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Суд в Петербурге запретил песню «Ойда» Оксимирона*

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:02

Октябрьский районный суд Петербурга согласился с требованиями прокуратуры запретить в РФ песню Оксимирона* «Ойда», сообщает корреспондент издания «Бумага» из зала заседания. Музыкальные стриминги теперь должны удалить ее.

Прокуратура посчитала, что Мирон Федоров (настоящее имя музыканта) «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны» и положительно высказывается о нарушении ее территориальной целостности. Во втором куплете «Ойда» рэпер произносит строчку «Ингрия будет свободной», из‑за которой в январе его признали виновным в призывах к сепаратизму и оштрафовали на 70 тыс. рублей.

Прослушивание «Ойда» может привести к «неким действиям, в результате которых будет нарушена территориальная целостность РФ», считает прокуратура.

Оксимирон или его представитель, а также представители российских стриминговых сервисов на суд не пришли. Сам трек вышел в сентябре, клип на него снят в Петербурге.

В прошлом году Лига безопасного интернета потребовала признать песню «Ойда» экстремистской. Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что решение суда не признает трек экстремистским.

* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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