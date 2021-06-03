Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» появился на Netflix

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Об этом актер и режиссер рассказал в инстаграме.
Козловский признался, что давно знал о намерениях Netflix добавить фильм в свою библиотеку, но не мог сообщить об этом поклонникам ранее.
«Честно говоря, об этом мы знали ещё зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнеры разрешили нам сообщить эту новость», — сказал актер.
Он заявил, что его картина пользуется интересом у зарубежных кинопрокатчиков. Ее в ближайшее время покажут в США, Японии, Южной Корее, Прибалтике, Китае и Латинской Америке — Мексике, Аргентине, Перу и Бразилии.
«Это далеко не все предполагаемые сделки, а только те, что уже заключены. <…> Такие феноменальные международные продажи позволили нам окупиться ещё до выхода в российский прокат, что бывает крайне редко», — добавил Козловский.
Артист поблагодарил зрителей, которые пришли увидеть фильм на экране, несмотря на пандемию.
Драма «Чернобыль» вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о любви пожарного Алексея и парикмахерши Оли из Припяти. Отношения пары разворачиваются на фоне аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.
Недавно на Netflix появилось два культовых российских фильма Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Тогда пользователи в интернете ломали голову над тем, как стриминговый сервис переведет культовые фразы Данилы Багрова. Кстати, для фильма «Чернобыль» также выпустили английские субтитры.