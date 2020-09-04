Российский фантастический фильм «Спутник» попал в американский топ iTunes

Российский фантастический фильм «Спутник» режиссера Егора Абраменко попал в американский топ iTunes, заняв первое место в разделе «Хоррор» и пятое в категории «Кино». Ранее это не удавалось ни одной отечественной картине.

«В США права на прокат фильма приобрела IFC Films, и мы очень довольны этим партнерством: коллеги внимательно и точно подошли к маркетингу, презентовали «Спутник» инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы. Более того, к нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка», — рассказал продюсер студии «Водород» Михаил Врубель.

В сентябре фильм появится в кинотеатрах Боливии, Эквадора и Мексики, а в ноябре — в Австралии и Новой Зеландии. Российская премьера прошла в апреле в онлайн-кинотеатре more.tv.

Действие картины разворачивается в 1983 году. По сюжету космонавт-герой Константин Вешняков возвращается на Землю. Он единственный из всей команды выжил, но привез домой инопланетное существо, поселившееся в его теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища. Главные роли в фильме сыграли Петр Федоров, Оксана Акиньшина и Федор Бондарчук.