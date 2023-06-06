Реклама
Новости

Вышел трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:55

В сети появился трейлер нового фильма Вуди Аллена «Счастливый случай». Мировая премьера ленты состоится 27 сентября.

Детали сюжета до сих пор держатся в секрете. Вот как описывал свой фильм сам режиссер: «Это история любви, страсти и насилия, действие которой происходит в современном Париже. Она снята в городе и чуть-чуть за его пределами. Повествование развивается вокруг романа между двумя молодыми людьми, старыми друзьями, который перерастает в супружескую неверность, а в конечном итоге — в преступление».

Главные роль в картине исполнили звезды современного французского кино — Лу де Лааж («Непорочные», «Бал безумных женщин») и Нильс Шнайдер («Сюзанна Андлер», «Куриоса»). Помимо них, в актерский состав вошли Мельвиль Пупо («Время прощания»), Валери Лемерсье («Мари-Франсин») и Эльза Зильберштейн («Безумные соседи»).

«Счастливый случай» станет 50-м фильмом в карьере Аллена. Продюсирует ленту Летти Аронсон, младшая сестра режиссера, работавшая с ним над множеством фильмов, от «Пуль над Бродвеем» до «Фестиваля Рифкина». В роли оператора — Витторио Стораро, снявший «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

расскажите друзьям
люди
Нильс ШнайдерВалери ЛемерсьеЭльза ЗильберштейнЛетти АронсонВитторио СторароФрэнсис ФордБернардо Бертолуччи
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»