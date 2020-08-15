«Лето» Кирилла Серебренникова: как создавался первый игровой фильм о Цое

Михаил Идов

Сценарист

Эта идея была более-менее абстрактной со стороны Ильи Стюарта и его партнеров — снять фильм про Цоя. С другой стороны была такая же абстрактная идея других людей превратить в сценарий воспоминания Натальи Науменко. И в какой‑то момент они объединились в пару вариантов сценария, который оказался у Стюарта, но тот сценарий не устраивал никого.

Еще где‑то года 2-3 назад мы со Стюартом разговаривали о возможном телесериале даже как бы на основе этих событий. Была довольно характерная для Лили [Идовой] и меня идея — сделать кино про какую‑то вымышленную группу, которая осталась малоизвестной, но ее члены входили в ленинградский Рок-клуб в начале 80-х. А где‑то на заднем плане они все время пересекаются со всякими легендарными личностями, которые на второстепенных ролях. Такая мистификация. Это было давным-давно и разговоры об этом шли.

Так вот где‑то в конце 2016 года у Ильи оказался сценарий, к которому тогда другой режиссер был прикреплен. Сценарий никого не устраивал. Илья попросил меня и Лилю попробовать его переписать. Мы его переписали так радикально, что прикрепленный на тот момент режиссер моментально открепился, прочтя его, и сценарий оказался бесхозным. Он всем очень нравился, но у него не было режиссера.

Могу точно сказать, что мы писали наш с Лилей вариант в ноябре и декабре 2016 года — я прислал Илье наш вариант ровно в новогоднюю ночь. Это я точно помню. В первом драфте он даже назывался «Это не любовь».

После этого произошла совершенно чудесная вещь, потому что параллельно Илья с Кириллом Серебренниковым искали, каким будет его следующий проект после успеха фильма «Ученик». И мы все как‑то подразумевали, что это будет проект с международным уклоном, может быть, даже англоязычный или франкоязычный, черт его знает. Илья показал наш вариант сценария Кириллу, и к нашему общему восторгу он [Серебренников] решил, что это и будет его следующий проект.