Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» появился на Netflix

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Об этом актер и режиссер рассказал в инстаграме.

Козловский признался, что давно знал о намерениях Netflix добавить фильм в свою библиотеку, но не мог сообщить об этом поклонникам ранее.

«Честно говоря, об этом мы знали ещё зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнеры разрешили нам сообщить эту новость», — сказал актер.

Он заявил, что его картина пользуется интересом у зарубежных кинопрокатчиков. Ее в ближайшее время покажут в США, Японии, Южной Корее, Прибалтике, Китае и Латинской Америке — Мексике, Аргентине, Перу и Бразилии.

«Это далеко не все предполагаемые сделки, а только те, что уже заключены. <…> Такие феноменальные международные продажи позволили нам окупиться ещё до выхода в российский прокат, что бывает крайне редко», — добавил Козловский.

Артист поблагодарил зрителей, которые пришли увидеть фильм на экране, несмотря на пандемию.