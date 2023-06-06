Экс-барабанщица «Три дня дождя» рассказала про зависимость фронтмена. Ей ответил продюсер группы

Бывшая барабанщица группы «Три дня дождя» Мари Гораш написала в своем телеграм-канале пост, в котором рассказала о причинах ухода из группы. Она заявила о проблемах Глеба Викторова с алкоголем и наркотиками, а также абьюзе со стороны продюсера Сергея Слэма.
По словам Гораш, фронтмен коллектива «в какой‑то степени наркоманить начал с подачи организаторов и лейбла». Она утверждает, что менеджер группы во время тура перевозил наркотики. Когда девушка зашла в гримерку во время ее последнего концерта в Пензе, она увидела, по ее словам, свернутую купюру и карту на столе, а также Глеба, который кричал: «Дима, Дима, дай дорожку!»
После этого концерта, утверждает Гораш, артист начал выступать не только под алкоголем, но и наркотиками. Продюсер при этом обвинял в ситуации барабанщицу, заявляя, что она специально для Глеба возит запрещенные вещества. Девушка утверждает, что сама не употребляет.
Гораш говорит, что Сергей Слэм угрожал вызвать к ней каких‑то «их ментов», которые подкинут ей наркотики и посадят. Ситуацию, по ее словам, смог разрешить продюсер Пашу.
Экс-барабанщица группы пожаловалась на плохое обращение со стороны Глеба: «Я могла как‑то не так сесть или не так посмотреть на него, ему могло что‑то послышаться — и он начинал ***** [истерику]». Также она рассказала об абьюзе со стороны Слэма: «Серега мог подойти ко мне, потрогать меня за грудь и спросить: „А почему у тебя пушап?“, как будто бы это нормально — трогать барабанщицу за грудь».
Закончила свой пост Гораш тем, что «Глеб действительно талантливый, но — не по собственной вине — больной человек». Затем она пожелала ему скорейшего выздоровления.
Продюсер группы ответил ей в своем телеграм-канале. Он обвинил ее в «выливании грязного белья», в котором артистка, по его словам, непосредственно участвовала. Слэм заявил, что барабанщица была уволена за то, что употребляла наркотики перед Глебом, когда тот был в завязке, и в результате артист сорвался с реабилитации.
Позже Гораш опубликовала у себя в телеграм-канале скриншот из, как утверждается, ее личной переписки со Слэмом. Тот якобы написал ей, что она будет жалеть о сказанном и пообещал сделать «неожиданный ход». «Надеюсь мне не сожгут хату», — отреагировала артистка.