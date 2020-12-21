18 декабря на стриминге Disney+ (официально он все еще недоступен в России) вышел финал 2-го сезона «Мандалорца». Эдуард Голубев посмотрел все восемь серий и рассказывает, почему сила обновленных «Звездных войн» больше не в джедаях (хотя и без них не обошлось).

Вспомните декабрь 2015-го. Долгожданное «Пробуждение силы» буквально взорвало всю индустрию развлечений и в моменте стало главным мировым инфоповодом. Видеоигры, мерч, тонна рекламы (от брендированной колы до светящихся презервативов), строительство тематического Диснейленда и два миллиарда долларов за время проката. Всего за четыре года от былой популярности не останется и следа . «Последние джедаи» не оправдали ожиданий как студии, так и фанатов. А «Скайуокер. Восход», особенно на фоне «Мстителей», можно считать кассовым провалом (при бюджете без маркетинга в 275 млн долларов фильм заработал чуть больше миллиарда). Очевидно, что столь агоническая кончина для самой популярной франшизы в мире не устраивает инвесторов корпорации Disney. Поэтому будущее «Звездных войн», как известно, благодаря утечкам и недавней презентации для акционеров не будет связано с Силой и Скайуокерами, а сконцентрируется на локальных историях далекой-далекой. Предвестником грядущих изменений стал сериал «Мандалорец».

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История одинокого наемника, который находит смысл жизни в опекунстве беби-Йоды (на самом деле существо зовут Грогу, что не мешает ему быть самым милым фансервисом в галактике), оказалась глотком свежего воздуха. Правда, большую часть времени первого сезона режиссер Джон Фавро («Железный человек») потратил на умеренно интересную экспозицию. Вот Мандо — так называют героя друзья — в стиле «Семи самураев» спасает космических крестьян, вот устраивает побег из тюрьмы и так далее. Лишь в конце на экране появится местный Дарт Вейдер (Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие»), а сюжет придет к логическому знаменателю: наемник должен отыскать родственников зеленого приемыша. И вот спустя год «Мандалорец» вернулся в лучшей форме. По ощущениям уже первая серия в сиквеле перевешивает весь оригинальный сезон . Создатели перестали стесняться сравнений с вестернами и начали открыто слать приветы Роберту Олдричу. Поэтому Мандо прилетает в заброшенный городок на Татуине, где единственным представителем закона является брутальный шериф (Тимоти Олифант). После характерной дуэли взглядами в баре начинается, без шуток, «Дрожь земли». А в финале тизерят возвращение Бобы Фетта! Дальше — больше. Во втором эпизоде сериал резко меняет интонацию. Теперь «Мандалорец» — хоррор в духе «Чужого» и «Черной дыры». Третий и четвертый закрывают вопросы филлерности, семимильными шагами двигая магистральный сюжет в сторону коллаборации с культовым мультсериалом «Войны клонов», что само по себе довольно дерзко.

Финальная треть сезона вообще способна довести особо впечатлительных поклонников до мультиоргазма.

Во-первых, пафос окончательно уступает место приключениям и оголтелому межзвездному туризму. Во-вторых, авторы вводят в повествование важнейших для вселенной персонажей. Конкретно Асоку Тано (загримированная донельзя Росарио Доусон), беглую ученицу Энакина Скайуокера. Фанаты, повторимся, бьются в экстазе. Все остальные могут насладиться бездонными глазами инопланетной красотки и парой простеньких, но эффектных драк на световых мечах с явными приветами «Убить Билла». То ли еще будет, учитывая, что про Асоку уже заявлен отдельный сериал.

Ну и, конечно, Фетт. Постаревший Темуэра Моррисон буквально излучает брутальную харизму. А когда дело доходит до боя, приглашенный режиссер Роберт Родригес включает гимн избыточной маскулинности и полчаса крошит отряды штурмовиков. Под самый занавес в «Мандалорце» на поклон выходит еще один ветеран из оригинальной трилогии. Получилось трогательно и весьма эффектно. От неожиданности главный герой даже снял свой шлем (это, напомним, запрещено его кодексом чести) и на пару минут превратился в обезоруживающе щурящегося Педро Паскаля. Если задуматься, зрелище комичное. Но чилийский артист не зря считается одним из самых харизматичных в мире и буквально заставляет вас пустить слезу.

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Снято все дорого. Отдельные сцены (например, появление ледяных арахнидов или погоня на космических байках) могут впечатлить качеством спецэффектов даже бывалых любителей Marvel. При этом многие штуки сделаны рукотворно, что, конечно, добавляет театральности, но не выбивает из повествования.

Наконец-то мечта Джорджа Лукаса о телевидении, которое выглядит как большое кино, стала явью.



Другой вопрос, какое место занимает «Мандалорец» во вселенной «Звездных войн»? И сейчас с уверенностью можно сказать, что проект Джона Фавро — флагман далекой-далекой. По понятным причинам фильмы (включая очередную трилогию), о которых говорилось выше, задерживаются на неопределенный срок. Также возможно, что уже существующие наработки полнометражных картин будут приспособлены под сериалы — их планируется аж десять! Все потому, что корпорация Disney реорганизует все свое производство под стриминг, где самым эффективным — в плане удержания внимания зрителей — методом до сих пор является еженедельный выпуск нового эпизода. Неудивительно, что многострадальный сериал про Оби-Вана с Юэном МакГрегором вновь появился на радарах именно сейчас. Съемки, кстати, начнутся уже в марте 2021 года, бюджет огромный, а Хейден Кристенсен вернется к образу Дарта Вейдера. И такой подход — особенно в условиях пандемии и умирающего проката — это нормально. Общий хронометраж второго сезона «Мандалорца» — чуть больше 4,5 часов. Его можно проглотить как один большой фильм . А можно цедить порционно. В любом случае разочароваться от просмотра сложно. История нажориста, от экшена, зрелищных сцен и фансервиса не продохнуть. Идеальный летний блокбастер. И то, что за окном промозглый декабрь, лишь придает «Мандалорцу» шарма.