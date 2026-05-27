Это исправленная и дополненная версия материала, которыq впервые был опубликован 4 июня 2023 года.
17. «Унесенные» (2002)
«Swept Away»
Ремейк итальянского ромкома Лины Вертмюллер знатно подмочил репутацию «британского Тарантино». После криминальных хитов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» совместный проект режиссера и его тогдашней жены Мадонны стал большой неудачей и обернулся для супругов позором. Их версия мелодрамы о застрявших на необитаемом острове заносчивой богачке и неотесанном рыбаке не понравилась никому. Зрители и критики остались едины во мнении — это отвратительно поставленная и бездарно сыгранная картина, которую нарекли едва ли не худшей из когда‑либо снятых. Лента получила целую россыпь «Золотых малин»: от худшего фильма и худшего режиссера до худшей исполнительницы женской роли. Спустя несколько лет кинопремия даже повторно номинировала картину в категории «Худшая драма за первые 25 лет существования награды», а чуть позже и как «Худший фильм десятилетия». Фанаты Гая Ричи предпочитают полностью игнорировать причастность режиссера к проекту, свалив всю вину за его создание на плечи капризной Мадонны.
16. «Источник вечной молодости» (2025)
«Fountain of Youth»
В последние годы Ричи активно штампует проходное кино без претензий на культовый статус. Параллельно с работой над сомнительными авторскими проектами режиссер не стесняется брать подвернувшиеся халтурки вроде «Источника вечной молодости». Приключенческое кино с шаблонным сюжетом об отчаянных авантюристах в поисках мифического артефакта оказалось перегружено головоломками разного уровня сложности (ни одна из них не выглядела изобретательной или как минимум любопытной), но главная загадка заключалась в том, как голливудские звезды в лице Натали Портман, Джона Красински и Стэнли Туччи подписались на участие в этой безыскусной подделке под «Индиану Джонса». Фильм получил критически низкие оценки на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes и вскоре после релиза был тихо похоронен под руинами других неудачных проектов стриминга Apple TV. Ричи частично оправдывает тот факт, что он был приглашенным режиссером. Ответственность за посредственный сценарий лежит на авторе финчеровского «Зодиака» Джеймсе Вандербилте.
15. «Грязные деньги» (2026)
«In the Grey»
К моменту выхода «Грязных денег» Ричи утратил кредит доверия: два его предыдущих полнометражных фейла («Источник вечной молодости» и «Министерство неджентльменских дел») планку качества заметно опустили, но даже заниженные ожидания не помогли следующей картине режиссера избежать провала. Боевик с Эйсой Гонсалес, Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом репутацию постановщика не реабилитировал и обернулся очередной неудачей. Схематичный и предсказуемый кейпер с раздражающими закадровыми пояснениями не спасли даже эффектно поставленные экшн-сцены: непрерывная возня героев и бесперебойный поток сумбурных потасовок не столько развлекали, сколько утомляли. Западные рецензенты спешно нарекли фильм едва ли не худшим у Ричи, хотя первые зрители оказались не столь категоричны. В любом случае хвалить «Грязные деньги» особо не за что — это не более чем еще одна посредственная работа в портфолио режиссера.
14. «Министерство неджентльменских дел» (2024)
«The Ministry of Ungentlemanly Warfare»
В начале творческого пути Ричи сравнивали с Тарантино за идентичный выбор жанрового направления и созвучность стилистических приемов: оба режиссера прославились витиеватыми криминальными сюжетами с колоритными персонажами и запоминающимися диалогами. После 25 лет в индустрии английский постановщик рискнул обыграть давнее сходство с заокеанским коллегой, выпустив приключенческий экшн в сеттинге Второй мировой войны как альтернативу «Бесславным ублюдкам». Увы, повторить успех тарантиновского хита не удалось. Шумный боевик о подвиге неуязвимых британских диверсантов по всем фронтам проиграл дерзкой комедии о вылазках кровожадных американских партизан. Если у Тарантино получилось остроумное кино с харизматичными персонажами и виртуозными диалогами, то Ричи снял заурядный проходняк с невзрачными героями и пресными шутками. Даже если абстрагироваться от аналогий с признанным шедевром Тарантино, «Министерство неджентльменских дел» не выдерживает сравнений и с лучшими творениями самого Ричи. Как одноразовый аттракцион еще годится, но на высокое место в рейтинге фильмов режиссера явно не тянет.
13. «Аладдин» (2019)
«Aladdin»
Переосмысление диснеевской сказки про обаятельного воришку и синего джинна на самом деле не настолько ужасно, чтобы находиться в конце списка. Однако если говорить о проекте в разрезе творчества Гая Ричи, то абсолютная безликость и студийная стерильность сыграли с ним злую шутку. Единственное, что роднит «Аладдина» с ранним творчеством постановщика — уличный карманник в центре сюжета. В остальном это классическое диснеевское развлекалово с песнями и плясками для детей и их родителей. От фирменного почерка короля криминальных комедий здесь, увы, ничего нет. Однако ирония в том, что это самый коммерчески успешный фильм режиссера. Сейчас Ричи готовит к выходу сиквел и работает над игровым ремейком «Геркулеса».
12. «Шерлок Холмс: Игра теней»
«Sherlock Holmes: A Game of Shadows»
Сиквел детектива про гениального сыщика Шерлока Холмса и его верного соратника доктора Ватсона был снят с феноменальным размахом, но в сравнении с первым фильмом потерял львиную долю очарования. Картина неплохо показала себя в прокате, однако успех предыдущей части не повторила. Из бодрого детектива в декорациях викторианского Лондона история превратилась в необязательный боевичок со зрелищными экшн-сценами. Хотя недостатки «Игры теней» сглаживает все еще блестящий дуэт Роберта Дауни-младшего и Джуда Лоу, возвращение любимых героев на экраны получилось вторичным и абсолютно незапоминающимся. Даже если третью часть все же и снимут, то в режиссерское кресло Ричи возвращаться все равно не планирует.
11. «Револьвер» (2005)
«Revolver»
«Револьвер» был первой попыткой Ричи вернуться в мир английских гангстеров после оглушительного провала мелодрамы с Мадонной. Правда, вместо того чтобы воспользоваться рабочей формулой успеха двух предыдущих криминальных шедевров, постановщик решился на рискованный переход от характерных черных комедий к более философским и глубоким темам. В результате раздутая от пафосных цитат каббалистическая притча о мести не только разочаровала многих зрителей, но и вызвала негодование критиков. Фильм ругали за непонятный сюжет, излишнюю претенциозность, перегруженность метафорами и символизмом. Впрочем, это не отменяет того факта, что лента об аферистах высочайшего ранга все еще сделана на стиле. А Джейсон Стэтем здесь не просто небритый и патлатый, но и выдает отличный перформанс с монологом в лифте.
10. «Гнев человеческий» (2021)
«Wrath of Man»
На рубеже 2020-х брутальный Джейсон Стэтем в суровом боевике едва ли мог вызвать удивление у зрителей, а вот для Гая Ричи подобный жанр был в новинку. Неудивительно, что для съемок бронебойного ремейка французского «Инкассатора» режиссер позвал на главную роль проверенного актера — старого друга и по совместительству действующую звезду блокбастеров. «Гнев человеческий» ознаменовал новый рубеж в карьере британского постановщика. Это его первый чистый боевик, вторая попытка снять серьезное кино, четвертый совместный проект со Стэтемом. Хладнокровная ветхозаветная экшн-притча об одержимом местью инкассаторе получила смешанные отзывы и сдержанную критику. Хотя фильм сложно назвать знаковым в карьере режиссера, попытку выйти за рамки привычного жанра засчитать все-таки можно. Как минимум погони, драки и перестрелки здесь поставлены достойно.
9. «Меч короля Артура» (2017)
«King Arthur: Legend of the Sword»
Хулиганская киноадаптация «Короля Артура» стала одним из самых громких провалов последнего десятилетия и принесла студии Warner Bros. убытки в районе 150 миллионов долларов. После скудных кассовых сборов первоначальные планы на масштабную гексалогию о рыцарях Круглого стола быстро сошли на нет. Те немногие, кто фильм все-таки посмотрел, юмора Ричи не оценили и оказались не готовы к современному видению классики и переосмыслению жанра рыцарского фэнтези. Мало кто обратил внимание на то, как свежий взгляд британского хулигана встряхнул скучную легенду о короле Артуре и вдохнул в заезженную английскую мифологию новую жизнь. Конечно, у фильма имеются недостатки вроде провисающего сценария и откровенной нехватки резких диалогов вкупе с забористым матом. Однако харизматичный Чарли Ханнам в роли Артура, динамичные монтажные склейки и невероятно мощный саундтрек Дэниела Пембертона часть этих минусов все-таки компенсируют.
8. «Операция «Фортуна»»: Искусство побеждать» (2023)
«Operation Fortune: Ruse de guerre»
Щедро сдобренная экшном и обильно заправленная пошлыми шутками «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» в фильмографии Ричи находится где‑то посередине. Это не провальное кино, но и шедевром его не назовешь. Главный минус в том, что такая грубая пародия на бондиану выглядит вторично как для самого Ричи (он уже снимал шпионское кино, см. «Агентов А.Н.К.Л.»), так и для исполнителя главной роли Джейсона Стэтема. До этого актер появлялся в образе незадачливого спецагента у Пола Фига («Шпион»). Стандартный жанровый набор в виде динамичных погонь, эпичных взрывов и дерзких перестрелок здесь в достатке, но сюжет оригинальностью не блещет даже на уровне средненькой пародии. Пожалуй, главная удача картины — Обри Плаза в роли хакерши, которая первая удостоилась чести сыграть знаковую женскую роль в типично мужском кино Ричи.
7. «Агенты А.Н.К.Л.» (2015)
«The Man from U.N.C.L.E.»
Утонченный шпионский ретробоевик о противостоянии американской и советской разведок в разгар холодной войны Ричи снимал после четырехлетнего отпуска. Его студийный камбэк ознаменовали обновленный стиль и эстетика: на смену четким пацанчикам пришли лощеные пижоны, отборный мат сменили интеллигентные подтрунивания, а грязные окраины Англии обратились в солнечные пейзажи Италии. Примечательно, что именно с полнометражного ремейка сериала 1960-х герои ричевских фильмов независимо от социального статуса начали носить безупречные костюмы. «Агенты А.Н.К.Л.» под руководством британца отличились убийственным сочетанием стиля, экшна и юмора. А про то, что Генри Кэвилл и Арми Хаммер еще ни у одного режиссера не выглядели столь обаятельными и харизматичными, и говорить нечего.
6. «Переводчик» (2023)
«The Covenant»
Едва ли не каждый новый фильм Гая Ричи получает титул самого нетипичного для режиссера, но на сегодняшний день «Переводчик» действительно таковым и является. Это первая для постановщика крепкая военная драма с жизнеутверждающим посылом. В ней британец рассуждает на серьезные темы, поднимает вопросы чести, говорит о человечности и обязательствах. Лента о силе товарищества американского сержанта и афганского переводчика не то чтобы сильно выбивается из портфолио режиссера, но однозначно занимает в нем отдельное место. Снявшийся впервые у Ричи Джейк Джилленхол здесь, как всегда, прекрасен, но высшей похвалы заслуживает в первую очередь актерская работа его коллеги Дара Салима.
5. «Шерлок Холмс» (2009)
«Sherlock Holmes»
Дерзкая экранизация английской классики о приключениях знаменитого детектива и его верного напарника стала первым студийным проектом Ричи и, что немаловажно, коммерчески успешным. Британец представил свежий взгляд на культового персонажа и рассказал знакомую историю под другим углом. Эстетику викторианской эпохи он показал через злачные лондонские улочки, а хулиганские образы героев через уличный махач. Его Шерлок не только бойко разгадывает загадки, но и борзо работает кулаками, а Ватсон вышибает двери ногами и тоже не прочь кому‑нибудь вмазать. Вполне вероятно, что именно тогда и родился новый любимый типаж режиссера: интеллигентный джентльмен с замашками гопника. Первый «Шерлок Холмс» отличался динамичным сюжетом, лихим монтажом, экшн-сценами и оригинальной подачей знакомых персонажей. Фирменный стиль Ричи в сочетании с мощной химией между Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу сделали картину неповторимой. Фильм получил впечатляющую прессу, отличные кассовые сборы и масштабный бюджет на сиквел.
4. «Джентльмены» (2019)
«The Gentlemen»
После больших студийных проектов «Джентльмены» ознаменовали возвращение Гая Ричи к привычной среде — пацанскому криминалу, который его и прославил. При этом преступный мир Лондона значительно преобразился со времен «Карт», «Куша» и «Рок-н-ролльщика»: конопляный бизнес разросся до целой наркоимперии, мелкую уличную шпану сменили элегантные гангстеры в клетчатых костюмах, а нецензурная брань превратилась в красноречивые перепалки. Отошел Ричи и от привычного актерского состава, задействовав в фильме звезд наподобие Мэттью МакКонахи, Колина Фаррелла, Джереми Стронга, но и про уже работавших с ним Хью Гранта и Чарли Ханнама тоже не забыл. Интересный факт: в России изящную переупаковку гангстерской эстетики приняли в разы теплее, чем на родине автора, ведь не зря у нас Ричи носит звание «народного режиссера».
3. «Рок-н-ролльщик» (2008)
«RocknRolla»
Ричи не впервой восстанавливать репутацию криминальных дел мастера. После оглушительного провала «Унесенных» и неудачи с «Револьвером» британец вернулся к истокам и снял драйвовую комедию про шайку мелких лондонских отбросов, задолжавших бабло местному авторитету. Стилистически и нарративно «Рок-н-ролльщик» выдержан в духе ранних работ постановщика: лихо закрученный сюжет, дерзкий монтаж, черный юмор. Из интересного: фильм отметился едва ли не самой короткой постельной сценой в истории, неловким медляком героев Тома Харди и Джерарда Батлера, пуленепробиваемыми русскими бандюганами и (неожиданно!) треком панк-группы «Сектор Газа». Кроме того, режиссер собрал блестящий актерский состав в лице Идриса Эльбы, Марка Стронга, Тоби Кеббелла и других артистов. Хотя критики встретили ленту довольно прохладно, поклонники Ричи небезосновательно считают ее одной из лучших в творчества автора. Печально, что на обещанный финальными титрами сиквел, кажется, можно уже не рассчитывать.
2. «Большой куш» (2000)
«Snatch»
«Художественный фильм „Snatch“» стал культовой классикой, оказал большое влияние на жанр криминальной комедии и разлетелся на цитаты. В своем втором полном метре Ричи продолжил упражняться в создании закрученных гангстерских сюжетов, дополненных клиповым монтажом, черным юмором и матерными диалогами. Как и в выстреливших за два года до этого «Карты, деньги, два ствола», режиссер использовал нелинейную структуру повествования с несколькими сюжетными линиями, которые развиваются параллельно и нахлестываются друг на друга. Впрочем, главная ценность «Куша» лежит в галерее колоритных персонажей: от неразборчиво говорящего цыгана Микки до притворяющегося евреем грабителя Фрэнки Четыре пальца, от хитрого русского Бориса Бритвы до криминального авторитета Кирпича, от громилы Тони Пуля в зубах до невозмутимого англичанина со смешным именем Турецкий. Перевод и озвучка Дмитрия «Гоблина» Пучкова здесь, конечно, тоже сыграла не последнюю роль для успеха фильма в России.
1. «Карты, деньги, два ствола» (1998)
«Lock, Stock and Two Smoking Barrels»
Низкобюджетная криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола» вместе с «Большим кушем» обрела культовый статус и стала визитной карточкой Гая Ричи. Полнометражный дебют задал направление творчеству британского хулигана, поэтому первое место будет справедливо присудить именно фильму, с которого все завертелось. Кроме запуска режиссерской карьеры самого Ричи картина обеспечила старт актерской профессии рекламировавшего джинсы бывшего пловца Джейсона Стэтема и экс-футболиста Винни Джонса. Молодой режиссер изобрел собственный уникальный стиль и фирменные фишки, которые отлично дополнили криминальную философию уличного Лондона. Что еще можно добавить: резво смонтированная лента о четырех неудачниках, решивших ограбить бандитов за стенкой, которые, в свою очередь, собрались обчистить безобидных «ботаников», и сейчас смотрится весело и бодро.