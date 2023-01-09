Очень датские дела: как Триер и Рефн меняют сериальный сторителлинг?

«Королевство. Исход»

Третий сезон легендарного сериала Ларса фон Триера, первые две части которого вышли еще в 1994–1997 годах. «Королевство» задумывалось как датский ответ американскому «Твин Пиксу» и неожиданно стало зрительским и фестивальным хитом (пять национальных кинопризов «Бодиль» и награды на кинофестивале в Карловых Варах, в том числе за лучшую режиссуру), хотя Триер всего лишь хотел подзаработать немного денег перед каннским триумфом «Рассекая волны» (1996). Как и «Твин Пикс», «Королевство» в финале второго сезона оборвалось на полуслове. Как и сиквел «Твин Пикса», продолжение «Королевства» пришлось ждать двадцать пять лет.

Собственно, события третьего сезона стартуют буквально четверть века спустя. Разочарованная открытым финалом сериала пожилая зрительница Карен (Бодиль Йергенсен, которая до этого уже играла героиню по имени Карен в триеровских «Идиотах») проникает в королевский датский госпиталь в Копенгагене, чтобы узнать, чем все закончилось. Таким образом Триер сразу показывает, что он снял не просто сиквел, а постпост- и метаметапродолжение, которое в своей постмодернистской осознанности идет даже дальше творения Дэвида Линча. Если третий сезон «Твин Пикса» завершился пробуждением от телевизионного сна, то «Королевство» с него начинается.

По местам съемок сериала в госпитале водят экскурсии фанатов, а персонал клиники вспоминает недобрым словом «этого идиота Триера», который сослужил медицинскому учреждению недобрую службу. Тема двойничества в третьем сезоне отыграна еще хлеще, чем в «Твин Пиксе»: у всех героев оригинального «Королевства» (врачей и пациентов) появились двойники. Иногда это дети персонажей, как шведский нейрохирург Хелмер-младший (Микаэль Персбрандт) или адвокат из туалета (Александер Скарсгорд). Иногда — просто новые герои, похожие на старых.