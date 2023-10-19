То самое печенье из «Теда Лассо»: вот его рецепт (он проще, чем кажется)

Рецепт этого печенья очень простой, но результат получается вкусным. Десерт выходит одновременно сливочным, нежным, сладким и немного соленым.
Ингредиенты
- Сливочное масло комнатной температуры — 200 г
- Сахар — 75 г
- Соль — щепотка
- Мука — 180 г
- Миндальная мука — 50 г
В глубокой миске 2 минуты миксером смешайте масло, сахар и соль.
Затем просейте пшеничную и миндальную муку и перемешайте до однородности. Для удобства используйте лопатку.
В квадратную форму 16×16 см выложите тесто, разровняйте и уберите в холодильник на 30–40 минут.
После холодильника сделайте верхушку более гладкой с помощью ложки. Проколите тесто вилкой в нескольких местах и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15–25 минут. Когда тесто станет слегка золотистым — печенье готово!
Лайфхак: если у вас нет квадратной формы, ее можно сделать из плотной фольги. Сложите ее в два слоя, придайте форму квадрата 16×16 см и поставьте на противень/форму большего размера.