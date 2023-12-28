35 лучших зарубежных сериалов 2023 года

Уже по второму сезону «OA» стало понятно, что Брит Марлинг и Зал Батманглидж не мыслители, а просто классные инди-фантасты, которые прячут банальности под мудреной жанровой конструкцией. Их новый сериал — герметичный детектив в духе «Десяти негритят» и иже ему подобных, но не совсем. Не меньше, чем Агаты Кристи, в шоу оказалось и Стэнли Кубрика. Авторы передают привет его «Космической одиссее» (один из героев — искусственный интеллект) и «Сиянию»: представьте себе, что Джек Торренс решил пригласить гостей на вечеринку в отель «Оверлук» — вот так и устроено «Убийство на краю света» . И хотя финальный эпизод шоу — такой же лютый кринж, как и «Стеклянная луковица», за главную героиню в исполнении неотразимой Эммы Коррин этому несовершенному, неровному и затянутому кино можно простить многое.