Вышел клип лидера System of a Down с Сашей Бортич в главной роли. Спродюсировал видео Илья Найшуллер

Лидер музыкальной армяно-американской группы System of a Down Серж Танкян опубликовал клип «Elasticity», в котором главную роль сыграла Саша Бортич.

Ролик начинается с обгрызанного бублика и грустной Саши Бортич. Девушка сидит в длинном коридоре, наполненном людьми, и все ее раздражает. В конце клипа ей все-таки удается выбраться из замкнутого круга через окно и на свободе наконец стать веселой.