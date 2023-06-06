Little Big проиграли спор PepsiCo. Компания сможет продавать снэки Little Big Acts без их разрешения

PepsiCo зарегистрировала товарный знак Little Big Acts в 2021 году, под ним можно производить картофельные чипсы, а также мясные, ореховые, рисовые и кукурузные снэки. На сайте PepsiCo нет информации о продуктах с подобным названием. Всего в базе EUIPO 47 карточек товарных знаков со словосочетанием Little Big, при этом само название группы в реестре отсутствует.
Музыканты пытались добиться признания торговой марки недействительной, заявляя, что она очень похожа на название группы, «хорошо известной» в ЕС. Они указывали, что их право на название Little Big на территории Германии, Франции и Польши вступило в силу раньше.
По мнению артистов, использование PepsiCo товарного знака Little Big Acts может привести к путанице. Музыканты и сами продают товары со своей символикой, а производители заключают с ними контракты на использование бренда (например, так поступил Crocs). В свою очередь, снэки зачастую продаются на концертах и других массовых мероприятиях. Увидев на продукции название Little Big, потребители будут ассоциировать ее с группой, считают музыканты.
В PepsiCo сочли, что исполнители недостаточно обосновали законодательную базу для своих требований и не смогли доказать свою репутацию в ЕС. В материалах указано, что большая часть аудитории группы — россияне и жители других постсоветских стран. Кроме того, как заявили в корпорации, «деятельность заявителей очень далека от сектора пищевых продуктов». В материалах дела указано, что музыканты не предоставили ответы на доводы PepsiCo.
EUIPO согласилось с позицией корпорации почти по всем пунктам. Относительно Германии и Польши Little Big не смогли подтвердить свою позицию, опираясь на внутреннее законодательство этих стран, решили в ведомстве. Применительно ко Франции агентство заявило, что в этой стране о группе знает лишь «довольно малая часть» публики.
«В списке концертов указано, что у Little Big было всего семь концертов во Франции с неизвестным количеством посетителей или зрителей. <…> Little Big кажется в глазах французской публики лишь одной из многих групп и исполнителей, но не той, которая хорошо бы себя зарекомендовала и была бы особенно известна», — сказано в документах.
EUIPO обязало музыкантов выплатить PespiCo 450 евро, потраченных корпорацией на разбирательство. В течение двух месяцев музыканты могут оспорить решение.