеца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола зашел в соцсети, чтобы ответить на вопрос, как часто он думает о Римской империи.

«Довольно часто», — написал он, добавив, что Римская империя послужила примером для Америки и ее институтов и стала вдохновением для его предстоящего фильма «Мегалополис».

По словам режиссера, в основе его увлечения Римской империи лежит борьба между политическими партиями, в ходе которой интересы республики уступили амбициям нескольких могущественных людей.

«Они отстаивали цели политических партий по накоплению собственного состояния и удержания власти. Для достижения этих целей они опирались на вооруженные силы, что нанесло окончательный удар по конституции, уже шатавшейся на пути к своему падению», — сказал он.

«Мегаполис» — научно-фантастическая драмой, рассказывающая об архитекторе, который после разрушительной катастрофы пытается восстановить Нью-Йорк и превратить его в утопию. В актерском составе — Адам Драйвер, Форест Уитакер, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джейсон Шварцман, Натали Эммануэль, Джанкарло Эспозито, Дастин Хоффман и другие.

О том, что грядущий фильм Копполы вдохновлен Римской империей, режиссер рассказывал еще в 2021 году. Ожидается, что премьера ленты состоится в следующем году, точная дата премьеры «Мегаполиса» не называется.

Подробности по теме
«Рим был патриархальным обществом»: почему мужчины так часто думают о Римской империи
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