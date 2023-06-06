Разрушение Каховской ГЭС, запрет песни Оксимирона* и другие новости дня

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Разрушена Каховская ГЭС. Затоплен город Новая Каховка, его жителей эвакуируют. Собрали главное
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Little Big проиграли спор PepsiCo. Компания сможет продавать снэки Little Big Acts без их разрешения
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Экс-барабанщица «Три дня дождя» рассказала про зависимость фронтмена. Ей ответил продюсер группы
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Роль в «Человеке-пауке» и отношения с Зендаей: как Том Холланд «предсказал свое будущее» в интервью
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