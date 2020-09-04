Кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский решительно отметает «Довод» Кристофера Нолана.

Американский спецагент (Джон Дэвид Вашингтон) выполняет задание в Киеве, где спецназ штурмует захваченный террористами оперный театр, попадает в руки врага, лишается зубов и проглатывает таблетку с ядом — только чтобы обнаружить, что это была проверка. Настоящее же задание, поначалу чрезвычайно туманное, касается новой холодной, даже ледяной войны, которая грозит скорым апокалипсисом, и с которой как‑то связаны пули, летящие в обратном направлении: например, из стены — в ствол пистолета. Герой вступает в контакт с загадочной организацией «Tenet», и с помощью английского коллеги (Роберт Паттинсон) через индийских торговцев оружием выходит на главного злодея, обосновавшегося в Лондоне русского олигарха по имени Андрей Сатор (Кеннет Брана), и на его несчастную в браке жену (Элизабет Дебики). Будем традиционно аккуратны, но вообще-то смешно, как все носились последний год и продолжают носиться с мнимыми спойлерами; в суровой реальности любой спойлер к «Доводу» потребует пятнадцатиминутного объяснения , после которого все равно ничего особенно не изменится.

В силу известных обстоятельств новый фильм Кристофера Нолана оказался на передовой в отчаянной борьбе кинотеатров за возвращение зрителя. И наверное, «Довод», который дома смотреть совсем уж странно — действительно довод в пользу именно кинотеатрального опыта. Если кино для вас — такое специальное место, где вам два с половиной часа медленно ездят на танке по голове. Совершенно нормальная, к слову, позиция: люди прыгают на тарзанках, занимаются боксом, решают кроссворды, и вообще чем только не увлекаются. И убеждать многочисленных поклонников Нолана, что он, возможно, не бесконечно одаренный режиссер и уж тем более сценарист — дело неблагодарное. Миллионам отчего‑то нравится такого рода искусство, и слава богу. Тут и кроссворд, и бокс, и тарзанка. «Довод» — это такой Нолан Ноланович, любителей разочаровать не должен. Но и они могли бы, наверное, с пониманием отнестись к тому, что кому‑то фильмы этого автора кажутся претенциозной чепухой. И если в каком‑нибудь «Начале», при всей его комической напыщенности и избыточности, была все же элегантная концепция, а в последнем «Бэтмене» — сипящий Том Харди, в «Доводе» ничего такого нет. «Довод», как все, конечно, отметили — это нолановская версия бондианы (которую он нынче обогнал благодаря пандемии). Это «Бонд», из которого выкачали всю радость жизни , оставив живописные виды (Италия, Индия, окраины Таллинна), калейдоскоп сложнопостановочных экшен-сцен (нолановский оператор ван Хойтема успел поработать и на «Спектре») и геополитику на секретной службе Ее Величества. Стороны в местной холодной войне разделены отнюдь не государственными границами, но в 2020-м нетрудно догадаться, откуда родом окажется комиксовое, экстравагантное зло — из советского «закрытого города» с номером в названии (к премьере «Довода» российские власти опять на всякий случай повели себя, как Эрнст Ставро Блофельд).

© Warner Bros.

Больше всего в Нолане по-прежнему удивляет и, что уж там, раздражает сочетание нарочито интеллектуального и оглушительно глупого. С одной стороны, вот тебе Кип Торн, ключевые слова из раннехристианского палиндрома и сюжет, который нужно придя домой из кинотеатра уточнять в википедии. И тут же — совершенно опереточный Брана с речью про яйца в глотке и тигра, с которым не торгуются, и Дебики, перескочившая на его яхту с точно такой же яхты в «Ночном администраторе» и таскающая за собой невидимого сына с плакатом «мотивация!», и секретные рукопожатия, и похищенный плутоний, и фокусы в духе классического Ван Дамма, и какие‑то спецназовцы, бесконечно бегающие туда-сюда под фирменный «бум-бум-бум» (занятого Ханса Циммера, как выясняется, может сымитировать кто угодно), и главный герой, чья принципиальная безликость — он лишен даже имени — скорее убаюкивает, чем интригует. Да и пресловутый замороченный сюжет, вообще говоря, сложно придуман на уровне деталей, а в целом-то не сильно умнее, чем в фильме «Билл и Тед». Конечно, «Довод» не лишен и скромных достоинств. Смешной Паттинсон, например, про которого по ходу дела выясняется, в частности, что он магистр физики и говорит по-эстонски; если бы эта линия стала еще чуть более гей-, в фильме появился бы наконец какой‑то нерв. Радостно за Юрия Колокольникова , играющего телохранителя Браны; у него всего пара реплик, зато его часто многозначительно (как, впрочем, все и всегда у Нолана) показывают. Приятно видеть знаменитый таллиннский Горхолл, любимое место столичной молодежи для выпивания с видом на залив, в роли киевской оперы. А палиндромы — ну что палиндромы, никто еще не стал от них счастливее, зато от многих отписались друзья в фейсбуке. Ага. Угу. Сильновата вонь лис.

4 / 10 Оценка

Станислава Зельвенского