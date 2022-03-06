Выбрали главные сериалы, которые помогут нам пережить грядущий сезон. Среди них новые проекты Тайки Вайтити, Адама МакКея, Когонады, Лизы Холоденко, Майкла Манна, Бенсона и Мурхеда, Сэма Эсмейла, Дэвида Саймона, Ленни Абрахамсона и Хью Лори. В конце — список-напоминание с громкими камбеками («Очень странные дела», «Атланта», «Жизни матрешки»).

«Джо против Кэрол» («Joe vs Carole») 3 марта, Peacock

Мы живем во времена, когда любой мало-мальски вирусный сюжет из соцсетей мгновенно порождает франшизу. В прошлом году мы уже видели фильм по треду из твиттера, а за лонгридом и подкастом про сумасшедшего «короля тигров» Джо Экзотика последовал сверхпопулярный документальный тру-крайм на «Нетфликсе» (два сезона, спешел и спин-офф), а теперь вот выходит и игровой сериал (был еще полный метр с Николасом Кейджом да всплыл). С учетом того, как подробно и красочно в этой истории задокументированы реальные эксцентрики, то и дело покушающиеся за убийства, не очень понятно, зачем смотреть пересказ, разыгранный актерами . Да, квир-икона Джон Кэмерон Митчелл в главной роли — это крайне остроумный кастинг (зато звезда SNL Кейт МакКиннон, выглядящая на четверть века свежее прототипа, — явный мискаст), но в общем-то их (не)попадание в образ можно спокойно оценить по трейлеру. С другой стороны, грех жаловаться на изобилие форматов, в которых Голливуд готов рассказывать одно и то же: вдруг вам слишком тревожно смотреть на реальную криминальную Америку, тогда и версия в режиме комедийного скетч-шоу не повредит.

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«Выбывшая» («The Dropout») 3 марта, Hulu

Еще один сериал из бума пересказов история настоящих преступлений. Выгодное отличие в том, что реальная аферистка Элизабет Холмс, которая привлекала сотни миллионов на заведомо антинаучный стартап, грозивший революцией в мире анализов крови, в соцсетях засветилась умеренно (хотя док о ней и был номинирован на «Эмми»). Кастинг тоже мощный: Аманда Сейфрид продолжает переизобретать себя после номинации на «Оскар» за роль в «Манке»; ее подчиненного-ученого играет сам Стивен Фрай. Главный же козырь сериала — жанровая направленность: несмотря на ситкомостроителей в числе шоураннеров, это триллер . И этот жанр, конечно, при прочих равных куда эффективнее накладывается на многочасовой хронометраж, чем скетч-комедия.

«Наш флаг означает смерть» («Our Flag Means Death») 4 марта, HBO Max/«Амедиатека»

А теперь кое‑что совершенно иное: пиратский ситком — жанр, который не вписывается в тренды, но который все встречают с распростертыми объятьями (свежи в памяти самые абсурдные моменты «Пиратов Карибского моря»). На экране — культовые новозеландцы Рис Дарби и Тайка Вайтити — в роли аристократа, свернувшего на кривую дорожку, и пирата Черной Бороды соответственно (ранее они уже встречались на площадке «Полета Конкордов» и «Реальных упырей»). Вайтити-режиссер также поставил пилот, а вот главный сценарист Дэвид Дженкинс ранее создал лишь малоизвестный ситком о пришельцах «Земляне». Вайтити и Дарби — безусловно крайне обаятельные артисты, однако на одной харизме даже ситкому далеко не уехать: рано или поздно нужны серьезные драматургические наработки. Посмотрим, будет ли здесь что‑то большее за ряженым кривлянием (в «Пиратах Карибского моря» точно было).

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«Досье Ипкресс» («The Ipcress File») 6 марта, ITV

Гарри Палмер — шпион британской разведки, которого впервые перенесли с книжных страниц на большой экран на волне популярности Джеймса Бонда в середине 1960-х. В экранизации от продюсеров бондианы главную роль сыграл Майкл Кейн, позже он снялся еще в четырех сиквелах — и все равно едва ли все читатели слышали об этой франшизе, более мрачной и серьезной альтернативе кэмповому конкуренту. Звезда перезапуска 2022 года — Джо Коул, и это практически самый точный из возможных современных аналогов Кейна: та же джентльменская стать, та же гопническая удаль . За сценарий отвечает соратник Дэнни Бойла Джон Ходж («На игле», «Транс»), за постановку — автор «МакМафии» Джеймс Уоткинс; выглядит все дорого, живописно и масштабно, несмотря на малый экран. Вполне может быть, что это и в 2022 году будет более свежая, более изысканная альтернатива бондиане.

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«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» («Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty») 7 марта, HBO/«Амедиатека»

Тема кухни баскетбольного менеджмента может прозвучать как слишком специфическая для настоящего хита, однако в руках Адама МакКея даже такие нишевые сюжеты, как известно, способны расцветать в универсальные человеческие трагикомедии. За «Игру на понижение» про кризис на рынке недвижимости он выиграл «Оскар», экологическая сатира «Не смотрите наверх» побила рекорды «Нетфликса», а «Наследники», где он поставил пилот и выступил исполнительным продюсером (во «Времени победы» будет так же), — и вовсе лучший сериал на современном телевидении. Интересный факт: из‑за «Времени победы» МакКей прекратил свое многолетнее сотрудничество с Уиллом Ферреллом — последний обиделся на режиссера за то, что тот взял на главную роль не его, а их общего друга Джона Си Райли ( этим звездный актерский состав не ограничивается — в ансамбле присутствуют также Эдриен Броди и Джейсон Сигел ). Как ни крути, а Си Райли — это гениальный кастинг (у этого великолепного артиста серьезные главные роли в дефиците), ради которого не жалко пожертвовать и бизнес-партнерством. Зрители эстетского сериала о целой спортивной эпохе в данном случае будут только в выигрыше.

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«Котаро живет один» («Kotaro Lives Alone») 10 марта, Netflix

Как и все потенциальные аниме-хиты, «Котаро живет один» — совсем не то, чем кажется на первый взгляд. История дружбы 5-летнего мальчика, почему‑то заселяющегося в квартиру в одиночку, и его взрослого соседа-мангакиМангака — японский художник комиксов (манги). звучит как что‑то или очень няшное, или душещипательное. На самом деле целевая аудитория этой истории — не дети и не чувствительные женщины, а современные мужчины, для которых в истории мальчика заготовлена настоящая экзистенциальная глубина (оригинальная манга «Котаро живет один» публиковалась в мужском журнале комиксов Big Comic Superior параллельно с жутким хоррором о маме-психопатке «Кровавый след» и диком киберпанке с исполинскими демонами «Гигант»). По манге уже снят хитовый игровой сериал, так что есть все шансы, что и аниме не подкачает.

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«Последние дни Птолемея Грея» («The Last Days of Ptolemy Grey») 11 марта, Apple TV+

93-летний старик, страдающий деменцией, соглашается на экспериментальную терапию, после которой к нему возвращаются не только воспоминания, но и моложавая походка. Проблема в том, что память восстанавливается вспышками и урывками, и в памяти этой больше неприятного, чем наоборот. В былые времена экранизация романа «Последние дни Птолемея Грея» с Сэмюэлом Л. Джексоном в главной роли и оскаровским номинантом Рамином Бахрани в кресле постановщика выходила бы в кино аккурат к наградному сезону, а теперь, разумеется, выходит на стриминге с трех-четырехкратным хронометражом. Будем считать, что для зрителей это победа: такого продолжительного свидания с великим артистом Джексоном , да еще не выходя из собственной спальни, мы еще не получали.

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«Не сработало» («WeCrashed») 18 марта, Apple TV+

Бонни и Клайд эпохи стерильных 2010-х : влюбленная пара аферистов не грабят банки, а продают инвесторам воздух — точнее, «гибкие рабочие пространства для стартапов» на базе заводских помещений. Провальный выход компании WeWork на биржу — легендарное событие новейшей истории Уолл-стрит, кастинг в сериале под стать масштабу неудачи: Джаред Лето в роли бизнесмена-нарцисса, Энн Хэтэуэй в роли его жены-подчиненной и по совместительству кузины Гвинет Пэлтроу. Лето даже в этом приземленном образе умудрился выглядеть не по-человечески стремно (всему виной черные линзы), но будем надеяться, что режиссеры Джон Рекуа и Гленн Фикарра (авторы выдающейся трагикомедии «Я люблю тебя, Филлип Моррис») все-таки нащупают человеческое измерение истории.

«Halo» 24 марта, Paramount+

15 лет назад киноблокбастер по научно-фантастической видеоигре «Halo» должны были снимать Нил Бломкамп и Гильермо дель Торо по сценарию Алекса Гарленда, теперь же продюсеры предпочли вложить те же самые 200 миллионов долларов в стриминговый сериал. Проблема в том, что на 9 часов хронометража эти деньги, очевидно, размазываются уж очень тонким слоем: во время просмотра трейлера невозможно избавиться от ощущения, что это дженерик-аналог «Дюны» для домашнего видеорынка (если не сказать грубее — что‑то типа мокбастераОт англ. «mock» («издеваться») и «blockbuster» — низкобюджетное кино для домашнего рынка с сюжетом или названием, созвучным известному блокбастеру. студии Asylum). Отсутствие известных имен за и перед камерой только ухудшает опасения. Конечно, и продукция категории «Б» имеет право на жизнь и дарит свой шарм при правильном угле зрения, но, как показывает практика, выдержать градус трэша и угара на сериальной дистанции куда сложнее, чем в полнометражном кино. Зато если создателям это удастся — будет однозначный хит домашнего проката.

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«Патинко» («Pachinko») 25 марта, Apple TV+

Редкий стриминговый проект, где, кажется, сошлись все звезды. Большой первоисточник (одноименный бестселлер о жизни четырех поколений корейских эмигрантов в Японии), большие темы ( несчастная любовь, ксенофобия, история XX века ), большие авторы (шоураннерка — Су Хью («Террор»), режиссеры — Когонада («Колумбус») и Джастин Чон («Синий залив»). Потенциально главный сериальный хит сезона: романы с таким большим временным размахом и впечатляющим количеством действующих лиц — всегда идеальный первоисточник для залипательных сериалов.

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«Девушка из Плейнвилля» («The Girl From Plainville») 29 марта, Hulu

И снова сериал по мотивам тру-крайма. «Дело о доведении до самоубийства по смс» имело все предпосылки для того, чтобы стать технофобной комедией нравов, а стало предельно серьезной драмой с безудержным нагнетанием саспенса на ровном месте. Надо сказать, что Эль Фаннинг в заглавной роли девушки-подстрекательницы и Хлоя Севиньи в роли матери жертвы в трейлере переигрывают с такой силой, что есть ощущение, будто номинированная на «Оскар» режиссерка Лиза Холоденко переборщила с интонацией до степени самопародии . А может, такой постироничный подход к постановке — единственно возможный в той ситуации, когда сама реальность заставляет разрываться между полярными реакциями сострадания и нервного смеха.

«Лунный рыцарь» («Moon Knight») 30 марта, Disney+

Прошлогодний фантастический антиситком «ВандаВижен» доказал, что экранизации комиксов «Марвел» могут быть не только высокотехнологичными и зрелищными, но и глубоко причудливыми и художественно смелыми. Следующие сериалы киновселенной («Сокол и Зимний Солдат», «Локи», «Соколиный глаз»), увы, ставки несколько снизили, зато скоро появится кандидат, который сможет посостязаться в чистой странности с самыми чудными кинокомиксами. Египетский фестивальный постановщик Мохамед Диаб и режиссерский хоррор-дуэт Бенсона и Мурхеда — настоящая команда мечты, но главный аттракцион здесь — это Оскар Айзек , играющий заглавную вариацию на тему Джекилла и Хайда, чередуя сумасшедшие акценты. Компанию на экране ему составит неотразимый Итан Хоук. Если кому‑то и под силу привнести в мир супергероев истинный драматизм и эксцентричность, то этим выдающимся актерам.

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«Полиция Токио» («Tokyo Vice») 7 апреля, HBO Max

В сериале «Полиция Токио» слегка закенселенный Энсел Элгорт сыграет американского журналиста, занимающегося расследованием коррупции в токийской полиции образца 1999 года. Японские актеры в ансамбле — Кен Ватанабэ из «Последнего самурая» и Ринко Кикути из «Тихоокеанского рубежа»; в продюсерах — американский стриминг HBO Max и японский телеканал Wowow. Это экранизация одноименного нон-фикшена, однако оригинальное название «Tokyo Vice» совсем не зря рифмуется с названием фильма «Miami Vice» Майкла Манна. Последний поставит пилот, и это будет его первая режиссерская работа со времен «Кибера» в 2015 году. Данное обстоятельство само по себе служит серьезным поводом для высоких ожиданий, ведь никто не сравнится в съемках неонуара с поэтической манерой живого классика Манна . Остальной сезон поставил Дестин Креттон — инди-режиссер, ушедший в «Марвел». Кто знает, возможно, и он здесь раскроется с третьей, еще не невиданной стороны на необычном для себя жанровом материале.

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«Почему не Эванс?» («Why Didn’t They Ask Evans?») 12 апреля, BritBox

Один из наиболее популярных детективов Агаты Кристи без участия Пуаро и мисс Марпл перенесет на малый экран Хью Лори, который ранее поставил пару серий «Доктора Хауса» и сериал «Немного за сорок». В роли пары детективов-любителей — Уилл Полтер («Солнцестояние») и Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»). На втором плане — британские легенды Эмма Томпсон, Джим Бродбент и сам Лори. По идее с таким перечнем имен и первоисточником все должно пройти как по маслу: в отличие от очередной версии Пуаро, мисс Марпл или «Десяти негритят», у экранизации «Почему не Эванс?» есть все шансы стать главной версией истории на годы вперед.

«Gaslit» 24 апреля, Starz

Феминистское прочтение уотергейтского скандала. Жена генпрокурора сделала публичный донос на мужа (а заодно и президента Никсона), а мужчины за это постарались упечь ее в психушку. В истории психиатрии даже остался термин «эффект Марты Митчелл» — когда ошибочный диагноз ставится врачом лишь на основании неправдоподобности заявлений пациента . Сериал может похвастаться не только любопытнейшей реальной историей, но и безупречным ансамблем: в главной роли — взбалмошная Джулия Робертс, прокурора играет лысый и пухлый Шон Пенн, в роли злого юриста — Дэн Стивенс. Делают сериал авторы «Мистера Робота»: до статуса шоураннера повышен бывший сценарный редактор Робби Пикеринг, а сам Сэм Эсмейл остается в должности исполнительного продюсера. Выглядит все очень солидно, но все равно возникает вопрос — не легче ли для всех (и создателей, и зрителей) было бы снять про это дело двухчасовой фильм с теми же звездами?

«Человек, который упал на Землю» («The Man Who Fell To Earth») 24 апреля, Showtime

Создатель многочисленных сериалов по «Звездному пути» Алекс Куртцман заново экранизирует фантастический роман «Человек, который упал на Землю», делая из него не модернистское полотно, как Николас Рог, а свое фирменное блюдо — телевизионную фантастику. Вместо рок-звезды Дэвида Боуи в главной роли Чиветель Эджиофор — респектабельный, но ни разу не эксцентричный артист. Эх, какой простой для воображения дарят варианты с кастингом современных трэп-звезд (по сути прямых наследников Боуи) — Лил Узи Верт, Янг Таг, Плейбой Карти , однако создатели пошли иным путем, опираясь не на рок-харизму, а на нердовскую серьезность. Конечно, и у такого направления его свои поклонники, но все-таки статус фактического ремейка накладывает свои ожидания, и здесь, надо признать, направление для перезапуска выбрано далеко не самое любопытное.

«Мы владеем этим городом» («We Own This City») 25 апреля, HBO/«Амедиатека»

Великий бард современного телевидения Дэвид Саймон (создатель «Прослушки») возвращается на малые экраны с очередным сериалом из жизни балтиморских копов. На этот раз в основу сериала лег реальный скандал, когда особый отряд полиции обвинили в рэкете и мошенничестве. Магия творчества Саймона состоит в том, что даже такие сюжеты уровня локальной прессы он умудряется превращать в универсальную драму, находящуюся вне рамок места и времени действия . Все-таки по-настоящему большие работы случаются, когда истинные звезды располагаются не перед камерой (хотя и здесь есть Джон Бернтал), а в рабочих кабинетах — Саймону хочется искренне пожелать выдать еще один шедевр.

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«Сияющие девушки» («Shining Girls») 29 апреля, Apple TV+

Бродяга из эпохи Великой депрессии обнаруживает временной портал, который он использует для убийств исключительно талантливых девушек XX века. В конце 80-х одна из жертв решает дать ему отпор. Любая большая роль Элизабет Мосс, одной из лучших артисток поколения, — уже событие. Остается лишь надеяться, что этот триллер с феминистским уклоном, покоривший на бумаге Стивена Кинга, не пойдет по пути «Рассказа служанки» и не превратится в мыльную оперу. Наперед сделать прогноз сложно: шоураннерка здесь — дебютантка.

«Оби-Ван Кеноби» («Obi-Wan Kenobi») 25 мая, Disney+

Возвращение джедаев: Эван МакГрегор снова играет Оби-Вана Кеноби, а Хейден Кристенсен — Энакина Скайуокера. В общем, фанатам сериал уже продан с потрохами, ведь со времен выхода диснеевских «Звездных войн» даже некогда сомнительная актерская игра Кристенсена обросла ореолом классики . У всех остальных могут закрадываться резонные сомнения, ведь каждый новый сезон/сериал по «Звездным войнам» («Мандалорец-1», «Мандалорец-2», «Книга Бобы Фетта») демонстрировал всю меньшую чистую эффектность и все сильнее полагался на ностальгию. Можно даже сказать, что «Оби-Ван Кеноби», возвращающий старых звезд, — это апофеоз последней тенденции. Не дарят особых надежд и задействованные авторы средней руки: сценарист Джоби Харольд («Меч короля Артура», «Армия мертвецов») и режиссерка Дебора Чоу (до «Мандалорца» и сериалов «Марвел» она снимала инди с Заком Браффом). Зато, в отличие от упомянутых сериалов, это будет скорее не корпоративная, а авторская работа: за сценарии и режиссуру всех серий отмечает лишь эта пара. Так что, как и у Джорджа Лукаса, писавшего и снимавшего самостоятельно трилогию приквелов, у них есть все шансы рисковать и выигрывать по-крупному.

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«Разговоры с друзьями» («Conversations with Friends») Май, Hulu

Две ирландские студентки (дебютантка Элисон Оливер и Саша «Американская милашка» Лейн) вступают в полиаморные отношения с женатой парой (Джемайма Кирк из «Девочек» и Джо «Билли Линн» Элвин). По сути, это духовный сиквел к мелодраме «Нормальные люди» , которую все смотрели и обсуждали два года назад. В основе — предыдущий роман Салли Руни, за камерой те же люди, которые делали «Нормальных людей»: режиссер Ленни Абрахамсон, сценаристка Элис Бирч. Ставки на этот раз выросли: завязка еще более бесстыже эротическая; в кадре больше узнаваемых лиц. Если шансы как приумножить успех прошлого сериала, так и с позором ударить лицом в грязь, обнажив смысловую пустоту под модной обложкой.

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«Жена путешественника во времени» («The Time Traveler’s Wife») Весна, HBO

Трагическая история любви одной женатой пары. Сложность в том, что муж страдает от генетического заболевания, влекущего неконтролируемые путешествия во времени и, как следствие, постоянные расставания и воссоединения с женой. Бестселлер Одри Ниффенеггер уже имеет одну знаменитую голливудскую экранизацию — речь о фильме 2009 года с Эриком Баной и Рейчел МакАдамс. За сценарий новой версии отвечает Стивен Моффат, шоураннер «Шерлока» и «Доктора Кто». Последний сериал, разумеется, с лихвой доказал, что гуманитарная фантастика про путешествия во времени и горько-сладкую любовь — идеальное поле деятельности для этого драматурга . Даже удивительно, что за экранизацию данного романа он взялся лишь сейчас, ведь его завязка звучит так, будто перенос на экран собственной рукой — миссия жизни Моффата. Надеемся, что выполнить эту миссию шоураннеру все же удастся до апокалипсиса — это мы не пересказываем один из финалов сезона «Доктора Кто», а робко озвучиваем тревоги, с которыми приходится мириться, смотря сериалы весной 2022 года.

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Также возвращаются: «Звёздный путь: Пикар» (3 марта, Paramount+), 2-й сезон «Ривердэйл» (20 марта, The CW), 6-й сезон «Атланта» (24 марта, FX), 3-й сезон «Бриджертоны» (25 марта, Netflix), 2-й сезон «Тигр и Кролик» (8 апреля, Netflix), 2-й сезон «Лучше звоните Солу» (18 апреля, AMC), 6-й сезон «Озарк» (29 апреля, Netflix), 2-я половина 4-го сезона «Очень странные дела» (27 мая, Netflix), 4-й сезон «Жизни матрешки» (весна, Netflix), 2-й сезон