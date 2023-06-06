Реклама
Новости

Little Big проиграли спор PepsiCo. Компания сможет продавать снэки Little Big Acts без их разрешения

Семён Гудошников
Сегодня в 15:48

Агентство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) разрешило PepsiCo использовать в Европе торговый знак Little Big Acts. Музыканты Little Big пытались оспорить его использование, но EUIPO встало на сторону корпорации, пишет РБК со ссылкой на карточку дела.

PepsiCo зарегистрировала товарный знак Little Big Acts в 2021 году, под ним можно производить картофельные чипсы, а также мясные, ореховые, рисовые и кукурузные снэки. На сайте PepsiCo нет информации о продуктах с подобным названием. Всего в базе EUIPO 47 карточек товарных знаков со словосочетанием Little Big, при этом само название группы в реестре отсутствует.

Музыканты пытались добиться признания торговой марки недействительной, заявляя, что она очень похожа на название группы, «хорошо известной» в ЕС. Они указывали, что их право на название Little Big на территории Германии, Франции и Польши вступило в силу раньше.

По мнению артистов, использование PepsiCo товарного знака Little Big Acts может привести к путанице. Музыканты и сами продают товары со своей символикой, а производители заключают с ними контракты на использование бренда (например, так поступил Crocs). В свою очередь, снэки зачастую продаются на концертах и других массовых мероприятиях. Увидев на продукции название Little Big, потребители будут ассоциировать ее с группой, считают музыканты.

В PepsiCo сочли, что исполнители недостаточно обосновали законодательную базу для своих требований и не смогли доказать свою репутацию в ЕС. В материалах указано, что большая часть аудитории группы — россияне и жители других постсоветских стран. Кроме того, как заявили в корпорации, «деятельность заявителей очень далека от сектора пищевых продуктов». В материалах дела указано, что музыканты не предоставили ответы на доводы PepsiCo.

EUIPO согласилось с позицией корпорации почти по всем пунктам. Относительно Германии и Польши Little Big не смогли подтвердить свою позицию, опираясь на внутреннее законодательство этих стран, решили в ведомстве. Применительно ко Франции агентство заявило, что в этой стране о группе знает лишь «довольно малая часть» публики.

«В списке концертов указано, что у Little Big было всего семь концертов во Франции с неизвестным количеством посетителей или зрителей. <…> Little Big кажется в глазах французской публики лишь одной из многих групп и исполнителей, но не той, которая хорошо бы себя зарекомендовала и была бы особенно известна», — сказано в документах.

EUIPO обязало музыкантов выплатить PespiCo 450 евро, потраченных корпорацией на разбирательство. В течение двух месяцев музыканты могут оспорить решение.

расскажите друзьям
теги
ЕС
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»