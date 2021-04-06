Стивен Кинг, который оценил первый сезон сериала «Эпидемия», должен быть доволен: в Подмосковье стартовали съемки второго сезона «чертовски хорошего российского сериала». Смотрим эксклюзивный репортаж для «Афиши Daily».

«Эпидемия» — российский сериал производства 1-2-3 Production («Перевал Дятлова»), благодаря Netflix известный по всему миру под названием «To the Lake». Вдохновлен романами Яны Вагнер, но превратился в самостоятельное произведение о последствиях смертельного вируса в России.

Во втором сезоне окончательно наступит постапокалиптический мир без электричества и техники, а главные герои задумаются о пересечении границы в надежде, что на Западе лучше справляются с эпидемией. Премьера новых серий состоится на видеосервисе Premier.