Режиссер «Серебряных коньков» снимет фильм по мотивам «Мастера и Маргариты»

Съемки проекта, получившего название «Воланд», начнутся в июле 2021 года. В прокат картина выйдет в конце 2022-го. Авторами сценария выступят сам постановщик и Роман Кантор, который написал тексты для «Серебряных коньков» и «Эпидемии». Актерский состав пока не разглашается.

Режиссер Михаил Локшин снимет новый фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщила кинокомпания «Марс Медиа» в своем инстаграм-аккаунте.

Продюсер фильма Рубен Дишдишян рассказал, что изначально режиссером картины должен был стать Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17», «Война и мир»), однако свои коррективы внесла пандемия. За это время у Лебедева началась работа над другим проектом, и кресло постановщика предложили Локшину. Продюсер отмечает, что «это будет новый взгляд на культовое произведение Михаила Булгакова».

Тем не менее запустил процесс Николай Лебедев. «Я вложил в его разработку всю душу и огромные силы и глубоко сожалею, что по независящим от меня причинам не смог закончить работу над ним», — заявил режиссер.

Михаил Локшин и Роман Кантор работали вместе над фильмом «Серебряные коньки». Картина получила ряд положительных отзывов от критиков и стала лауреатом премии «Белый слон» в номинации «Лучшая работа художника». «Серебряные коньки» стали первым российским полным метром, который выйдет под брендом Netflix Originals.