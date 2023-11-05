Какой получилась концовка «Атаки титанов»? Смотря с чем сравнивать! Вот три мнения

Другая слабая сторона финала — не слишком оригинальное высказывание автора про колесо жизни. Умрешь — начнешь опять сначала и повторится все, как встарь. Снова заблудшая душа и снова дерево , которое превратит эту душу в титана-прародителя. Мысль о том, что «жизнь — такое колесо, на котором долго не удержится ни один человек, и все всегда кончается тем, что, описав полный круг, оно снова возвращается к исходной точке» двигал еще в семидесятые Стивен Кинг в «Противостоянии», и Исаяма оказывается неспособен добавить к этому что‑то новое.