Николас Кейдж так и не сыграет Джо Экзотика. Amazon прекратил работу над сериалом «Король тигров»

Николас Кейдж так и не исполнит роль эксцентричного заводчика диких животных Джо Экзотика, так как Amazon отказался от производства сериала «Король тигров». Об этом сам актер сообщил Variety.

«Я прочитал два отличных сценария, которые, по моему мнению, были отличными, но я думаю, что Amazon почувствовал, что эта тема осталась в прошлом, потому что на подготовку к съемкам ушло слишком много времени», — рассказал Кейдж.

По данным Variety, проект могут купить другие стриминговые платформы. При этом источники Deadline называют такой сценарий маловероятным.

О том, что Николас Кейдж может сыграть Джо Экзотика в сериале Amazon, стало известно в мае 2020 года — на пике популярности оригинального «Короля тигров». Эта роль должна была стать дебютной в телевизионной карьере актера. Помимо исполнения главной роли он также должен был стать одним из продюсеров проекта.

На данный момент производством шоу об Экзотике занимается стриминг-сервис Peacock. Главную роль в сериале исполнит Джон Кэмерон Митчелл («Хедвиг и злосчастный дюйм»).

Джо Экзотик получил всемирную известность благодаря семисерийной документалке от Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Главный герой ─ реднек, гомосексуал и владелец частного зоопарка в Оклахоме. Он сменил четырех мужей, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо в ответ мстил ей всеми возможными способами: слал угрозы и даже решил организовать ее убийство (неудачно), за что получил 22 года тюрьмы, которые и отбывает до сих пор. Экзотик, помимо всего прочего, запомнился своим необычным стилем ─ «Афиша Daily» писала, как одеться в стиле эксцентричного Джо.