Разрушена Каховская ГЭС. Затоплен город Новая Каховка, его жителей эвакуируют. Собрали главное

Рано утром 6 июня украинское оперативное командование «Юг» сообщило о подрыве Каховской ГЭС. Разрушенной оказалась плотина длиной 447 метров, под угрозой затопления около 80 населенных пунктов. Город Новая Каховка уже затопило, там эвакуируют жителей около 600 домов.
Украинские военные обвинили в подрыве плотины российские силы. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о «ряде многочисленных ударов по Каховской ГЭС» со стороны ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разрушение гидроэлектростанции «преднамеренной диверсии украинской стороны», одна из целей которой — лишение Крыма воды (по словам Леонтьева, этого не должно случится).
По версии президента Украины Владимира Зеленского, произошел «подрыв конструкции изнутри». Он обвинил в этом Россию и назвал подрыв терактом. Глава Евросовета Шарль Мишель также обвинил в этом российскую сторону, а министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли не стал спешить с заключениями, но отметил, что это «произошло из‑за начала Россией военных действий».
В 6.45, еще до обвинений в сторону Украины от властей Новой Каховки, ТАСС со ссылкой на источник писал, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из‑за повреждений. «Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — сказал собеседник госагентства.
Как сейчас выглядит Каховская ГЭС
Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что Каховская ГЭС разрушена полностью и не подлежит восстановлению. В соцсетях появились видео, на которых вода течет среди разрушенных построек ГЭС.
В МАГАТЭ сообщили, что сейчас непосредственной угрозы для Запорожской АЭС нет.
Новая Каховка затоплена, там началась эвакуация
Вскоре после разрушения плотины вода двинулась в сторону населенных пунктов. В Новокаховском городской округе введен режим чрезвычайной ситуации. Город, располагающийся в пяти километрах от Каховской ГЭС, оказался практически затоплен, уровень воды там поднялся больше, чем на 10 метров, сообщил мэр Леонтьев.
Частично затоплены еще несколько населенных пунктов. По оценкам пророссийский властей, в зоне риска подтопления находятся 22 тыс. жителей из прибрежных поселений. Жителей трех округов призвали подготовиться к эвакуации. Сотрудники спасательных служб уже начали вывозить тех, чьи дома затопило, а также жителей Корсунки и Днепряны.
Украинские власти тоже объявили об эвакуации. Вывозить в другие города будут жителей семи населенных пунктов и одного из районов Херсона, которых затопило частично или полностью, а также тех, до кого может добраться вода. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что угроза затопления действует для 80 населенных пунктов.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Ее ввели в эксплуатацию в 1950-х годах. Суммарная установленная мощность — 334,8 МВт, максимальная пропускная способность — 21 400 кубических метров с секунду.