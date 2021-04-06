Стивен Кинг, который оценил первый сезон сериала «Эпидемия», должен быть доволен: в Подмосковье стартовали съемки второго сезона «чертовски хорошего российского сериала». Смотрим эксклюзивный репортаж для «Афиши Daily».

Видео с первого съемочного дня «Эпидемии», раскрывающее некоторые подробности 2-го сезона

«Эпидемия» — российский сериал производства 1-2-3 Production («Перевал Дятлова»), благодаря Netflix известный по всему миру под названием «To the Lake». Вдохновлен романами Яны Вагнер, но превратился в самостоятельное произведение о последствиях смертельного вируса в России.

Во втором сезоне окончательно наступит постапокалиптический мир без электричества и техники, а главные герои задумаются о пересечении границы в надежде, что на Западе лучше справляются с эпидемией. Премьера новых серий состоится на видеосервисе Premier.

Если первый сезон снимал Павел Костомаров («Перевал Дятлова»), то режиссером второго сезона выступит Дмитрий Тюрин («Триггер»)

1 из 3

В первый съемочный день на небольшом участке лесополосы собрались почти все главные герои сериала — Кирилл Кяро (Сергей), Марьяна Спивак (Ирина), Александр Робак (Леня), Наталья Земцова (Марина), Эльдар Калимулин (Миша), Виктория Агалакова (Полина), Савелий Кудряшов (Антон)

2 из 3
3 из 3

Со съемок первого сезона прошло два года. За это время сериал «Эпидемия» проложил путь от русского зрителя к международному: вышел в премиальной линейке Netflix Originals и две недели входил в первую десятку самых просматриваемых проектов в мире. Был включен в топ-30 самых популярных телепроектов на сайте IMDb и в топ-15 на сайте Rotten Tomatoes со 100%-ной свежестью.

Проект вошел в основной конкурс фестиваля CanneSeries и ММКФ, а также в рейтинг самых ярких проектов Fresh TV Fiction в рамках международного рынка контента MIPTV. И, конечно, его оценил сам король ужасов Стивен Кинг.

Подробности по теме
Сценарист Роман Кантор — о сериале «Эпидемия», работе и стриминговой войне в России
Сценарист Роман Кантор — о сериале «Эпидемия», работе и стриминговой войне в России