Реклама
Еда

То самое печенье из «Теда Лассо»: вот его рецепт (он проще, чем кажется)

Ульяна Чечелова
Сегодня в 12:40
Каждое утро главный герой комейдийного сериала приносил своей начальнице Ребекке Уэлтон домашнее печенье в розовой коробке. Поначалу та недоброжелательно относилась к новому тренеру, но в итоге сладость ее покорила. Делимся рецептом — возможно, вы тоже не сможете устоять.
© Ярослав Курьянович

Рецепт этого печенья очень простой, но результат получается вкусным. Десерт выходит одновременно сливочным, нежным, сладким и немного соленым.

Ингредиенты

© Ярослав Курьянович
  • Сливочное масло комнатной температуры — 200 г 
  • Сахар — 75 г 
  • Соль — щепотка
  • Мука — 180 г 
  • Миндальная мука — 50 г 
© Ярослав Курьянович
Как готовить
01

В глубокой миске 2 минуты миксером смешайте масло, сахар и соль.

02

Затем просейте пшеничную и миндальную муку и перемешайте до однородности. Для удобства используйте лопатку.

03

В квадратную форму 16×16 см выложите тесто, разровняйте и уберите в холодильник на 30–40 минут.

04

После холодильника сделайте верхушку более гладкой с помощью ложки. Проколите тесто вилкой в нескольких местах и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15–25 минут. Когда тесто станет слегка золотистым — печенье готово!

Лайфхак: если у вас нет квадратной формы, ее можно сделать из плотной фольги. Сложите ее в два слоя, придайте форму квадрата 16×16 см и поставьте на противень/форму большего размера.

Подробности по теме
Запеченные призраками: три рецепта, вдохновленные шедевром Хаяо Миядзаки
расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»