Фрэнсис Форд Коппола рассказал, как часто думает о Римской империи

Режиссер «Крестного отеца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола зашел в соцсети, чтобы ответить на вопрос, как часто он думает о Римской империи.
«Довольно часто», — написал он, добавив, что Римская империя послужила примером для Америки и ее институтов и стала вдохновением для его предстоящего фильма «Мегалополис».
По словам режиссера, в основе его увлечения Римской империи лежит борьба между политическими партиями, в ходе которой интересы республики уступили амбициям нескольких могущественных людей.
«Они отстаивали цели политических партий по накоплению собственного состояния и удержания власти. Для достижения этих целей они опирались на вооруженные силы, что нанесло окончательный удар по конституции, уже шатавшейся на пути к своему падению», — сказал он.
«Мегаполис» — научно-фантастическая драмой, рассказывающая об архитекторе, который после разрушительной катастрофы пытается восстановить Нью-Йорк и превратить его в утопию. В актерском составе — Адам Драйвер, Форест Уитакер, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джейсон Шварцман, Натали Эммануэль, Джанкарло Эспозито, Дастин Хоффман и другие.
О том, что грядущий фильм Копполы вдохновлен Римской империей, режиссер рассказывал еще в 2021 году. Ожидается, что премьера ленты состоится в следующем году, точная дата премьеры «Мегаполиса» не называется.