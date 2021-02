Вышел клип лидера System of a Down с Сашей Бортич в главной роли. Спродюсировал видео Илья Найшуллер

Режиссером клипа выступил Владислав Каптур. Спродюсировал ролик Илья Найшуллер, на счету которого клип «False Alarm» The Weeknd и несколько видео группы «Ленинград».

Ранее Серж Танкян записал кавер на песню «Natural’s Not in It» британской рок-группы Gang of Four вместе с гитаристом Rage Against the Machine Томом Морелло. Трек войдет в трибьют-альбом «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», релиз которого намечен на май этого года.