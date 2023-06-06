Разрушена Каховская ГЭС. Затоплен город Новая Каховка, его жителей эвакуируют. Собрали главное

Украинские власти тоже объявили об эвакуации. Вывозить в другие города будут жителей семи населенных пунктов и одного из районов Херсона, которых затопило частично или полностью, а также тех, до кого может добраться вода. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что угроза затопления действует для 80 населенных пунктов.