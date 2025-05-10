На первом месте среди любимых глейзеровских фильмов стоит «2001 год: Космическая одиссея» Кубрика, поэтому делом времени было, когда Глейзер снимет свой сайфай. Но кто же знал, что это будет один из ключевых фильмов минувшего десятилетия? Уже в первой сцене режиссер передает привет Кубрику (а авторы сериала «Очень странные дела» — Глейзеру в первом сезоне), но дальше состав фильма движется уже по собственным рельсам. Формально — это экранизация одноименного фантастического романа нидерландского писателя Мишеля Фейбера. Но именно что формально. Глейзер оставил от книжки только голую конструкцию — инопланетянку (Скарлетт Йоханссон), охотящуюся на людей, — и насытил ее своими не идущими из головы образами, среди которых: Йоханссон в шубе, человек-слон Адам Пирсон и черная, вязкая жижа, похожая на нефть, в которую главная героиня заманивает своих жертв . Но главное открытие фильма кроется в неожиданном симбиозе жанров. Глейзер максимально далек от реализма и уж тем более от британского социального реализма, но в одной из самых запоминающихся сцен фильма с участием футбольных фанатов (многие считают ее не постановочной, хотя это не так) он смешивает «реализм кухонной раковины» Кена Лоуча с сайфаем. Кажется, еще никто не додумывался до такой дикой комбинации жанров.

Ссылки на рецензии Василия Миловидова и Станислава Зельвенского