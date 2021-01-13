Посмотрите постпраздничный трейлер фильма «Петровы в гриппе»

«Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма», — говорится в описании ролика.

Режиссером и автором сценария «Петровых в гриппе» выступил Кирилл Серебренников, в ролях снялись Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов и другие. Лента должна выйти в прокат уже в этом году, точная дата премьеры пока не сообщается.

Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» впервые был опубликован в 2016 году. Книга получила премии «Национальный бестселлер» и «НОС», а также стала финалистом «Большой книги». Прочитать интервью «Афиши Daily» с Алексеем Сальниковым можно здесь.