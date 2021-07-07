В этом году Россию в Каннах будут представлять сразу несколько фильмов, в их числе — новые работы Кирилла Серебренникова, Киры Коваленко, Алексея Германа-мл., а также финская картина в копродукции. Многие актеры и актрисы, снявшиеся в них, окажутся в центре мирового внимания. Рассказываем о россиянах, которые прямо сейчас делают себе мировое имя.

Юра Борисов

© «Централ Партнершип»

Имя Юры Борисова еще пока не так впилось в уста, как имена Александра Петрова или Данилы Козловского, но за последние годы этот актер сыграл сразу в нескольких больших картинах, не только обеспечивших хороший внутренний прокат и собравших положительные отзывы у зрителей и критиков, но и удачно вышедших на мировой рынок. Юра Борисов крепчает . Между небольшой ролью в звягинцевской «Елене» и готовящимися к выходу «Петровыми в гриппе» Кирилла Серебренникова за плечами Борисова — «Хрусталь» Дарьи Жук, «Бык» Бориса Акопова, «Вторжение», «Аванпост», «Союз спасения», «Серебряные коньки», «Мир! Дружба! Жвачка!» В июне состоялся международный релиз «Серебряных коньков» Михаила Локшина под брендом Netflix Originals, после которого фильм стал доступен на платформе на 28 языках. На Каннском фестивале в первой половине июля будут показаны сразу два фильма с участием Борисова: абсурдистские «Петровы в гриппе» и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена — финская копродукция с Россией, спродюсированная Натальей Дрозд и Сергеем Сельяновым. Но даже это еще не все — Локарно в этом году встретит второй полный метр Натальи Кудряшовой «Герда», где тоже играет Борисов.



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© Hype Film

Борисов — не единственный из российских актеров в международном фокусе, которые появятся в Каннах в новом фильме Серебренникова: одну из главных ролей в картине исполнил уже знакомый за рубежом Юрий Колокольников. Мировую известность ему принесла роль Стира в «Игре престолов», за которой последовали предложения о съемках в разных боевиках и триллерах: очередной части «Перевозчика», «Телохранителе киллера», «Хантере Киллере», наконец, в «Доводе». В «Серебряных коньках» он тоже сыграл — Великого Князя. Колокольникова можно было бы назвать одним из тех российских актеров, кто за счет внешних параметров идеально вписывается в стереотип о «плохих русских» (за это его нередко и приглашают в западные проекты), однако его потенциал как драматического актера еще ждет полного раскрытия. Юлия Снигирь

© «HBO»

Российскому зрителю Юлия Снигирь хороша знакома по ролям в нескольких громких сериалах и фильмах: «Великой», где актриса сыграла Екатерину II, «Кровавой барыне», «Хорошем человеке» Константина Богомолова, «Про любовь» Анны Меликян, «Просто представь, что мы знаем» Романа Волобуева, «Пассажирах» Карена Оганесяна. На 2022 год запланирована премьера фильма «Воланд» Михаила Локшина, интерпретации булгаковского «Мастера и Маргариты» со Снигирь в роли, собственно, Маргариты (с учетом успеха «Серебряных коньков» можно вполне ожидать подобного мирового релиза на Netflix). Для зарубежной же аудитории Снигирь запомнилась ролью матери больного ребенка Евы Новак в продолжении «Молодого папы» Паоло Соррентино — «Новом папе», встреченном в Венеции пятнадцатиминутной стоячей овацией. Была, конечно, и роль Ирины в неудачном «Крепком орешке. Хороший день, чтобы умереть», но вспоминает о ней кто‑либо редко.

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Александр Кузнецов

Канны в этом году снова встретят Александра Кузнецова — плечом к плечу с Луи Гаррелем он появится в фильме Рейчел Лэнг «Мой легионер» (в англоязычной адаптации «Our Men» — «Наши мужчины») в параллельной секции «Двухнедельник режиссеров». Ранее Кузнецов появлялся на Круазетт в фильме — интерпретации творческого пути Виктора Цоя «Лето», срежиссированной Кириллом Серебренниковым, Кузнецов играл роль рассказчика Скептика: тогда, в 2018 году, в Каннах эту картину отметили только за саундтрек. Год спустя на «Кинотавре» в номинации «Лучший дебют» победил фильм Александра Горчилина «Кислота» о современном поколении двадцатилетних, где Кузнецов исполнил одну из двух главных ролей, — до этого в феврале картину показали в программе Берлинале «Панорама». Вскоре Кузнецову станет мало этой планеты и он отправится в космос с фильмом «Свободное падение».

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Юлия Пересильд

© Hype Film

Еще одна космическая героиня : в октябре Юлия Пересильд станет первой актрисой в космосе — для съемок фильма «Вызов» Клима Шипенко она отправится на МКС. «Петровы в гриппе» за счет статусности режиссера и действительно крепкого каста могут в самом деле обратить внимание западных кинематографистов на многообещающих российских актеров, в их числе — Юлия Пересильд. До этого фильм с ней, «Sheena667» Григория Добрыгина, успел мелькнуть на фестивалях в Чикаго и Роттердаме (не говоря о прошлогоднем «Кинотавре»), а единственной пока крупной копродукцией с Пересильд стал «Эсав» Павла Лунгина — притча о противостоянии двух братьев, роль в которой исполнил в том числе Харви Кейтель. В «Петровых» Пересильд уготована роль Марины — Снегурочки на елке у сына главного героя. Марьяна Спивак

© «Netflix»

О том, что «Эпидемия» Павла Костомарова с Марьяной Спивак вошла в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов года на Netflix, стало известно в декабре 2020-го — она заняла тогда восьмую строчку. А за пару лет до этого вышла «Нелюбовь» Андрея Звягинцева — драма семейного непонимания, закончившаяся трагедией, — главную роль в которой также сыграла Спивак. «Нелюбовь» номинировалась на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а в Каннах-2017 взяла приз жюри, так что с игрой актрисы за рубежом знакомы очень хорошо. Более того — Спивак даже когда‑то успела засветиться во французской шпионской многосерийной драме «Бюро». Неудивительно, что одним из последних зарубежных проектов, на которых работала актриса, стала музыкальная комедийная мелодрама «Yesterday» Дэнни Бойла (!) о том, что группу The Beatles забыли во всем мире.



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Софья Лебедева

© «AMC»