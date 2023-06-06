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Разрушение Каховской ГЭС, запрет песни Оксимирона* и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:22
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Разрушена Каховская ГЭС. Затоплен город Новая Каховка, его жителей эвакуируют. Собрали главное
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*Оксимирон внесен Минюстом в список иностранных агентов

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