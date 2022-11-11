8 низкобюджетных сайфай-фильмов, снятых с большей фантазией, чем блокбастеры

Все началось с онлайн-челленджа, где Хигути предлагал зрителям выращивать воображаемых монстров (кайдзю) для борьбы с коронавирусом. Ивай решил подойти к этой концепции, основанной на коллективной вере в фантастичное , с максимальной серьезностью и снял полнометражный псевдодокументальный фильм. Его герои — актер, заботящийся о миниатюрном существе, слепленном из пластилина, актриса, живущая с невидимым инопланетянином, и видеоблогерка, рассказывающая зрителям о фантастических тварях, как о самой обыденной вещи. Ивай доказывает, что для веры в невероятное вообще не нужны яркие спецэффекты, достаточно лишь увидеть естественный диалог по зуму двух людей, живущих в необычных обстоятельствах. При этом режиссера интересует вовсе не матчасть этой ситуации, а скорее чувства людей, оказавшихся внутри фантастического фильма-катастрофы : важную часть повествования составляют перебивки с интерпретационными танцами людей в масках кайдзю под меланхоличную музыку и проходки монстров по улицам Токио от первого лица. Как было сказано выше, это и есть чувства всех нас в постпандемийном мире.