Вышел клип лидера System of a Down с Сашей Бортич в главной роли. Спродюсировал видео Илья Найшуллер

Лидер музыкальной армяно-американской группы System of a Down Серж Танкян опубликовал клип «Elasticity», в котором главную роль сыграла Саша Бортич.
Ролик начинается с обгрызанного бублика и грустной Саши Бортич. Девушка сидит в длинном коридоре, наполненном людьми, и все ее раздражает. В конце клипа ей все-таки удается выбраться из замкнутого круга через окно и на свободе наконец стать веселой.
Режиссером клипа выступил Владислав Каптур. Спродюсировал ролик Илья Найшуллер, на счету которого клип «False Alarm» The Weeknd и несколько видео группы «Ленинград».
Ранее Серж Танкян записал кавер на песню «Natural’s Not in It» британской рок-группы Gang of Four вместе с гитаристом Rage Against the Machine Томом Морелло. Трек войдет в трибьют-альбом «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», релиз которого намечен на май этого года.