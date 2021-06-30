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В Москве начались съемки фантастического триллера «Свободное падение»

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:15

В Москве стартовали съемки научно-фантастического триллера о космонавте в открытом космосе «Свободное падение», сообщили «Афише Daily» представители проекта. Главную роль в картине сыграет Александр Кузнецов.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. После аварии на станции космонавт Максим Бортников оказывается один в открытом космосе. Теперь ему предстоит за короткий срок добраться до корабля со спасательной капсулой, следуя инструкциям диспетчера.

Режиссером ленты выступит Олег Уразайкин (для него эта работа станет дебютом в полнометражном кино). Генеральным продюсером — Роман Борисевич.

«Мы работаем над проектом уже более трех лет. Это монофильм, ставящий сложные актерские задачи перед исполнителем главной роли Александром Кузнецовым», — рассказывает продюсер. По словам Борисевича, «Свободное падение» станет первой в стране картиной, полностью снятой в виртуальных декорациях с применением новейших технологий.

Съемки фильма будут проходить в павильонах «Главкино» до начала августа.

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