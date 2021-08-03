В рубрике «Кино уже онлайн» кинокритик Станислав Зельвенский отслеживает самые заметные стриминговые премьеры. В этом выпуске — Ван Дамм вместо Бельмондо, Николас Кейдж со свиньей, стриптиз-трип с Райли Кио, вампир против авиатеррористов и хоррор-комедия про оборотней.

«Последний наемник» («Le Dernier Mercenaire»)

Французская нетфликсовская комедия с Ван Даммом, нечто среднее между «Профессионалом» и «Ширли-мырли» . Давно пропавший с радаров суперагент возвращается в Париж, чтобы помочь своему потерянному сыну Арчибальду Аль Махмуду, пешке в игре коррумпированных спецслужб. 60-летний Ван Дамм в разнообразных париках, в том числе женском, супероружие «Биг Мак», чемоданы денег, автомобильные погони по центру Парижа, дружелюбные наркодилеры, экзотические страны (Монголия, снятая на Украине), фанат «Лица со шрамом», перевоплотившийся в Тони Монтану, старая гвардия (Миу-Миу, Патрик Тимси, Валери Каприски) вперемешку с модными комиками. Объективно говоря, это за гранью добра и зла, субъективно — море удовольствия. Есть, правда, ощущение, что ноги Ван Дамму поднимает кто‑то за кадром.

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«Свинья» («Pig»)

Фильм с таким названием и с Николасом Кейджем в главной роли — предложение, которому трудно сопротивляться. Кейдж играет отшельника, живущего в избушке в орегонской глуши с симпатичной свинкой, обученной искать трюфели — их герой передает молодому хлыщеватому дилеру из города (Алекс Вулфф) в обмен на всякие припасы. Однажды свинью похищают. Значительная часть успеха фильма — в том, как он последовательно обманывает ожидания. Остановимся на этом, но предупредим, что «Свинья» внезапно оказывается не трэш-боевиком про то, как Кейдж, вращая глазами, рвет на части свиных воров, а изобилующей многоточиями, неторопливой сентиментальной драмой про вечные ценности. Огорошенные таким поворотом американские критики слегка перехвалили, кажется, и картину в целом, и актерские достижения Кейджа в частности (ну да, он совсем не гримасничает и мало говорит), но тут действительно есть на что посмотреть и над чем даже пустить, может быть, скупую мужскую слезу . У дебютанта Майкла Сарноски, режиссера и сценариста, нетривиальный взгляд: его определенно стоит запомнить.



«Кроваво-красное небо» («Blood Red Sky»)

Концептуальный жанровый коктейль, взбитый «Нетфликсом» в Германии (режиссер прежде снимал комедии): вампирский хоррор пополам с авиационным боевиком . Пассажирский самолет, направляющийся в Нью-Йорк, захватывает группа террористов, которые не подозревают, что одна из пассажирок — упырь. Энергичный, кровавый и снятый с немецкой, хочется сказать, прямолинейностью би-муви. Особенно хороши первые минут сорок, пока еще непонятно, что к чему, и авторы, например, делают вид, что главная героиня летит в Америку лечиться от лейкемии (маркетологи, впрочем, все заспойлерили уже на афише, так что и мы не стесняемся). Колоритные артисты, ни с чем не сравнимая самолетная клаустрофобия, немного социальной сатиры. Трудно, правда, отделаться от мысли, что корейцы из такого материала слепили бы что‑нибудь еще более лихое.

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«Зола» («Zola»)

Очередное достижение цивилизации: фильм, снятый по серии твитов. Экранизация абсурдно комического вирусного треда шестилетней давности, написанного детройтской стриптизершей Золой по мотивам более или менее реальных событий, с ней приключившихся. Зола (Тейлор Пейдж), работая официанткой, знакомится с другой стриптизершей, Стефани (Райли Кио), и на следующий день та уговаривает ее поехать во Флориду заработать денег; с ними едут двое мужчин, бойфренд Стефани и «сосед», который оказывается ее сутенером. Фильм очень модный: дистрибьютор A24, шумная премьера на «Сандэнсе» (еще в прошлом году), музыка Майки Леви и так далее. Сама история, по правде говоря, не слишком сенсационная, хотя и оживает в последней трети (но в самом конце снова сникает). Поэтому интересно здесь — если интересно, скорее как Яница Браво, сменившая в режиссерском кресле закенселинного Джеймса Франко (абсолютно для него фильм, конечно), пытается найти визуальный эквивалент экзотической литературной форме. Иногда это получается очень любопытно. Иногда, впрочем, и вымученно; вдобавок автор никак не может определиться с тоном, что объяснимо обстоятельствами. Но Кио, как всегда, отважная, флоридская изнанка жаркая и угрожающая — плюс это, безусловно, мировой рекорд по употреблению слова «bitch» .

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«Оборотни внутри» («Werewolves Within»)

Здесь более традиционный источник — видеоигра (о чем, справедливости ради, невозможно догадаться). Маленькая хоррор-комедия — скорее второе, чем первое. Насквозь положительный, но мягкотелый темнокожий мужчина приезжает работать лесником в занесенную снегом вермонтскую деревню, где предположительно свирепствует оборотень. Фильм постепенно собирает дюжину эксцентричных персонажей, представляющих разные социальные типы (акула капитализма, зеленая активистка, «белое отребье», богатая пара геев и так далее), а потом запирает их в гостинице, дав понять, что кто‑то из присутствующих — оборотень. Идея хорошая: тут и Агата Кристи, и политическая метафора, и хипстерская комедия, и полная луна . Исполнение на четверку — авторам попросту не хватает остроумия все это вытянуть, — но актеры подобраны удачно, режиссура компетентная, и в целом развлекательно.

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