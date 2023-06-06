Вышел трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай»

Детали сюжета до сих пор держатся в секрете. Вот как описывал свой фильм сам режиссер: «Это история любви, страсти и насилия, действие которой происходит в современном Париже. Она снята в городе и чуть-чуть за его пределами. Повествование развивается вокруг романа между двумя молодыми людьми, старыми друзьями, который перерастает в супружескую неверность, а в конечном итоге — в преступление».