Пропустив один год, 74-й Каннский кинофестиваль все же состоится с 6 по 17 июля. Все прямо как раньше: звездные премьеры, русские надежды, много Леа Сейду и Тильды Суинтон. Мы изучили всю программу и выбрали самое интересное, чем мир кино будет жить эти десять дней и далее весь фестивальный сезон.

⚜️ «Аннетт» («Annette»), реж. Леос Каракс Фильм открытия, основной конкурс

После восьмилетнего перерыва Леос Каракс наконец готов показать свой новый фильм. Впервые его картина будет на английском языке, и впервые это мюзикл, саундтрек к которому написала группа Sparks. В главных ролях — Адам Драйвер и Марион Котийяр, которые играют семейную пару. По сюжету он стендап-комик, а она оперная певица. Рождение их дочери изменит весь мир вокруг (конечно же, под песни). Леос Каракс обычно снимает яркие трагедии, фильмы на разрыв сердца. Его последняя картина «Корпорация „Святые моторы“» была посвящена его погибшей жене, актрисе Кате Голубевой. Это была серия экзистенциальных (и порой сюрреалистических) новелл, затрагивающих темы смерти, творчества, любви. Подозреваем, новая картина сольется с ней в унисон.

🔵 Все фильмы с Леа Сейду: 01 «История моей жены» («A feleségem története»), реж. Ильдико Эньеди Основной конкурс Венгерская режиссерка Ильдико Эньеди — призер Берлинского кинофестиваля за фильм «О теле и душе», где коллеги по ночам видели одинаковые сны. Свежий фильм не менее романтичный, но погружен в события 1920-х. Картина снята по одноименному роману Милана Фюшта, любимому произведению Эньеди, когда она была подростком. Главный герой фильма, морской капитан, заключает с приятелем пари, что женится на первой женщине, которая войдет в кафе, где они сидят. И тут в заведение заходит героиня Леа Сейду. В фильме также снялись другие французские актеры — Луи Гаррель и Ясмин Тринка. 02 © 3B Productions «Франция» («France»), реж. Брюно Дюмон Основной конкурс Мастер эксцентричных постановок (в том числе «Малыш Кенкен») Брюно Дюмон в процессе создания своего нового фильма переименовал его из «Полуясного утра» во «Францию». Леа Сейду играет известную журналистку, чью судьбу перевернула жуткая катастрофа, а теперь она занимается тем, что совмещает свою напряженную карьеру и личную жизнь. Дюмон сам написал сценарий сатиры и взял в нее Бенуа Мажимеля и комедийную актрису Бланш Гарден. 03 «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» («The French Dispatch»), реж. Уэс Андерсон Основной конкурс Поклонники долго ждали нового фильма Уэса Андерсона, на счету которого такие зрительские хиты, как «Отель „Будапешт“» и «Остров собак». На этот раз Андерсон порадует всех настоящим звездопадом (включая Леа Сейду, конечно же). В его новом фильме, посвященном журналистам американской газеты в вымышленном французском городке XX века, будет как минимум три сюжетные линии. Фильм состоит из череды историй, опубликованных в одноименной газете «Французский вестник» из города Эннуи-сюр-Блазе. Кроме того, это будет оммаж любимому журналу режиссера The New Yorker, а некоторые персонажи и события будут основаны на прообразах реальных личностей. Одна из трех сюжетных линий посвящена французским студенческим протестам в мае 1968 года (вероятно, там ждем Сейду). 04 «Обман» («Tromperie»), реж. Арно Деплешен «Каннская премьера» Еще одна картина с участием Леа Сейду в Каннах-2021 и 11-й по счету фильм Арно Деплешена. Режиссер, которого уже можно считать классиком, на этот раз адаптировал роман Филипа Рота, выпущенного в 1990 году. Книга представляет собой серию настоящих и воображаемых бесед между автором и его многочисленными любовницами, некоторых из них даже не существует в реальности.

⚜️ «Искушение» («Benedetta»), реж. Пол Верхувен Основной конкурс

Автор культовых фильмов «Вспомнить все» и «Робокоп» Пол Верхувен, кажется, решил снять историко-католическую версию «Шоугелз» . В его новом фильме действие происходит в XVII веке в монастыре в Тоскане. Литературная основа — книга «Нескромные поступки: Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения». Католическая монахиня по имени Бенедетта обвиняется в сексуальных отношениях с сестрами и одержимости дьяволом. Ее играет Виржини Эфира, а аббатису — Шарлотта Рэмплинг. ⚜️ «Титан» («Titane»), реж. Джулия Дюкорно Основной конкурс

После полнометражного дебюта «Сырое» про ученицу вегетарианской школы, познавшей вкус человеческого мяса, авторка Джулия Дюкорно возвращается с загадочным триллером «Титан», на фоне которого даже соседний фильм Гаспара Ноэ покажется травоядным. Это загадочная история о жертве насилия, потерянном ребенке и девушке с вживленным в ухо титановым аппаратом. В главной мужской роли — каннский призер Венсан Линдон. ⚜️ «Вихрь» («Vortex»), реж. Гаспар Ноэ «Каннские премьеры»

© Rectangle Productions

«Жизнь — это короткая вечеринка, которая скоро будет забыта», — мрачно провозглашает синопсис нового проекта французского хардкор-синефила. В своем недавнем фильме «Экстаз» Ноэ продемонстрировал свое будоражащее отношение к бесконечным вечеринкам, а в новом творении, похоже, расскажет о том, что все рано или поздно заканчивается: это болезненное кино о пожилой паре с деменцией , которую на экране воплотит дуэт хоррор-режиссера Дарио Ардженто и актрисы Франсуазы Лебрен. Грядет еще более жесткий ответ каннской «Любви» Михаэля Ханеке, чем даже «Любовь 3D». ⚜️ «Красная ракета» («Red Rocket»), реж. Шон Бейкер Основной конкурс

© Drew Daniels

После показа «Проекта Флорида» в рамках программы «Двухнедельника режиссеров» в 2017 году удивительный американский инди-режиссер Шон Бейкер отправляется прямиком в основной конкурс Канн. Звезда «Очень страшного кино» Саймон Рекс играет разочаровавшегося порноработника, который возвращается в свой родной городок в Техасе, где никто ему не рад. Вскоре он берется за старое вместе с продавщицей из местного магазинчика. Фильм будет выходить под эгидой студии A24. ⚜️ «После Янга» («After Yang»), реж. Когонада «Особый взгляд»

© A24

Сайфай с Колином Фарреллом и Хейли Лу Ричардсон («Почти семнадцать») от режиссера под творческим псевдонимом Kogonada, который раньше монтировал видеоэссе для киносайтов, а потом дебютировал с неожиданно удачным фильмом «Колумбус». Теперь он вместе с оператором Бенджамином Лобом («Мэнди», «Фрагменты женщины») берется за фантастический сюжет про недалекое будущее, где люди стали использовать роботов-андроидов в качестве нянек для детей. Фильм снят по мотивам сборника фантастических рассказов Александра Вайнштейна «Дети Нового Света». ⚜️ «Остров Бергмана» («Bergman Island»), реж. Миа Хансен-Лев Основной конкурс

Призерка Берлинале за фильм «Будущее» Миа Хансен-Лев продолжает создавать картины на тему семейных отношений (будучи замужем за режиссером Оливье Ассайясом). В основе ее нового фильма — пара американских кинематографистов (Тим Рот и Вики Крипс), уехавшие на остров Форе на лето, чтобы писать сценарии. Как известно, это то место, в котором долгое время жил режиссер Ингмар Бергман. Летнее солнце расплавляет сознание, но пара продолжает свою работу, и границы между реальностью и фантастикой стираются на фоне нордического островного пейзажа. Также в фильме появится Миа Васиковска. ⚜️ «Веди мою машину» («Drive My Car»), реж. Рюсукэ Хамагути Основной конкурс

Сценарист-режиссер Хамагути («Асако 1 и 2») участвовал в Каннском конкурсе в 2018 году, а в этом году на Берлинале получил награду «Серебряный медведь» как лучший режиссер за «Колесо фортуны и фантазии». Фильм Хамагути — адаптированная версия рассказа из известного сборника Харуки Мураками «Мужчины без женщин». Фильм посвящен театральному режиссеру, которого играет Хидэтоси Нисидзима («Куклы»). Через два года после внезапной смерти жены-драматурга его просят поставить чеховскую пьесу «Дядя Ваня» на театральном фестивале в Хиросиме. В качестве личного водителя ему назначают молчаливую девушку в кепке. В перерывах между поездками между ними развязываются тайны прошлого и искренние признания. В тизере фильма чувствуется влияние Вонга Карвая.

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⚜️ «Память» («Memoria»), реж. Апичатпонг Вирасетакун Основной конкурс

© Illuminations Films

Еще один англоязычный дебют на Каннском кинофестивале — новый фильм «тайского Дэвида Линча» Апичатпонга Вирасеткуна. Режиссер — обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» — впервые что‑то снял за пределами своей родины. Его новый фильм «Память» с Тильдой Суинтон ждали еще в прошлом году, но коронавирусная пандемия изменила планы. По сюжету шотландка, которая выращивает орхидеи на продажу, навещает родственницу в Колумбии. Здесь на нее сваливается необычная бессонница, в течение которой она не только не может спать по ночам, но и слышит странные звуки. ⚜️ «Париж, 13-й округ» («Les Olympiades»), реж. Жак Одиар Основной конкурс

© Page 114

Через два года после своего англоязычного дебюта с фильмом «Братья Систерс» Жак Одиар возвращается с французской драмой, которая основана на произведении карикатуриста из Нью-Йорка Адриана Томине «Убийство и смерть». Это черно-белое кино об интернациональной любви на троих. Любопытно, что Одиар написал сценарий тоже на троих: совместно со звездой французского фем-кино Селин Сьяммой («Портрет девушки в огне») и Леа Мисиус («Боже мой!»). Вообще же, любая картина Одиара — событие не только для французского кинематографа, но и для мировой аудитории, начиная с его дебюта «Смотри, как падают люди» и заканчивая «Дипаном», получившем в 2015 году «Золотую пальмовую ветвь». ⚜️ «Тихий омут» («Stillwater»), реж. Том МакКарти Вне конкурса

Мэтт Деймон играет реднека по имени Билл, пытающегося оправдать свою дочь за убийство, которого она никогда не совершала. Для этого он едет в Марсель, но сталкивается там с языковым барьером, культурными различиями и сложной правовой системой. Билл пытается построить для себя новую жизнь во Франции, поскольку он считает реабилитацию дочери своей личной миссией. Таков сюжет новой драмы сценариста и режиссера «В центре внимания» Тома МакКарти. Это первая драматическая картина, которую МакКарти снял после победы на «Оскаре» за свою знаменитую журналистскую драму 2015 года. ⚜️ «Нитрам» («Nitram»), реж. Джастин Курцел Основной конкурс

© GoodThing Productions

Австралийский режиссер Курцел, снимающий самое нетривиальное брутальное кино («Макбет», «Подлинная история банды Келли»), врывается в каннский конкурс с историей про австралийца, который в 1996 году устроил массовый шутинг в Тасмании, в результате которого погибли 35 человек и десятки были ранены. В роли молодого затворника, который станет спусковым крючком для этой трагедии, — рыжая звезда инди-кино Калеб Ландри Джонс («Антивирус»). ⚜️ «Колено Ахеда» («Ha’berech»), реж. Надав Лапид Основной конкурс

© lesfilmsdubal

Израильский режиссер Надав Лапид три года назад победил на Берлинале с фильмом «Синонимы» о своем соотечественнике, пытающемся найти вторую родину во Франции. Та картина была снята по его биографическим заметкам. И, кажется, Лапид вновь снимает о себе. В центре его новой ленты израильский кинорежиссер, который бросается в гущу двух битв, обреченных на провал: одна — против смерти свободы, другая — против смерти матери. Помимо конкурсного фильма Лапид отметится на Каннском кинофестивале-2021 своей карантинной короткометражкой «Звезда» про чересчур желанный поцелуй во времена пандемии.

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⚜️ «Худший человек в мире» («Verdens verste menneske»), реж. Йоаким Триер Основной конкурс

© Oslo Pictures

Йоаким Триер известен не только тем, что считается дальним родственником Ларса фон Триера. Он уже боролся за каннскую ветвь со своим фильмом «Громче, чем бомбы» с участием Джесси Айзенберга и Изабель Юппер. Новый фильм — неожиданно романтическая комедия. 30-летняя Джули (Рената Рейнсве) переживает экзистенциальный кризис. Ее способности все еще не реализованы, ее парень Аксель — состоявшийся писатель, но он настаивает на том, чтобы они взяли паузу. Однажды ночью она уезжает на вечеринку и встречает очаровательного юнца. Вскоре Джули расстается с Акселем и бросается в новые отношения, надеясь на свежий взгляд на свою жизнь. ⚜️ «Все прошло хорошо» («Tout s’est bien passé»), реж. Франсуа Озон Основной конкурс

© Mandarin Production/Carole Bethuel

В последние годы французский мэтр Франсуа Озон снимает с завидной регулярностью. Так, в 2019 году его картина «По воле божьей» о католическом священнике-педофиле завоевала приз жюри 69-го Берлинале. А в начале июня 2020 года его «Лето 85-го» был в числе 56 фильмов, выбранных для очередного Каннского фестиваля, который был отменен из‑за пандемии коронавируса. Новый фильм Озона посвящен проблеме эвтаназии. Это адаптация одноименного романа Эмманюэль Бернейм, которая ранее писала для Озона сценарии фильмов «Плавательный бассейн» и «5×2». Главную героиню зовут так же, как авторку книги, — в фильме ее сыграла Софи Марсо. 85-летний отец героини попадает в больницу после инсульта. Просыпаясь, некогда страстно любящий жизнь, а теперь подавленный пожилой мужчина на излете сил просит дочь помочь ему умереть.

⚜️ «Агнец» («Lamb»), реж. Вальдимар Йоханнссон «Особый взгляд»

Исландский фолк-триллер с Нуми Рапас про семейную пару фермеров, обнаруживших посреди стада загадочного ягненка, которого они решают воспитать как собственного ребенка. Начинающему режиссеру Йоханнссону эту мрачную скандинавскую сказку помогал придумывать всемирно известный поэт Sjón, который ранее писал песни для «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера, а недавно работал вместе с Робертом Эггерсом над «Северянином». ⚜️ «Корова» («Cow»), реж. Андреа Арнольд «Каннская премьера»

© Halcyon Pictures/Kate Kirkwood

Первый документальный фильм британской режиссерки Андреа Арнольд, который она снимала более шести лет, следя за двумя коровами. «Этот фильм — попытка рассмотреть коров. Чтобы приблизить нас к ним. Увидеть их красоту и желание жить. Не в романтическом смысле, а по-настоящему», — говорит Арнольд, которая считается постоянным посетителем Канн, ранее выиграв три приза жюри за «Американскую милашку» в 2016 году, «Аквариум» в 2009 году и «Красную дорогу» в 2006 году. Она также была членом жюри конкурса 2012 года. Этот фильм не сможет претендовать на призы, но, судя по всему, сможет сослужить идеальным дабл-фичером документальной «Гунде» и игровой «Первой корове». ⚜️ «Сувенир: Часть 2» («The Souvenir: Part II»), реж. Джоанна Хогг «Двухнедельник режиссеров»

© BBC Films

Автобиографический «Сувенир» Джоанны Хогг был самым безжалостным фильмом о становлении молодой девушки и токсичных отношениях 2019 года. В высокоожидаемом сиквеле Хогг, по всей видимости, продолжит писать историю собственной молодости с не меньшей остротой взгляда и эмоциональной ясностью. В главных ролях — все еще дуэт матери и дочери Тильды Суинтон и Хонор Суинтон Берн; в продюсерах — все еще Мартин Скорсезе . Между тем во второй части к актерскому составу присоединились Чарли Хитон из «Очень странных дел» и Джо Элвин из «Долгой прогулки Билли Линна в перерыве футбольного матча».

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⚪️ Русский след: 01 «Петровы в гриппе», реж. Кирилл Серебренников Основной конкурс Три года назад Кирилл Серебренников уже был в конкурсе Каннского кинофестиваля с фильмом «Лето» о Викторе Цое. Пережив домашний арест и самоизоляцию, российский режиссер возвращается на набережную Круазетт с картиной по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Петровы — с виду нормальная семья. Он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Вроде бы ничего особенного. Но повседневный быт проходит тест на прочность в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной треша, фантастики и сюрреализма . Кажется, более подходящего для каннской премьеры русского фильма, перетерпевшего карантин, не могло и быть. 02 © Metrafilms «Дело», реж. Алексей Герман-мл. «Особый взгляд» Фильмы Алексея Германа-мл. обычно впервые появляются на Берлинском кинофестивале. Так, в 2015 году в конкурсе Берлинале участвовала его картина «Под электрическими облаками». Фильм был удостоен «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения в области киноискусства (кинооператоры Евгений Привин и Александр Михальчук). Новая картина рассказывает про профессора вуза, на которого завели дело и посадили на домашний арест из‑за того, что он критиковал деятельность местного мэра. Сценарий написан режиссером в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой более двух лет назад. Однако работа над ним была отложена, поскольку Алексей снимал другой большой проект «Воздух» о летчицах Великой Отечественной войны. Во время перерыва и пандемии Герман вернулся к сценарию — в камерной обстановке поставил фильм, где снялись Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль и Александра Бортич. 03 «Разжимая кулаки», реж. Кира Коваленко «Особый взгляд» Выпускница мастерской Александра Сокурова дебютировала с фильмом «Софичка» пять лет назад. Картина была снята по одноименном роману Фазиля Искандера и рассказывала о жизни девушки во время войны. Новый фильм поведает о семье из небольшого горного поселка Мизур, а также о попытке побега дочери из‑под гнета отца, который не знает границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картину, которую спродюсировал Александр Роднянский, снимали в Северной Осетии. 04 «Купе номер шесть» («Hytti nro 6»), реж. Юхо Куосманен Основной конкурс Фильм финского режиссера Юхо Куосманена создан при участии кинокомпании СТВ (совместное производство Финляндии, Эстонии, России и Германии). В ролях — Сейди Хаарла, Юрий Борисов и Полина Ауг. Русские диалоги написала Любовь Мульменко («Верность»). По сюжету студентка из Финляндии садится в поезд Москва–Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе № 6 осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. В 2016 году фильм Куосманена «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» получил главный приз в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

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