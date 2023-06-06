Умер режиссер Жак Розье. Он считался последним участником движения «Французская новая волна»

По данным СМИ, смерть режиссера наступила 2 июня в его родном городе Париже после непродолжительного пребывания в больнице.
Жак Розье родился 10 ноября 1926 года. После обучения в ранней французской киношколе IDHEC он начал свою карьеру ассистентом на телевидении, а с середины 50-х снимал короткометражки, в том числе «Снова в школу» и «Голубые джинсы».
Режиссер никогда не добивался известности, как другие участники «Французской новой волны» Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Аньес Варда, Жак Деми, Клод Шаброля или Эрик Ромера. Однако его работы заняли свое место и проложили путь для кинематографистов сегодня, уточняет Deadline.
Премьера первого полнометражного фильма Розье «Прощай, Филиппина» состоялась в 1962 году в Каннах вместе с такими картинами, как «Чужаки в городе» Рика Кэрриэра и «Новые ангелы» Уго Грегоретти.
Лента с любительскими актерами, найденными на улицах Парижа, и характерной эстетикой итальянского неореализма, достоверно передала настроение французской молодежи того времени. Эта же атмосфера сохранилась в его втором фильме «По направлению к Оруэ».
В сентябре 2022 года умер франко-швейцарский кинорежиссер и основатель «Французской новой волны» Жан-Люк Годар. Он добровольно принял решение уйти из жизни с помощью эвтаназии
За несколько лет до своей смерти Годар писал: «Когда умерла Аньес Варда, я подумал: „Новая волна“… Нас осталось только двое, я и Жак Розье, который начал немного раньше меня».