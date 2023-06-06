Little Big проиграли спор PepsiCo. Компания сможет продавать снэки Little Big Acts без их разрешения

«В списке концертов указано, что у Little Big было всего семь концертов во Франции с неизвестным количеством посетителей или зрителей. <…> Little Big кажется в глазах французской публики лишь одной из многих групп и исполнителей, но не той, которая хорошо бы себя зарекомендовала и была бы особенно известна», — сказано в документах.