Стивен Кинг, который оценил первый сезон сериала «Эпидемия», должен быть доволен: в Подмосковье стартовали съемки второго сезона «чертовски хорошего российского сериала». Смотрим эксклюзивный репортаж для «Афиши Daily».
«Эпидемия» — российский сериал производства 1-2-3 Production («Перевал Дятлова»), благодаря Netflix известный по всему миру под названием «To the Lake». Вдохновлен романами Яны Вагнер, но превратился в самостоятельное произведение о последствиях смертельного вируса в России.
Во втором сезоне окончательно наступит постапокалиптический мир без электричества и техники, а главные герои задумаются о пересечении границы в надежде, что на Западе лучше справляются с эпидемией. Премьера новых серий состоится на видеосервисе Premier.
Если первый сезон снимал Павел Костомаров («Перевал Дятлова»), то режиссером второго сезона выступит Дмитрий Тюрин («Триггер»)
В первый съемочный день на небольшом участке лесополосы собрались почти все главные герои сериала — Кирилл Кяро (Сергей), Марьяна Спивак (Ирина), Александр Робак (Леня), Наталья Земцова (Марина), Эльдар Калимулин (Миша), Виктория Агалакова (Полина), Савелий Кудряшов (Антон)
Со съемок первого сезона прошло два года. За это время сериал «Эпидемия» проложил путь от русского зрителя к международному: вышел в премиальной линейке Netflix Originals и две недели входил в первую десятку самых просматриваемых проектов в мире. Был включен в топ-30 самых популярных телепроектов на сайте IMDb и в топ-15 на сайте Rotten Tomatoes со 100%-ной свежестью.
Проект вошел в основной конкурс фестиваля CanneSeries и ММКФ, а также в рейтинг самых ярких проектов Fresh TV Fiction в рамках международного рынка контента MIPTV. И, конечно, его оценил сам король ужасов Стивен Кинг.