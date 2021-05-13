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Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС для съемок фильма «Вызов»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Роскосмос одобрил кандидатуры актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко к полету на МКС, где они снимут фильм «Вызов». Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

«По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алену Мордовину и [оператора] Алексея Дудина», — следует из сообщения Роскосмоса.

Старт экспедиции к МКС для съемок фильма запланирован на 5 октября на транспортном корабле «Союз МС-19», с Байконура. Вместе со съемочной группой полетит пилот Галина Каирова.

«Вызов» станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Сюжет расскажет о подготовке и полете на комическую станцию девушки-хирурга, которая должна помочь больному космонавту вернуться на Землю.

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