Экс-барабанщица «Три дня дождя» рассказала про зависимость фронтмена. Ей ответил продюсер группы

Экс-барабанщица группы пожаловалась на плохое обращение со стороны Глеба: «Я могла как‑то не так сесть или не так посмотреть на него, ему могло что‑то послышаться — и он начинал ***** [истерику]». Также она рассказала об абьюзе со стороны Слэма: «Серега мог подойти ко мне, потрогать меня за грудь и спросить: „А почему у тебя пушап?“, как будто бы это нормально — трогать барабанщицу за грудь».