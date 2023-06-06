Суд в Петербурге запретил песню «Ойда» Оксимирона*

Прокуратура посчитала, что Мирон Федоров (настоящее имя музыканта) «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны» и положительно высказывается о нарушении ее территориальной целостности. Во втором куплете «Ойда» рэпер произносит строчку «Ингрия будет свободной», из‑за которой в январе его признали виновным в призывах к сепаратизму и оштрафовали на 70 тыс. рублей.