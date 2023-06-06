Суд в Петербурге запретил песню «Ойда» Оксимирона*

Октябрьский районный суд Петербурга согласился с требованиями прокуратуры запретить в РФ песню Оксимирона* «Ойда», сообщает корреспондент издания «Бумага» из зала заседания. Музыкальные стриминги теперь должны удалить ее.
Прокуратура посчитала, что Мирон Федоров (настоящее имя музыканта) «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны» и положительно высказывается о нарушении ее территориальной целостности. Во втором куплете «Ойда» рэпер произносит строчку «Ингрия будет свободной», из‑за которой в январе его признали виновным в призывах к сепаратизму и оштрафовали на 70 тыс. рублей.
Прослушивание «Ойда» может привести к «неким действиям, в результате которых будет нарушена территориальная целостность РФ», считает прокуратура.
Оксимирон или его представитель, а также представители российских стриминговых сервисов на суд не пришли. Сам трек вышел в сентябре, клип на него снят в Петербурге.
В прошлом году Лига безопасного интернета потребовала признать песню «Ойда» экстремистской. Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что решение суда не признает трек экстремистским.